„Začínám se nudit,“ řekl Maršálek. Fondanty šokovaly porotu Peče celá země

Klára Pěnkavová
  14:10
Osmý díl čtvrté řady Peče celá země patřil čokoládě. Technická výzva s čokoládovým fondantem i kreativní výzva s čokoládovými dorty přinesly nečekaně vysokou úroveň i historický moment sezony.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Čokoládový díl byl historický a rozhodovaly v něm minuty

Osobní výzva nesla podtitul Retro jinak a zadání znělo: tři druhy českých retro zákusků po pěti kusech, pokaždé s jiným druhem čokolády a s jiným využitím (například v korpusu, krému nebo polevě).

Nejlépe si vedla Anežka. Její harlekýnové řezy, kremrole s bílou čokoládou a růžovou vodou a malinové větrníky nastavily jasnou laťku 8. dílu. Míša Landová k tomu dodala: „Kdybychom takové retro zákusky dnes měli v cukrárně, troufám si říct, že by vytlačily ty francouzské.“

V technické výzvě pak na posledních pět soutěžících čekal horký čokoládový fondant (fondán) podle Josef Maršálek. Ten jim k tomu poskytl pouze ingredience a nákres, jak by měl dezert na talíři vypadat. Na přípravu měli 25 minut a pekli postupně, aby fondant servírovali ihned po vytažení z trouby.

V kreativní výzvě přišel podle poroty historický moment české verze pořadu. Všech pět soutěžících odevzdalo mimořádně povedené čokoládové dorty. „Osmá epizoda byla v mnoha ohledech netradiční: neobvyklou technickou výzvou i tím, jak v kreativní výzvě excelovali všichni,“ zaznělo mimo jiné v hodnocení.

Pekařkou týdne se stala Anežka. Soutěž opustil Martin, který přiznal, že poslední kola hrál vabank.

Extra čokoládový dort s ovocem

Extra čokoládový dort s ovocem

Recept

Střední

60 min

Retro jinak

Čokoládový fondant

Čokoládový dort

Čokoládový fondant (fondán)

Čokoládový fondant (fondán) je jedním z nejznámějších dezertů světa. Známý je také jako lava cake (lávový dortík) nebo fondant au chocolat.

Zajímavosti

  • Původ bývá spojován s Francií a 80. lety 20. století.
  • Peče se v tzv. kokotkách nebo ramekinech, tedy v individuálních keramických nebo kovových zapékacích mističkách.
  • Podává se ihned po vyklopení.
  • Často je doplněn vanilkovou zmrzlinou pro teplotní kontrast.
  • Každá trouba peče jinak – proto je recept na čokoládový fondant vždy orientační.

Josef Maršálek jej popsal jasně: „Fondant je nádherný restaurační dezert… Je třeba krátce a rychle vyšlehat žloutky s cukrem, správně rozpustit máslo a čokoládu, dobře vymazat formičku a péct tak akorát, aby fondant nebyl moc tuhý a šel dobře vyklopit.“

Klíčový byl tentokrát čas pečení. Přepéct znamená ztratit tekutý střed, nedopéct naopak kolaps při vyklápění. V Peče celá země se to podařilo téměř každému a soutěžící předvedli ukázkové čokoládové fondanty. Po čtvrtém povedeném dezertu Josef Maršálek poznamenal, že se začíná nudit – úroveň byla podle něj příliš vyrovnaná.

Čokoládový fondant

Čokoládový fondant

Recept

Náročné

60 min

Technická výzva od Josefa Maršálka – čokoládový fondant.

Recept Čokoládový fondant s crème chantilly podle Josefa Maršálka

  • 1 vejce (velikost M)
  • 1 žloutek (velikost M)
  • 50 g másla
  • 50 g hořké čokolády (minimálně 70 %)
  • 25 g hladké mouky
  • 15 g másla
  • 10 g kakaa
  • 100 ml smetany ke šlehání
  • ½ vanilkového lusku
  • ostružiny
  1. Ve vodní lázni necháme rozpustit máslo s čokoládou.
  2. Mezitím střední rychlostí vyšleháme vejce se žloutkem a cukrem do husté, jemné a nadýchané pěny.
  3. Jakmile je čokoláda s máslem rozpuštěná, za stálého šlehání ji pomalu přiléváme k vaječné pěně.
  4. Nakonec do těsta zlehka vmícháme prosátou mouku.
  5. Ramekiny nebo kokotky vymažeme máslem a vysypeme kakaem.
  6. Vychlazenou smetanu ochutíme zrníčky z vanilkového lusku a vyšleháme do polotuha.
  7. Ramekiny nebo kokotky naplníme těstem zhruba do tří čtvrtin objemu.
  8. Pečeme v předehřáté troubě na 200 °C (horní a dolní ohřev) po dobu 7–9 minut, podle velikosti formiček. Okraje musí být upečené, střed zůstává tekutý.
  9. Po upečení necháme fondanty ještě přibližně jednu minutu odstát ve formičkách a poté je opatrně vyklopíme na servírovací talíř.
  10. Před servírováním fondant lehce poprášíme kakaem a podáváme s vanilkovou crème chantilly a napůlenými ostružinami.

Počet porcí: 2
Čas přípravy: cca 25 minut

Čokoládový fondán

Čokoládový fondán

Recept

Střední

40 min
Čokoládový fondán s višňovou omáčkou

Čokoládový fondán s višňovou omáčkou

Recept

Náročné

30 min
Myslíte, že jíte zdravě? Těchto 12 potravin patří k nejvíc zasaženým pesticidy

Příliš pesticidů. Častý problém dováženého ovoce. Jablka na snímku, které...

Pesticidy se stále častěji objevují i v ovoci a zelenině, které běžně konzumujeme. Přehled nejvíce zatížených potravin za rok 2025 ukazuje, kde se hromadí nejvíce, jaký mohou mít vliv na zdraví a jak...

Jaký si dáte? Tipy na pět „chlebíčkáren" v Praze. Nabízí klasiku i neotřelé chutě

Chlebíčky jsou nejprodávanější položkou v lahůdkách. (28. března 2025)

Chlebíčky patří ke stálicím rychlého občerstvení, které z trhu nedokážou vytlačit ani populární fastfoody. Češi jich ročně sní několik milionů. Nabízíme pětici tipů na pražská lahůdkářství s...

Čistých patnáct: Které ovoce a zelenina mají nejméně pesticidů?

ilustrační snímek

Už více než dvě desetiletí zveřejňuje americká nezisková organizace Environmental Working Group (EWG) každoroční přehled ovoce a zeleniny podle množství pesticidních reziduí. Které běžně dostupné...

Upéct bábovku už vás nikdy nenapadne. Vyzkoušejte recept na lahodný savarin

Savarin

Na první pohled může působit jako obyčejná bábovka. Ve skutečnosti je savarin jednou z velkých legend francouzské cukrařiny – kynutý moučník, který se důkladně prolívá sladkým sirupem. Jeho příběh...

Tradiční zelňáky: Tuhle jihočeskou specialitu miluje i Josef Maršálek

Jihočeské zelňáky

Krajová specialita z okolí Budějc vám otevře nový obzor co se týče kysaného zelí. Zkuste si upéct jihočeské zelňáky, na kterých ujíždí i Josef Maršálek, který v Jižních Čechách bydlí se svým...

