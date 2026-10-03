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Za tyhle jedlé houby můžete zaplatit až 200 tisíc. Poznáte je?

Natálie Brabcová
  4:40
Až 200 tisíc korun. Tolik může v nejzávažnějším případě činit pokuta za...

Až 200 tisíc korun. Tolik může v nejzávažnějším případě činit pokuta za porušení ochrany chráněné houby ve zvláště chráněném území. | foto: MAFRA

Hřib s výrazně žlutým třeněm a světle zbarveným kloboukem může na první pohled...
Nápadně oranžový klobouk, žluté lupeny a třeň s prstenem. Muchomůrka císařka...
Hřib královský poznáte podle růžového až růžovočerveného klobouku a žlutého...
Hřib královský může mít opravdu nápadně růžové zbarvení. V českých lesích jde o...
12 fotografií
Vypadá jako obyčejný hřib a zkušený houbař by ho možná bez přemýšlení přihodil do košíku. Jenže právě tady může přijít drahá chyba. Některé jedlé a nenápadné houby jsou v Česku chráněné zákonem a do košíku nesmí. Které z nich můžete potkat v lese a podle čeho je poznat?

Obsah

Chráněných hub je 46. Některé vypadají úplně obyčejně

Když se řekne chráněná houba, možná si představíte vzácný druh, který roste někde hluboko v lese a běžný houbař ho nikdy neuvidí. Ne vždy to ale tak vypadá. Některé chráněné houby mohou na první pohled připomínat druhy, které lidé běžně sbírají.

Česká vyhláška č. 395/1992 Sb. řadí mezi zvláště chráněné houby 46 druhů. Rozděluje je do tří kategorií podle stupně ohrožení, kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené.

Hřib královský do košíku nepatří. Za utržení hrozí až 100 000 Kč

Pro houbaře je důležité především to, že ochrana neznamená jen zákaz prodeje. U zvláště chráněných druhů zákon zakazuje mimo jiné jejich sběr, poškozování nebo ničení. Chráněná není jen samotná houba, ale také místo, kde přirozeně roste.

Hřib moravský je nenápadný jedlý druh, který patří mezi kriticky ohrožené a zákonem chráněné houby.

Hřib moravský: Vypadá nenápadně, do košíku ale nesmí

Hřib moravský patří mezi kriticky ohrožené druhy a je zákonem chráněný. Je také jedlý, což může být pro houbaře o to větší past.

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Je to poměrně drobný hřib s hnědooranžovým až rezavohnědým kloboukem, který může ve stáří popraskat. Póry jsou žlutookrové a po otlačení nemění barvu. Třeň má světle okrovou až hnědavou barvu.

Pro houbaře je zajímavý hlavně jeden detail. Jeho vůně připomíná kokos. Právě vůně může při určování pomoci odlišit ho od podobných druhů. Roste v teplejších listnatých lesích, především v blízkosti dubů, a může se objevit také u hrází rybníků. V české přírodě se přitom stále objevuje, i když velmi vzácně.

Hřib královský poznáte podle nápadně růžovočerveného klobouku a žlutého třeně. Přestože je jedlý, v Česku patří mezi chráněné druhy.

Hřib královský: Růžový klobouk ho může prozradit

O něco nápadnější je hřib královský. Také on patří mezi kriticky ohrožené a zákonem chráněné druhy. Zároveň je uváděn jako jedlá houba.

Jeho nejvýraznějším znakem je růžový až růžovočervený klobouk. Rourky a třeň jsou žluté a dužnina po řezu výrazně nemodrá. Roste především v teplých listnatých lesích, zejména pod duby.

Nejde přitom jen o dávnou raritu. Hřib královský se v české přírodě stále vzácně objevuje.

Hřib Fechtnerův poznáte podle světlého klobouku, žlutých pórů a nápadného červenavého zbarvení u spodní části třeně.

Hřib Fechtnerův: Šedý hřib s červeným překvapením

Dalším chráněným hřibem je hřib Fechtnerův. Patří mezi kriticky ohrožené druhy, přestože je podle mykologického atlasu jedlý.

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Mladé plodnice mají bělavý až stříbřitě šedý klobouk, který může později zhnědnout. Póry jsou žluté a po otlačení výrazně modrají. Zajímavým poznávacím znakem je také jemná síťka na horní části třeně a karmínově červené zbarvení dužniny u jeho báze.

