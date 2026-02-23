„Začínám se nudit,“ řekl Maršálek. Fondanty šokovaly porotu Peče celá země

Obsah
Čokoládový díl byl historický a rozhodovaly v něm minuty
Osobní výzva nesla podtitul Retro jinak a zadání znělo: tři druhy českých retro zákusků po pěti kusech, pokaždé s jiným druhem čokolády a s jiným využitím (například v korpusu, krému nebo polevě).
Nejlépe si vedla Anežka. Její harlekýnové řezy, kremrole s bílou čokoládou a růžovou vodou a malinové větrníky nastavily jasnou laťku 8. dílu. Míša Landová k tomu dodala: „Kdybychom takové retro zákusky dnes měli v cukrárně, troufám si říct, že by vytlačily ty francouzské.“
V technické výzvě pak na posledních pět soutěžících čekal horký čokoládový fondant (fondán) podle Josef Maršálek. Ten jim k tomu poskytl pouze ingredience a nákres, jak by měl dezert na talíři vypadat. Na přípravu měli 25 minut a pekli postupně, aby fondant servírovali ihned po vytažení z trouby.
V kreativní výzvě přišel podle poroty historický moment české verze pořadu. Všech pět soutěžících odevzdalo mimořádně povedené čokoládové dorty. „Osmá epizoda byla v mnoha ohledech netradiční: neobvyklou technickou výzvou i tím, jak v kreativní výzvě excelovali všichni,“ zaznělo mimo jiné v hodnocení.
Pekařkou týdne se stala Anežka. Soutěž opustil Martin, který přiznal, že poslední kola hrál vabank.
Čokoládový fondant (fondán)
Čokoládový fondant (fondán) je jedním z nejznámějších dezertů světa. Známý je také jako lava cake (lávový dortík) nebo fondant au chocolat.
Zajímavosti
Josef Maršálek jej popsal jasně: „Fondant je nádherný restaurační dezert… Je třeba krátce a rychle vyšlehat žloutky s cukrem, správně rozpustit máslo a čokoládu, dobře vymazat formičku a péct tak akorát, aby fondant nebyl moc tuhý a šel dobře vyklopit.“
Klíčový byl tentokrát čas pečení. Přepéct znamená ztratit tekutý střed, nedopéct naopak kolaps při vyklápění. V Peče celá země se to podařilo téměř každému a soutěžící předvedli ukázkové čokoládové fondanty. Po čtvrtém povedeném dezertu Josef Maršálek poznamenal, že se začíná nudit – úroveň byla podle něj příliš vyrovnaná.
Recept Čokoládový fondant s crème chantilly podle Josefa Maršálka
- 1 vejce (velikost M)
- 1 žloutek (velikost M)
- 50 g másla
- 50 g hořké čokolády (minimálně 70 %)
- 25 g hladké mouky
- 15 g másla
- 10 g kakaa
- 100 ml smetany ke šlehání
- ½ vanilkového lusku
- ostružiny
- Ve vodní lázni necháme rozpustit máslo s čokoládou.
- Mezitím střední rychlostí vyšleháme vejce se žloutkem a cukrem do husté, jemné a nadýchané pěny.
- Jakmile je čokoláda s máslem rozpuštěná, za stálého šlehání ji pomalu přiléváme k vaječné pěně.
- Nakonec do těsta zlehka vmícháme prosátou mouku.
- Ramekiny nebo kokotky vymažeme máslem a vysypeme kakaem.
- Vychlazenou smetanu ochutíme zrníčky z vanilkového lusku a vyšleháme do polotuha.
- Ramekiny nebo kokotky naplníme těstem zhruba do tří čtvrtin objemu.
- Pečeme v předehřáté troubě na 200 °C (horní a dolní ohřev) po dobu 7–9 minut, podle velikosti formiček. Okraje musí být upečené, střed zůstává tekutý.
- Po upečení necháme fondanty ještě přibližně jednu minutu odstát ve formičkách a poté je opatrně vyklopíme na servírovací talíř.
- Před servírováním fondant lehce poprášíme kakaem a podáváme s vanilkovou crème chantilly a napůlenými ostružinami.
Počet porcí: 2
Čas přípravy: cca 25 minut