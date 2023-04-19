náhledy
Dokonalé křivky z červených koberců a televizních obrazovek nebývají zadarmo. Zatímco některé slavné osobnosti nedají dopustit na přerušovaný půst, jiné radikálně škrtly cukry, lepek nebo se daly na čistě rostlinnou stravu. Podívejte se, jakým stravovacím směrům propadly české i zahraniční hvězdy a co přesně stojí za jejich proměnami.
Autor: koláž iDNES.cz
Kvůli legendárním šatům po Marilyn Monroe na Met Gala zhubla Kim Kardashian během tří týdnů sedm kilogramů. Úplně tehdy vyřadila sacharidy včetně cukrů, jedla jen tu nejčistší zeleninu a bílkoviny a navíc pravidelně běhala v saunovacím obleku. Dlouhodobě se také přiklání k rostlinné stravě.
Autor: ČTK
Zpěvačka Taylor Swift nedrží žádnou striktní dietu. Jak sama říká, přes týden se snaží jíst zdravě, o víkendu si ale dopřeje i to, na co má chuť. Před turné The Eras Tour se připravovala jako vrcholová sportovkyně. Půl roku před prvním koncertem začala pravidelně trénovat, každý den běhala na pásu a přitom nahlas zpívala celý koncertní program. Na několik měsíců se také vzdala alkoholu.
Autor: ČTK
Zpěvačka Monika Absolonová dokázala výrazně zhubnout díky přechodu na nízkosacharidovou stravu, takzvanou low carb. Z jídelníčku tehdy vyřadila bílé pečivo, těstoviny, rýži, brambory i klasické sladkosti. Základ jejího stravování naopak tvořilo maso, ryby, vejce, sýry, ořechy a velké množství zeleniny.
Autor: FTV Prima
Britská zpěvačka Adele dokázala shodit přes čtyřicet kilogramů a velký podíl na tom podle médií měla takzvaná sirtfoodová dieta. Ta se zaměřuje na potraviny aktivující sirtuiny, tedy bílkoviny, které podle autorů diety zrychlují metabolismus a pomáhají spalovat tuky.
Autor: koláž iDNES.cz
Bavič a tanečník Richard Genzer se v roce 2026 otevřeně rozpovídal o tom, jak se mu podařilo výrazně zhubnout. Přiznal, že si aplikuje injekce Mounjaro a že bez nich by se mu takový úbytek váhy nepodařil. Za rok shodil přibližně pětadvacet kilogramů. Zároveň změnil jídelníček, omezil alkohol a přidal další pohyb, například golf. Zdůraznil také, že léčbu podstupuje pod dohledem lékaře.
Autor: Česká televize/Natálie Divincová
Zpěvačka Dara Rolins dlouhodobě dbá na to, co dává svému tělu, a vyhýbá se potravinám, které jí způsobují těžkost. Omezuje lepek, klasické mléčné výrobky i průmyslově zpracované cukry. V jejím jídelníčku tak najdeme hlavně čerstvou zeleninu, ryby, kvalitní bílkoviny a superpotraviny, které kombinuje s pravidelnou jógou.
Autor: Instagram @dararolins_vermi
Herečka Jennifer Aniston patří k největším propagátorkám přerušovaného půstu v režimu 16:8, což znamená, že šestnáct hodin denně nejí a veškeré jídlo vměstná do osmihodinového okna. Ráno začíná pouze celerovou šťávou nebo kávou a první pevné jídlo si dává až kolem poledne. Sama tvrdí, že jí tento režim přinesl výrazný rozdíl v kvalitě spánku i celkové energii.
Autor: Profimedia , ČTK
Před vystoupením na festivalu Coachella se zpěvačka Beyoncé vrhla na přísný rostlinný program s názvem 22 Days Nutrition. Na několik týdnů tak ze svého jídelníčku kompletně vyškrtla maso, ryby, mléčné výrobky, lepek, cukr i alkohol. Zůstala pouze u zeleniny, ovoce, luštěnin a semínek, což jí pomohlo rychle získat zpět formu po porodu dvojčat.
Autor: Reuters
Moderátor Leoš Mareš se netají tím, že se mu v minulosti nedařilo zhubnout, dokud nezačal řešit přesný kalorický příjem. Dlouhodobě spoléhá na krabičkovou dietu, díky které má pod kontrolou velikost porcí i složení živin bez nutnosti vaření. Z jídelníčku navíc výrazně omezil sladkosti, alkohol a večerní přejídání, což mu pomohlo shodit přes patnáct kilogramů.
