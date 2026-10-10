Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Z kila hub zbude po usušení necelých 140 gramů. Kolik nasbírat na zimu?

Autor:
  4:20

Kolik gramů sušených hub získáme z kila čerstvých? | foto: Shutterstock

Čerstvé houby jsou z velké části voda a po usušení zbude z plného košíku jen hrstka. Podívali jsme se, kolik sušených hub dostanete z jednoho kila čerstvých a spočítali, kolik by si jich čtyřčlenná rodina měla přinést z lesa, aby jí vydržely do další houbařské sezony, i kolik tím ušetří.

Obsah

Kolik gramů sušených hub dostanete z 1 kilogramu čerstvých

Podle Databáze složení potravin tvoří necelých 90 procent váhy čerstvých hřibovitých hub voda. Pro výpočet ovšem nestačí jen váhu čerstvých hub vydělit deseti. I v dokonale usušené houbě totiž zůstává malá část vody.

Sušené houby obsahují necelých 13 procent vody. Z 1 kilogramu očištěných čerstvých hub tak můžete počítat s necelými 140 gramy sušených hub.

Kde rostou houby: mapa ČHMÚ zčervenala, zelená zůstala jen tři místa

Kolik čerstvých hub je potřeba na oblíbené houbové recepty?

Z výpočtu vyplývá, že na 1 gram sušených hub je potřeba něco přes 7 gramů očištěných čerstvých hub.

Sušené houbyČerstvé houby
10 g (asi jedna hrst)75 g
20 g145 g
30 g220 g
50 g (asi jeden hrnek)365 g

Na čtyři porce tradiční bramboračky si vystačíte s jednou hrstí, tedy asi 10 gramy. Podobné množství budete potřebovat i na houbové rizoto. Pokud si Vánoce nedokážete představit bez tradičního houbového kuby, počítejte s 30 gramy.

Když se venku ochladí, nic nezahřeje tak jako vůně z babiččiny kuchyně....

Bramboračka s kroupami: Recept s houbami, kořenovou zeleninou a česnekem

Recept

Střední

45 min
Houbové rizoto se šťavnatým kuřecím prsíčkem

Houbové rizoto se šťavnatým kuřecím prsíčkem: Krémová italská klasika s parmazánem a tymiánem

Recept

Střední

45 min

Největší spotřebu budete mít, když si potrpíte na houbové omáčky. Třeba na dušené hovězí s houbovou omáčkou počítejte i s 40 až 50 gramy sušených hub.

Krémový houbový kuba

Krémový houbový kuba

Recept

Střední

50 min

Kolik hub usušit, aby vydržely do začátku další sezony

Zůstává tak jediná otázka – kolik hub by nám mělo zbýt, až se přejíme smaženice, část naložíme, část rozdáme příbuzným, kteří se letos do lesa nedostali, aby nám vydržely, dokud nebude příležitost znovu vyrazit s košíkem do lesa.

Pokud budeme počítat, že se každý ze zmíněných receptů objeví na rodinném stole jednou za měsíc, potřebujeme mít v listopadu necelé kilo sušených hub. Z lesa bychom si jich tak měli přinést přes sedm kilo. A samozřejmě k tomu dost navíc na smaženici, řízky a další pochoutky z čerstvých hub.

Kolik ušetří rodina, která si vlastní houby nasbírá?

V obchodech přitom 100 gramů sušené houbové směsi stojí kolem 300 Kč a jednodruhové sušené houby až 400 Kč. Pokud si houby nasbíráme sami, snadno tak ušetříme rodinnému rozpočtu dva až tři tisíce korun.

Kdy jsou houby dost suché?

Podle odborníků by měla správně usušená houba obsahovat maximálně 14 procent vody. Přístroj na měření vlhkosti však doma běžně nemáme. Jak tedy dostatečně usušené houby poznat?

Jde to jednoduše. Správně usušená houba by měla při zmáčknutí praskat a při přesypávání chřestit.

Důležité je i skladování. Sušené houby musíme skladovat na suchém místě, aby znovu nenatáhly vlhkost. Stejně důležitá je nádoba, která dobře těsní. Nepustí k houbám vlhkost ani pach silně vonících potravin a ochrání je i před potravinovými moly.

Vstoupit do diskuse
Témata: houby, sušená houba, les

Nejčtenější

Obědy z jídelen 80. let: Na které jste se těšili a které jste nechávali na talíři?

Horníci z Dolu Julius Fučík v Petřvaldě dostali nový společenský dům Družba,...

Některá jídla z tehdejších závodních jídelen si pamatujeme dodnes a řadíme je do každodenních jídelníčků. Poznáte je podle fotografií?

Podívejte se na 31 potravin, které u nás nekoupíte

Japonský obchod 100-yen v Tokiu.

Ve světě se prodávají potraviny, které v českých obchodech jen tak nenajdete, některé překvapí příchutí, jiné vzhledem a další neobvyklým spojením dvou jídel.

Podívejte se, jak se změnila zmrzlina od 60. let po dnešek

dítě děti, zmrzlina, Nanuk, počasí, léto, horko, teplo, vedro

Eskymo nebo Nanuk z pražského Laktosu patřily v 60. a 70. letech k dostupným pochoutkám, které si pamatuje snad každý. Dnes si můžeme vybírat z točené i řemeslné zmrzliny a neobvyklých příchutí od...

Zkuste podle fotek poznat 30 hub z českých lesů

Ilustrační snímek

Hřib smrkový, babka, strakoš nebo ryzec většina zkušených houbařů pozná na první pohled. Jenže v lese rostou i druhy, které se od sebe liší na první pohled jen málo a rozhodují u nich drobné detaily.

Kysané zelí vs. kimchi: Co je lepší pro střeva a zdravé trávení?

Kimchi i kysané zelí mohou střevům prospět, ne každému ale sednou stejně.

Kysané zelí známe jako českou klasiku, kimchi si v posledních letech získalo pověst korejského superhrdiny pro zdravá střeva. Obě potraviny vznikají kvašením, přesto mezi nimi najdeme překvapivé...

Z kila hub zbude po usušení necelých 140 gramů. Kolik nasbírat na zimu?

Kolik gramů sušených hub získáme z kila čerstvých?

Čerstvé houby jsou z velké části voda a po usušení zbude z plného košíku jen hrstka. Podívali jsme se, kolik sušených hub dostanete z jednoho kila čerstvých a spočítali, kolik by si jich čtyřčlenná...

10. října 2026  4:20

Kedlubny jsou tady. Jak vybrat šťavnatý kus a proč kedluben někdy zapáchá

Kedluben

Na podzim se sklízejí kedlubny a bylo by škoda nechat si tuhle zeleninu ujít. Syrový kedluben na plátky, v polévce, zapečený s masem nebo jako kedlubnové zelí. Kedluben se dá připravit mnoha způsoby....

10. října 2026

KVÍZ: Polévky světa v kvízu: Bouillabaisse zvládnete, ale co valašská kyselica?

Zeleninové polévky, krémové nebo nemixované, jsou dokonalým pokrmem nejen pro...

Polévka je grunt, říkalo se odjakživa. Ve světě se do misek servírují osvěžující studené krémy, ostré asijské vývary i husté rybí speciality. Víte, ze které země pochází bouillabaisse, co patří do...

vydáno 10. října 2026

Tuňáková pomazánka s domácím chlebem

Tuňáková pomazánka s domácím chlebem
Recept

Náročné

140 min

Tuňák, lučina, majonéza a jarní cibulka tvoří základ pomazánky, kterou dochutíme citronovou šťávou...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×