Léto je obdobím, kdy bylinky rostou téměř před očima. Bazalka, rozmarýn, tymián, oregano nebo levandule často dozrávají rychleji, než je stihneme spotřebovat. Pokud už jste část úrody usušili nebo zamrazili, zkuste z ní připravit také domácí bylinkový olej.
Ochucený olej se hodí do salátových zálivek, na těstoviny, pizzu, pečenou zeleninu, grilované maso i čerstvé pečivo. Může posloužit také jako originální jedlý dárek.
Do domácího oleje můžete použít jednu bylinku nebo vytvořit vlastní směs. Nejčastěji se používá například bazalka, rozmarýn, tymián, oregano, šalvěj, estragon, petržel, pažitka, kopr, libeček, saturejka nebo kulinářská levandule.
Jak se dělá bylinkový olej?
Tipy pro nejlepší výsledek
Příprava bylinkového oleje je jednoduchá. Nejprve bylinky omyjte a nechte je dokonale oschnout. Poté je vložte do čisté, ideálně sterilizované lahve nebo sklenice.
Základem je kvalitní extra panenský olivový olej, použít ale můžete také řepkový nebo slunečnicový olej s jemnější chutí. Olej můžete lehce zahřát přibližně na 40 °C, díky čemuž se aroma bylinek začne lépe uvolňovat. Bylinky následně zalijte tak, aby byly zcela ponořené, nádobu uzavřete a uložte na tmavé a chladnější místo.
Olej nechte louhovat přibližně dva až tři týdny. Poté jej můžete přecedit přes jemné sítko nebo plátýnko a přelít do čisté lahve. Díky tomu vydrží déle a bude čirý.
Vyzkoušejte různé varianty
Každá bylinka dodá oleji jinou vůni i chuť. Vyzkoušet můžete například:
- bazalkový olej,
- rozmarýnový olej,
- tymiánový olej,
- levandulový olej,
- zelený olej,
- thajský olej,
- bylinný olej ze směsi,
- česnekový olej,
- chilli olej.
Jak dlouho vydrží bylinkový olej?
Bylinkový olej uchovávejte vždy v dobře uzavřené lahvi na chladném a tmavém místě. Oleje připravené ze sušených bylinek mají při správném skladování trvanlivost zpravidla několik měsíců.
Pokud použijete čerstvé bylinky, je lepší olej skladovat v lednici a spotřebovat ho během několika dnů až týdnů podle použitého receptu. Ještě větší opatrnost je potřeba u olejů s čerstvým česnekem, které by měly být uchovávány výhradně v lednici a spotřebovány co nejdříve.
Které bylinky se nehodí kombinovat?
Osvědčené kombinace
Při přípravě domácího bylinkového oleje neexistují bylinky, které by se vyloženě nesměly kombinovat. Některé mají ale natolik výraznou vůni a chuť, že mohou přebít ostatní ingredience. Proto je lepší je používat střídmě nebo samostatně.
Mezi aromatické bylinky patří například rozmarýn, šalvěj, estragon nebo levandule. Ty se nejlépe kombinují s jednou až dvěma jemnějšími bylinkami.
Naopak bazalka, petržel, pažitka, oregano nebo tymián se vzájemně doplňují a tvoří základ mnoha středomořských směsí.
Pokud s kombinováním teprve začínáte, držte se pravidla méně je více. Pro jeden olej obvykle postačí dvě až čtyři bylinky, díky čemuž vynikne jejich přirozená chuť i vůně.