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Zácpa? Nechoďte pro psyllium, stačí na zahradě otrhat tenhle strom

Petra Burgrová
  4:20

Hrušky | foto: Canva

Hrušky patří k ovoci, které se u nás objevuje na stole hlavně ke konci léta a může jich být najednou tolik, že člověk neví, co s nimi. Jíst je pořád jen tak už po pár dnech nikoho nebaví. Naštěstí se hrušky dají v kuchyni využít mnohem lépe, než jen do ovocné mísy.

Obsah

Jak zdravé jsou hrušky

Hrušky nejsou jen skvělá pochoutka, ale i ovoce plné důležitých živin. Co všechno mohou našemu tělu nabídnout?

Víte že? Část vlákniny a antioxidantů se nachází ve slupce a těsně pod ní. Pokud máte hrušky z vlastní zahrady nebo z ověřeného zdroje, není proto důvod je před konzumací loupat. Vždy je ale důkladně omyjte.

  • Podpora trávení: Jsou bohaté na vlákninu. Jedna středně velká hruška jí obsahuje přibližně 5–6 gramů. Vláknina podporuje správnou činnost střev a může pomoci při zácpě.
  • Šetrné k žaludku: Hrušky bývají dobře snášeny a patří mezi ovoce, které se často používá i v jídelníčku malých dětí. U citlivého zažívání ale samozřejmě záleží na konkrétním člověku.
  • Hydratace: Obsahují přibližně 84 % vody, takže přispívají k celkovému příjmu tekutin. Zároveň jsou zdrojem draslíku, který je důležitý pro správnou činnost svalů a nervové soustavy.
  • Antioxidanty a vitaminy: Hrušky obsahují vitamin C, vitamin K, měď a další antioxidanty. Díky vláknině mají také relativně nízký glykemický index, takže mohou být součástí vyváženého jídelníčku.
Vepřová panenka s kroketami a hruškovým čatní

Vepřová panenka s kroketami a hruškovým čatní

Recept

Střední

30 min

Zrající hrušky zavěšené na větvích stromu lákají svou šťavnatou plností a slibují bohatou podzimní úrodu.

Jak zabránit tomu, aby nakrájené hrušky zhnědly

Stejně jako jablka i hrušky po rozkrojení postupně tmavnou. Pokud je chcete použít například do ovocného salátu nebo na dezert, můžete je pokapat trochou citronové šťávy. Nemusíte jí používat mnoho. Stačí povrch lehce potřít nebo zakápnout.

Hrušková povidla

Hustá hrušková povidla s citronovou šťávou – Poctivá domácí výroba krok za krokem

Recept

Lehké

25 min

Hruška je křehké, přirozeně sladké ovoce plné vlákniny a minerálů, které má skvělé využití v teplé i studené kuchyni.

Jak hrušky správně skladovat

Tvrdé hrušky necháváme nejprve dozrát při pokojové teplotě. Jakmile jsou zralé, můžeme je dát do lednice, kde se jejich dozrávání zpomalí.

Praktické je také nekupovat nebo nesklízet všechny ve stejném stupni zralosti. Pokud máte vlastní úrodu, průběžně kontrolujte jednotlivé kusy a měkčí hrušky zpracujte jako první.

Hrušky jsou poměrně citlivé na otlačení. Jeden poškozený kus může začít rychleji hnít a následně ovlivnit i ovoce kolem. Proto je lepší hrušky neskladovat natěsno na sobě a při ukládání je zbytečně nemačkat.

Pizza s hruškou a gorgonzolou

Pizza s hruškou a gorgonzolou

Recept

Lehké

35 min

Něžné bílé květy hrušně rozkvétají na začátku jara a svými jemnými okvětními lístky ohlašují příchod nové pěstitelské sezóny.

Jak zpracovat hrušky

Pokud chcete v kuchyni trochu experimentovat, zkuste hrušky podrobit tepelné úpravě. Teplo v nich totiž zvýrazní jejich přirozenou sladkost a chuť.

