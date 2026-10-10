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Kolik gramů sušených hub dostanete z 1 kilogramu čerstvých
Podle Databáze složení potravin tvoří necelých 90 procent váhy čerstvých hřibovitých hub voda. Pro výpočet ovšem nestačí jen váhu čerstvých hub vydělit deseti. I v dokonale usušené houbě totiž zůstává malá část vody.
Sušené houby obsahují necelých 13 procent vody. Z 1 kilogramu očištěných čerstvých hub tak můžete počítat s necelými 140 gramy sušených hub.
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Kolik čerstvých hub je potřeba na oblíbené houbové recepty?
Z výpočtu vyplývá, že na 1 gram sušených hub je potřeba něco přes 7 gramů očištěných čerstvých hub.
|Sušené houby
|Čerstvé houby
|10 g (asi jedna hrst)
|75 g
|20 g
|145 g
|30 g
|220 g
|50 g (asi jeden hrnek)
|365 g
Na čtyři porce tradiční bramboračky si vystačíte s jednou hrstí, tedy asi 10 gramy. Podobné množství budete potřebovat i na houbové rizoto. Pokud si Vánoce nedokážete představit bez tradičního houbového kuby, počítejte s 30 gramy.
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Největší spotřebu budete mít, když si potrpíte na houbové omáčky. Třeba na dušené hovězí s houbovou omáčkou počítejte i s 40 až 50 gramy sušených hub.
Kolik hub usušit, aby vydržely do začátku další sezony
Zůstává tak jediná otázka – kolik hub by nám mělo zbýt, až se přejíme smaženice, část naložíme, část rozdáme příbuzným, kteří se letos do lesa nedostali, aby nám vydržely, dokud nebude příležitost znovu vyrazit s košíkem do lesa.
Pokud budeme počítat, že se každý ze zmíněných receptů objeví na rodinném stole jednou za měsíc, potřebujeme mít v listopadu necelé kilo sušených hub. Z lesa bychom si jich tak měli přinést přes sedm kilo. A samozřejmě k tomu dost navíc na smaženici, řízky a další pochoutky z čerstvých hub.
Kolik ušetří rodina, která si vlastní houby nasbírá?
V obchodech přitom 100 gramů sušené houbové směsi stojí kolem 300 Kč a jednodruhové sušené houby až 400 Kč. Pokud si houby nasbíráme sami, snadno tak ušetříme rodinnému rozpočtu dva až tři tisíce korun.
Kdy jsou houby dost suché?
Podle odborníků by měla správně usušená houba obsahovat maximálně 14 procent vody. Přístroj na měření vlhkosti však doma běžně nemáme. Jak tedy dostatečně usušené houby poznat?
Jde to jednoduše. Správně usušená houba by měla při zmáčknutí praskat a při přesypávání chřestit.
Důležité je i skladování. Sušené houby musíme skladovat na suchém místě, aby znovu nenatáhly vlhkost. Stejně důležitá je nádoba, která dobře těsní. Nepustí k houbám vlhkost ani pach silně vonících potravin a ochrání je i před potravinovými moly.