I tento druh se u nás skutečně objevuje. Mykologický atlas eviduje například letošní zářijový nález ve Středočeském kraji a starší nálezy také na Pardubicku.

V Itálii ji houbaři vyhledávají jako delikatesu, u nás ji ale do košíku dát nesmíte. Muchomůrka císařka patří mezi kriticky ohrožené a zákonem chráněné druhy.

Muchomůrka císařka: Pochoutka, kterou si v Česku nesmíte dát

Tahle houba vypadá tak nápadně, že ji mezi ostatními pravděpodobně nepřehlédnete. Muchomůrka císařka má oranžový až oranžovočervený klobouk, žluté lupeny, žlutý třeň i prsten a u báze bílou pochvu.

Je jedlá a v jižní Evropě má dlouhou pověst vyhledávané delikatesy. V Česku je ale zákonem chráněná a její sběr je zakázaný.

Navíc u nás roste opravdu vzácně. Mykologický atlas uvádí jen několik málo lokalit ve středních Čechách a na jižní Moravě, kde se objevuje pod duby.

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Klouzek žlutavý je vzácný příbuzný běžného klouzku obecného. Na rozdíl od něj ho najdete především na podmáčených rašeliništích pod borovicemi

Klouzek žlutavý: Houbu hledejte v mokrém mechu

Chráněný není jen barevný vzácný hřib. Klouzek žlutavý patří mezi silně ohrožené druhy. I on je přitom jedlý.

Poznáte ho podle žlutohnědého až olivového žíhaného klobouku, velkých žlutých pórů a slizkého povrchu. Třeň je válcovitý a po velu na něm zůstává slizký prsten.

Ještě důležitější než vzhled je ale místo, kde ho hledat. Roste především na podmáčených kyselých stanovištích, v rašeliništích a mezi rašeliníkem, kde bývá spojený s borovicemi.

Lanýž letní roste pod zemí a jen výjimečně vystupuje částečně na povrch. Přestože je jedlý a ceněný, v Česku patří mezi kriticky ohrožené a zákonem chráněné houby.

Lanýž letní: Vzácný poklad schovaný pod zemí

A nakonec jeden druh, který byste možná vůbec nepovažovali za českou houbu. Lanýž letní je zákonem chráněný kriticky ohrožený druh. Je jedlý a ceněný, ale jeho sběr je v Česku zakázaný.

Češi popsali lanýže jako houby už ve 14. století, dvě stě let před Italy

Na rozdíl od většiny hub navíc jeho plodnici nehledáte nad zemí. Roste pod zemí a na povrchu má černohnědou slupku pokrytou výraznými hrbolky ve tvaru pyramid. Roste v teplých listnatých lesích, zejména pod buky, duby a habry, často na vápnitých půdách.

V českých podmínkách jde o vzácný druh, ale rozhodně ne o legendu. Mykologický atlas eviduje nálezy například z Prahy a Středočeského kraje.

Za chráněnou houbu můžete zaplatit až 100 tisíc

Možná vás napadne, co se vlastně stane, když chráněnou houbu přece jen utrhnete. Zákon rozlišuje několik typů přestupků a podle jejich závažnosti stanovuje různé horní hranice pokut. U nejzávažnějších případů může fyzická osoba dostat až 100 000 korun.

Neznamená to ale, že za každou utrženou chráněnou houbu automaticky zaplatíte stotisícovou pokutu. Konkrétní výše sankce závisí na povaze přestupku a okolnostech případu. Pokud navíc k přestupku dojde ve zvláště chráněném území, může být horní hranice pokuty až dvojnásobná.

Právě proto je lepší vzácnou houbu v lese poznat než ji odnést domů. Když si nejste jistí, co jste našli, nechte ji na místě a raději si ji vyfoťte.

Pokuty za chráněné houby podle závažnosti přestupku
PřestupekHorní hranice pokuty
Nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněné rostliny10 000 Kč
Zničení zvláště chráněné rostliny kategorie ohrožených20 000 Kč
Zničení kriticky nebo silně ohrožené zvláště chráněné rostliny100 000 Kč
Přestupek v ochraně zvláště chráněné rostliny ve zvláště chráněném územíaž dvojnásobek

U nejzávažnějších případů tak může pokuta dosáhnout až 200 000 korun, pokud k přestupku dojde ve zvláště chráněném území. V praxi jde například o národní parky, CHKO nebo přírodní rezervace. Samotná ochrana chráněných hub ale platí i mimo ně.

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