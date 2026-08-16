Obsah
Jak zdravé jsou hrušky
Hrušky nejsou jen skvělá pochoutka, ale i ovoce plné důležitých živin. Co všechno mohou našemu tělu nabídnout?
Víte že? Část vlákniny a antioxidantů se nachází ve slupce a těsně pod ní. Pokud máte hrušky z vlastní zahrady nebo z ověřeného zdroje, není proto důvod je před konzumací loupat. Vždy je ale důkladně omyjte.
- Podpora trávení: Jsou bohaté na vlákninu. Jedna středně velká hruška jí obsahuje přibližně 5–6 gramů. Vláknina podporuje správnou činnost střev a může pomoci při zácpě.
- Šetrné k žaludku: Hrušky bývají dobře snášeny a patří mezi ovoce, které se často používá i v jídelníčku malých dětí. U citlivého zažívání ale samozřejmě záleží na konkrétním člověku.
- Hydratace: Obsahují přibližně 84 % vody, takže přispívají k celkovému příjmu tekutin. Zároveň jsou zdrojem draslíku, který je důležitý pro správnou činnost svalů a nervové soustavy.
- Antioxidanty a vitaminy: Hrušky obsahují vitamin C, vitamin K, měď a další antioxidanty. Díky vláknině mají také relativně nízký glykemický index, takže mohou být součástí vyváženého jídelníčku.
Jak zabránit tomu, aby nakrájené hrušky zhnědly
Stejně jako jablka i hrušky po rozkrojení postupně tmavnou. Pokud je chcete použít například do ovocného salátu nebo na dezert, můžete je pokapat trochou citronové šťávy. Nemusíte jí používat mnoho. Stačí povrch lehce potřít nebo zakápnout.
Hustá hrušková povidla s citronovou šťávou – Poctivá domácí výroba krok za krokem
Lehké
25 min
Jak hrušky správně skladovat
Tvrdé hrušky necháváme nejprve dozrát při pokojové teplotě. Jakmile jsou zralé, můžeme je dát do lednice, kde se jejich dozrávání zpomalí.
Praktické je také nekupovat nebo nesklízet všechny ve stejném stupni zralosti. Pokud máte vlastní úrodu, průběžně kontrolujte jednotlivé kusy a měkčí hrušky zpracujte jako první.
Hrušky jsou poměrně citlivé na otlačení. Jeden poškozený kus může začít rychleji hnít a následně ovlivnit i ovoce kolem. Proto je lepší hrušky neskladovat natěsno na sobě a při ukládání je zbytečně nemačkat.
Jak zpracovat hrušky
Pokud chcete v kuchyni trochu experimentovat, zkuste hrušky podrobit tepelné úpravě. Teplo v nich totiž zvýrazní jejich přirozenou sladkost a chuť.
- Pošírování (vaření ve víně): Francouzská klasika. Hrušky se zvolna vaří v červeném nebo bílém víně s kořením, například badyánem, skořicí a citrusovou kůrou, dokud nezměknou a nenasáknou barvu i vůni.
- Grilování a pečení: Zkuste rozkrojenou hrušku potřít trochou másla, pokapat medem a dát na gril nebo do trouby. Podávaná s vanilkovou zmrzlinou nebo kozím sýrem je to naprostá delikatesa.
- Karamelizace: Nakrájené plátky hrušek orestované na pánvi s máslem a třtinovým cukrem jsou dokonalou přílohou k lívancům, ovesné kaši nebo i k vepřové panence a kachním prsům.
|Typ chuti
|Kategorie
|S čím kombinovat
|Proč to funguje & Tip na jídlo
|Slaná
|Sýry s modrou plísní
|Gorgonzola, Roquefort, Niva, Stilton
|Slanost a pikantnost sýra vytváří kontrast ke sladkosti hrušky.
Tip: Pizza nebo slaný koláč s hruškou a gorgonzolou.
|Slaná
|Zrající & kozí sýry
|Kozí sýr, Hermelín, Brie, Camembert, Parmigiano
|Krémová textura a kyselost sýra zjemní šťavnatost hrušky.
Tip: Pečený hermelín s hruškami, ořechy a medem.
|Slaná
|Uzeniny & Maso
|Prosciutto, Jamón, slanina, kachní prsa, panenka
|Tučné a slané tóny masa vyžadují ovocnou svěžest.
Tip: Plátky hrušky obalené v prosciuttu na grilu.
|Sladká
|Čokoláda
|Hořká čokoláda (60%+), kakao, čokoládová ganache
|Hořkost kvalitní čokolády podtrhne ovocné aroma zralé hrušky.
Tip: Sladká Helena (pošírovaná hruška s čokoládou).
|Sladká
|Hřejivé koření
|Skořice, badyán, hřebíček, vanilka, kardamom, zázvor
|Koření podtrhne přírodní sladkost a dodá hřejivou chuť.
Tip: Pošírované hrušky ve víne s badyánem a skořicí.
|Sladká
|Alkohol
|Červené víno, portské, koňak, rum, hruškovice
|Alkohol odpaří ostrost a zanechá bohatou plnou chuť.
Tip: Hrušky pošírované v červeném víně.
|Obojí
|Ořechy & Sladidla
|Vlašské/pekanové ořechy, med, javorový sirup, balzamiko
|Ořechy dodají křupavost, sirupy a med podtrhnou karamelové tóny.
Tip: Karamelizované hrušky na pánvi nebo zálivka na salát.
Nejznámější hruškový dezert
Jedním z nejslavnějších hruškových dezertů na světě je bezpochyby Poire Belle Hélène (Sladká Helena).
Jde o pošírovanou hrušku v jemném cukrovém sirupu, která se podává s vanilkovou zmrzlinou, přelitá teplou hořkou čokoládovou omáčkou a posypaná plátky pražených mandlí. Dezert je spojován s francouzským kuchařem Augustem Escoffierem a vznikl jako pocta opeře La Belle Hélène.
Je to přitom krásný příklad toho, že hruška nemusí být jen obyčejné ovoce do koláče. Když ji pomalu povaříte v ochuceném sirupu, získá úplně jinou chuť i konzistenci.
Recepty z hrušek Snídaně
- Jednoduchá bezlepková granola s jablky a hruškami
- Nadýchané domácí lívance s hruškami v karamelu a vanilkou
- Kaše z chia semínek s čokoládou a hruškami
- Karamelové hrušky s čokoládou
Recepty z hrušek Předkrmy
- Zapečené hrušky se sýrem a ořechy
- Pečená hruška s parmskou šunkou a čerstvým sýrem
- Játra s hruškami
- Koláčky z těsta na focacciu s hruškami a gorgonzolou
Recepty z hrušek Hlavní jídla
- Vepřová plec na hruškách
- Pečený křupavý bůček s pošírovanými hruškami
- Zelí s hruškami, jablky a uzeným
- Zapečený kozí sýr s glazovanou hruškou na salátovém hnízdečku
- Řízečky se salátem s hruškami
Recepty z hrušek Zavařování
- Hrušková povidla s Pain du perdu
- Hrušky v pálence s vanilkou
- Hruškové želé s hroznovým vínem
- Medové pruhované hrušky
- Hruškový džem s badyánem
Recepty z hrušek Dezerty
- Čokoládové muffiny s hruškami a tvarohem
- Pošírované hrušky se zakysanou smetanou a medovými ořechy
- Hruškovo-mangový crumble se zázvorem
- Litá buchta s hruškami
- Hruškový dort s karamelem
- Dortíky se slaným karamelem a hruškami