  • Pošírování (vaření ve víně): Francouzská klasika. Hrušky se zvolna vaří v červeném nebo bílém víně s kořením, například badyánem, skořicí a citrusovou kůrou, dokud nezměknou a nenasáknou barvu i vůni.
  • Grilování a pečení: Zkuste rozkrojenou hrušku potřít trochou másla, pokapat medem a dát na gril nebo do trouby. Podávaná s vanilkovou zmrzlinou nebo kozím sýrem je to naprostá delikatesa.
  • Karamelizace: Nakrájené plátky hrušek orestované na pánvi s máslem a třtinovým cukrem jsou dokonalou přílohou k lívancům, ovesné kaši nebo i k vepřové panence a kachním prsům.
Galetka s hruškou

Galetka s hruškou

Recept

Střední

65 min
Typ chutiKategorieS čím kombinovatProč to funguje & Tip na jídlo
SlanáSýry s modrou plísníGorgonzola, Roquefort, Niva, StiltonSlanost a pikantnost sýra vytváří kontrast ke sladkosti hrušky.
Tip: Pizza nebo slaný koláč s hruškou a gorgonzolou.
SlanáZrající & kozí sýryKozí sýr, Hermelín, Brie, Camembert, ParmigianoKrémová textura a kyselost sýra zjemní šťavnatost hrušky.
Tip: Pečený hermelín s hruškami, ořechy a medem.
SlanáUzeniny & MasoProsciutto, Jamón, slanina, kachní prsa, panenkaTučné a slané tóny masa vyžadují ovocnou svěžest.
Tip: Plátky hrušky obalené v prosciuttu na grilu.
SladkáČokoládaHořká čokoláda (60%+), kakao, čokoládová ganacheHořkost kvalitní čokolády podtrhne ovocné aroma zralé hrušky.
Tip: Sladká Helena (pošírovaná hruška s čokoládou).
SladkáHřejivé kořeníSkořice, badyán, hřebíček, vanilka, kardamom, zázvorKoření podtrhne přírodní sladkost a dodá hřejivou chuť.
Tip: Pošírované hrušky ve víne s badyánem a skořicí.
SladkáAlkoholČervené víno, portské, koňak, rum, hruškoviceAlkohol odpaří ostrost a zanechá bohatou plnou chuť.
Tip: Hrušky pošírované v červeném víně.
ObojíOřechy & SladidlaVlašské/pekanové ořechy, med, javorový sirup, balzamikoOřechy dodají křupavost, sirupy a med podtrhnou karamelové tóny.
Tip: Karamelizované hrušky na pánvi nebo zálivka na salát.
Hruškový kompot s kořením

Hruškový kompot s kořením

Recept

Lehké

40 min

Sladká Helena je slavný francouzský dezert tvořený pošírovanou hruškou podávanou s vanilkovou zmrzlinou a přelitou teplou hořkou čokoládou.

Nejznámější hruškový dezert

Jedním z nejslavnějších hruškových dezertů na světě je bezpochyby Poire Belle Hélène (Sladká Helena).

Jde o pošírovanou hrušku v jemném cukrovém sirupu, která se podává s vanilkovou zmrzlinou, přelitá teplou hořkou čokoládovou omáčkou a posypaná plátky pražených mandlí. Dezert je spojován s francouzským kuchařem Augustem Escoffierem a vznikl jako pocta opeře La Belle Hélène.

Je to přitom krásný příklad toho, že hruška nemusí být jen obyčejné ovoce do koláče. Když ji pomalu povaříte v ochuceném sirupu, získá úplně jinou chuť i konzistenci.

Hrušky se slaným karamelem

Hrušky se slaným karamelem

Recept

Lehké

45 min

Nadýchané domácí lívance s hruškami v karamelu a vanilkou

Recepty z hrušek Snídaně

Játra s hruškami

Recepty z hrušek Předkrmy

Vepřová plec na hruškách

Recepty z hrušek Hlavní jídla

Hrušková povidla s Pain du perdu

Recepty z hrušek Zavařování

Pošírované hrušky se zakysanou smetanou a medovými ořechy

Recepty z hrušek Dezerty

Hruškový tarte tatin

Hruškový tarte tatin

Recept

Střední

60 min
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Témata: hruška

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