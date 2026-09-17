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Zácpa? Na vině může být nedostatek vlákniny. Zkuste tohle ovoce

Petra Burgrová
  5:00

Blumy | foto: Canva

Ačkoliv v sezóně často věnujeme pozornost spíše klasickým švestkám, byla by velká škoda blumy opomíjet. Jsou sladké, šťavnaté a v kuchyni se s nimi dá pracovat podobně jako s dalšími peckovinami. Hodí se do koláčů i kompotů, ale když jsou opravdu zralé, není potřeba s nimi dělat vůbec nic. Stačí je omýt, rozpůlit, vyndat pecku a sníst.

Obsah

Proč jíst blumy

Obsahují celou řadu vitaminů, od A až po D, a jsou bohaté na minerální látky, jako je vápník, železo, hořčík či fosforečnany.

  • Posilují imunitu: Obsažený vitamin C podporuje obranyschopnost těla a působí jako prevence proti nachlazení a infekcím.
  • Chrání před záněty: Přírodní barviva v plodech skrývají látky, které pomáhají tělu bojovat proti infekcím, zánětům i trombóze.
  • Obsahují prospěšné tuky ve slupce: Ve slupce blum najdeme dokonce i nenasycené mastné kyseliny, které prospívají našemu organismu.
Křehký koláč s blumami

Tvarohový koláč s blumami a pudinkovým krémem – Vláčný ovocný dezert, který hravě zvládnete

Recept

Střední

45 min

Tmavé odrůdy blum mají slupku od červenofialové až po tmavě modrou a podle odrůdy mohou být sladší nebo lehce nakyslé.

Blumy pomáhají se zažíváním

Blumy obsahují vlákninu, pektin a také sorbitol, který má při větším množství mírně projímavý účinek. Právě proto mohou některým lidem pomáhat při zácpě. Nebo naopak, pokud jich sníme hodně najednou, mohou způsobit nadýmání nebo průjem.

Vdolky s blumami naloženými v rumu

Vdolky s blumami naloženými v rumu

Recept

Střední

50 min

Kromě tmavých odrůd existují také blumy se žlutou slupkou.

Jak blumy skladovat

Pokud jsou blumy ještě tvrdší, můžeme je nechat několik dní dojít při pokojové teplotě. Zralé ovoce patří do ledničky, kde vydrží déle než na kuchyňské lince. Před uložením do lednice je zbytečně nemyjeme. Vlhkost může urychlit jejich kažení. Omyjeme je až těsně před konzumací nebo zpracováním.

Šátečky s blumami a vlašskými ořechy

Šátečky s blumami a vlašskými ořechy

Recept

Střední

50 min

Z blum můžeme připravit i jednoduchý crumble, ve kterém šťavnaté ovoce doplní křupavá drobenka.

Co se dá udělat z blum

Nejjednodušší je samozřejmě koláč. Blumy rozpůlíme, vyndáme pecku a řeznou stranou je naskládáme na těsto. Přidat můžeme drobenku, mandle, skořici nebo třeba tvaroh.

Velmi dobré jsou také blumové knedlíky z tvarohového, bramborového nebo kynutého těsta. Záleží jen na tom, jak sladké a výrazné chceme knedlíky mít.

Když se blum urodí větší množství, můžeme je zavařit. Kompot je jednoduchý způsob, jak si jejich chuť uchovat i na dobu, kdy už čerstvé ovoce nebude. Hodí se potom jako dezert, k nákypu nebo třeba k rýžové kaši.

Z blum můžeme připravit také džem. U hodně zralých a sladkých plodů není potřeba přidávat tolik cukru jako u kyselejšího ovoce. Pokud chceme chuť vylepšit, můžeme blumy doplnit skořicí nebo vanilkou.

Další možností je mražení. Blumy rozpůlíme, odstraníme pecky a uložíme do sáčků nebo krabiček. Po rozmrazení už nebudou tak pevné jako čerstvé, ale do koláčů, kaší, omáček nebo ovocných rozvarů jsou i takto dokonalé.

Čokoládovo-mandlový koláč s blumami

Čokoládovo-mandlový koláč s blumami

Recept

Střední

50 min

Mandlové palačinky s ovocem

Recepty z blum Snídaně

Vepřová panenka na blumách

Recepty z blum Hlavní jídla

Zatočený koláč s blumami

Recepty z blum Dezerty

Blumy s rumem a ořechy

Recepty z blum Zavařování

Odpalované knedlíky s blumami

Odpalované knedlíky s blumami

Recept

Střední

70 min
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Témata: Ovoce, koláč, vláknina

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Blumy

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