Autor: TV Nova
Modelka Simona Krainová si postavu udržuje kombinací pravidelného běhu a přerušovaného půstu, kdy jí pouze v určitém časovém okně během dne. Úplně ze svého života vyškrtla bílý cukr, slazené nápoje a těžká smažená jídla. Jak sama říká, nebere to jako dočasnou dietu, ale jako dlouhodobě udržitelný životní styl.
Autor: Instagram @simonakrainova
Herečka Gwyneth Paltrow je známá svým přísným přístupem ke stravování a vyzkoušela už celou řadu očistných kúr. Dlouhodobě se drží zásad makrobiotiky a často dodržuje eliminační dietu bez lepku, mléčných výrobků, cukru a kofeinu. V jejím každodenním menu tak převažuje hlavně vařená zelenina, vývary, ryby a bezlepkové obiloviny.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Lenka Kořínková se proslavila nejen svými rolemi, ale také propagováním dělené stravy. Potraviny rozděluje na takzvaná zvířátka a kytičky, které se podle pravidel této metody nemají v jednom jídle kombinovat. O svém způsobu stravování napsala několik knih a dlouhodobě ho představovala jako cestu ke změně jídelníčku.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Heidi Janků už řadu let praktikuje přerušovaný půst. Jak sama vysvětlila, ráda snídá a obědvá, večeři ale většinou vynechává. Nejde přitom o klasickou dietu s předepsanými potravinami, ale o způsob stravování, při kterém se jídlo soustředí do určité části dne.
Autor: Václav Nekvapil, archiv Heidi Janků
Písničkář Ondřej Ládek, známý jako Xindl X, zhubl přibližně třicet kilogramů a neskrývá, že mu pomohla moderní léčba. Přiznal, že si aplikoval injekce na hubnutí. S léčbou mu pomáhal obezitolog Evžen Machytka. Vedle medikace dodržuje také jídelníček, chodí do posilovny a hraje tenis. O svém rozhodnutí mluví otevřeně a odmítá, že by užívání léků mělo být důvodem ke studu.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Dana Morávková popsala, že se jí podařilo zhubnout poté, co přestala snídat. Její zkušenost se tak podobá přerušovanému půstu, při němž se první jídlo dne posouvá na pozdější dobu. Nejde však o univerzální návod, ale o osobní režim, který herečka sama vyzkoušela.
Autor: Lenka Hatašová
Zpěvačka Ilona Csáková prošla výraznou proměnou a jako jeden z důvodů označila úpravu jídelníčku. Omezila sacharidy a vzdala se také vína, které si dříve ráda dopřávala. K tomu přidala pohyb a dlouhé procházky.
Autor: Teki Shine/FTV Prima
Herečka Mahulena Bočanová v minulosti mluvila o tom, že při hubnutí zařazovala do jídelníčku hodně zeleniny, omezovala sacharidy a oblíbila si také mrkev, syrovou i dušenou. Kromě toho si připravovala polévky a koktejly. Sama přiznala, že během pandemie přibrala, a proto se rozhodla svůj jídelníček upravit.
Autor: FTV Prima
Herečka Halle Berry drží přísnou ketogenní dietu založenou na vysokém příjmu zdravých tuků, dostatku bílkovin a minimu sacharidů. Původně na ni najela hlavně ze zdravotních důvodů, aby si dokázala lépe kontrolovat cukrovku. Dnes na ni nedá dopustit i kvůli udržování figury a tvrdí, že jí tento styl stravování zpomaluje stárnutí.
Autor: Profimedia.cz
Herec Martin Zounar zhubl téměř třicet kilogramů a o své cestě za nižší váhou napsal také knihu. Základem jeho proměny nebyla jedna konkrétní módní dieta, ale změna stravovacích návyků. Zařadil více ovoce a zeleniny, jogurty, cereálie a menší porce, omezil přejídání i návštěvy fastfoodů.
Autor: Instagram @martin_zounar_
Herečka Alice Bendová v minulosti mluvila o tom, že při hubnutí výrazně omezila sacharidy. Její jídelníček se tak opíral především o potraviny s vyšším obsahem bílkovin a tuků, zatímco pečivo, přílohy a sladkosti dostaly méně prostoru.
Autor: Instagram @alice_bendova_official
Zpěvačka Marta Jandová sice sama zdůraznila, že nedrží klasické diety, ale v jednom z rozhovorů popsala svůj krátkodobý režim po vánočních svátcích. S manželem se tehdy rozhodli na měsíc či dva vynechat alkohol, omezit sladké a pečivo a naopak přidat zeleninu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová