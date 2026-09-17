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Proč jíst blumy
Obsahují celou řadu vitaminů, od A až po D, a jsou bohaté na minerální látky, jako je vápník, železo, hořčík či fosforečnany.
- Posilují imunitu: Obsažený vitamin C podporuje obranyschopnost těla a působí jako prevence proti nachlazení a infekcím.
- Chrání před záněty: Přírodní barviva v plodech skrývají látky, které pomáhají tělu bojovat proti infekcím, zánětům i trombóze.
- Obsahují prospěšné tuky ve slupce: Ve slupce blum najdeme dokonce i nenasycené mastné kyseliny, které prospívají našemu organismu.
Tvarohový koláč s blumami a pudinkovým krémem – Vláčný ovocný dezert, který hravě zvládnete
Střední
45 min
Blumy pomáhají se zažíváním
Blumy obsahují vlákninu, pektin a také sorbitol, který má při větším množství mírně projímavý účinek. Právě proto mohou některým lidem pomáhat při zácpě. Nebo naopak, pokud jich sníme hodně najednou, mohou způsobit nadýmání nebo průjem.
Jak blumy skladovat
Pokud jsou blumy ještě tvrdší, můžeme je nechat několik dní dojít při pokojové teplotě. Zralé ovoce patří do ledničky, kde vydrží déle než na kuchyňské lince. Před uložením do lednice je zbytečně nemyjeme. Vlhkost může urychlit jejich kažení. Omyjeme je až těsně před konzumací nebo zpracováním.
Co se dá udělat z blum
Nejjednodušší je samozřejmě koláč. Blumy rozpůlíme, vyndáme pecku a řeznou stranou je naskládáme na těsto. Přidat můžeme drobenku, mandle, skořici nebo třeba tvaroh.
Velmi dobré jsou také blumové knedlíky z tvarohového, bramborového nebo kynutého těsta. Záleží jen na tom, jak sladké a výrazné chceme knedlíky mít.
Když se blum urodí větší množství, můžeme je zavařit. Kompot je jednoduchý způsob, jak si jejich chuť uchovat i na dobu, kdy už čerstvé ovoce nebude. Hodí se potom jako dezert, k nákypu nebo třeba k rýžové kaši.
Z blum můžeme připravit také džem. U hodně zralých a sladkých plodů není potřeba přidávat tolik cukru jako u kyselejšího ovoce. Pokud chceme chuť vylepšit, můžeme blumy doplnit skořicí nebo vanilkou.
Další možností je mražení. Blumy rozpůlíme, odstraníme pecky a uložíme do sáčků nebo krabiček. Po rozmrazení už nebudou tak pevné jako čerstvé, ale do koláčů, kaší, omáček nebo ovocných rozvarů jsou i takto dokonalé.
Recepty z blum Snídaně
Recepty z blum Hlavní jídla
- Medovo-hořčičné kuře s blumami
- Vepřová panenka na blumách
- Pečený bůček s blumami
- Blumové knedlíky z odpalovaného těsta
Recepty z blum Dezerty
- Skandinávské skořicové rolky s blumovým pyré
- Zatočený koláč s blumami
- Krémový chlebíček s blumami
- Pečené broskve a blumy se zmrzlinou
- Blumové šátečky z tvarohového těsta
Recepty z blum Zavařování
- Pálivé čatní z červených blum
- Blumový kompot
- Marmeláda ze žlutých blum se skořicí
- Blumy s rumem a ořechy