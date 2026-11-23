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KVÍZ: Pravda, nebo mýtus? Projdete 100 otázkami o pečení, nebo pohoříte?
Myslíte si, že vás v pečení nemůže nic překvapit? Omyl. Většina z nás už roky bezmyšlenkovitě opakuje kuchařské mýty, které těm nejlepším buchtám a dortům spolehlivě lámou vaz.
Kapr za 12 korun a vinná klobása. Co jsme jedli o Vánocích za socialismu
Kapr, bramborový salát, vánočka i cukroví patřily na štědrovečerní stůl už za socialismu a většina z nás je drží dodnes. Přesto tehdejší Vánoce vypadaly v mnohém jinak. Kapr stál pár korun a před...
Galerie 22 postních jídel, která jedli naši předkové v adventu
Dnes si advent spojujeme hlavně s cukrovím, svařeným vínem a vánočním pečením. Naši předkové ale v tomto období často dodržovali půst a jejich jídelníček vypadal docela jinak. Na stole se objevovaly...
Xindl X a Genzer přiznali injekce. Jak hubnou další hvězdy
Dokonalé křivky z červených koberců a televizních obrazovek nebývají zadarmo. Zatímco některé slavné osobnosti nedají dopustit na přerušovaný půst, jiné radikálně škrtly cukry, lepek nebo se daly na...
Co jedí na Štědrý večer Vondráčková či David? Sumce i kapra v remuládě
Rybí polévka s badyánem, kuba s langustinami, ale i řízky vykrojené do tvaru ryby. Vánoční tabule českých celebrit jsou stejně pestré jako jejich profese. Podívejte se, co se o Štědrém večeru podává...
Rajská omáčka s perníkem: Voňavá klasika s masovými kuličkami
Lehké
40 min
Chcete připravit rajskou trochu jinak, ale přitom zůstat u chutí, které dobře znáte? Zkuste ji...
Segedín z kapra: Rybí guláš s kysaným zelím a klobásou
Lehké
70 min
Zbyl vám kapr nebo chcete letos na Vánoce vyzkoušet něco jiného než klasické řízky? Připravte z něj...
Vánoční Pavlova: S mascarpone, kandovanými pomeranči a brusinkami
Střední
120 min
Hledáte dezert, který bude na vánočním stole také pěkně vypadat? Pavlova má křupavý korpus z bílků,...
Co jedí na Štědrý večer Vondráčková či David? Sumce i kapra v remuládě
Rybí polévka s badyánem, kuba s langustinami, ale i řízky vykrojené do tvaru ryby. Vánoční tabule českých celebrit jsou stejně pestré jako jejich profese. Podívejte se, co se o Štědrém večeru podává...
Na Vánoce se smažený kapr nejedl. Připravoval se načerno s povidly
Smažený kapr s bramborovým salátem dnes patří k nejčastějším štědrovečerním večeřím, dříve ale vypadala vánoční tabule trochu jinak. Na stolech se objevoval také kapr načerno, který se podával s...
Co uvařit bez masa? 28 vegetariánských receptů, které spolu dávají smysl
Týden bez masa nemusí znamenat vařit každý večer od nuly ani se bát, že budete mít hlad. Stačí několik receptů, které na sebe navazují: z jedné dýně hokkaido je polévka, pomazánka i rizoto, cizrna...
Přesolenou omáčku brambora nezachrání. Jak vylepšit svíčkovou i koprovku
Dobrá omáčka hřeje jako maminčina láska. Sametová svíčková, voňavá houbová nebo poctivá znojemská mají v české kuchyni nezastupitelné místo. Poradíme vám, jak vyladit jejich chuť i zachránit...
Xindl X a Genzer přiznali injekce. Jak hubnou další hvězdy
Dokonalé křivky z červených koberců a televizních obrazovek nebývají zadarmo. Zatímco některé slavné osobnosti nedají dopustit na přerušovaný půst, jiné radikálně škrtly cukry, lepek nebo se daly na...
Italský vánoční roastbeef: Hovězí maso s cibulí na červeném víně
Střední
60 min
Pokud na Vánoce nechcete připravovat kapra ani klasickou pečínku, můžete vyzkoušet roastbeef....
Vánoční menu ve světě: Kde jedí kapra jako my a kde si objednávají kyblík z KFC
Zatímco v Česku voní po celém bytě smažený kapr a bramborový salát, za hranicemi se sváteční tabule mění k nepoznání. Každá země si do svátečního menu promítá svoji historii i dostupné suroviny....
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Linecké cukroví s griliášem: Křupavé sušenky ve dvou barvách
Střední
50 min
Chcete letos upéct linecké cukroví trochu jinak? Do těsta přidáme domácí griliáš z karamelu, medu a...
Kapr za 12 korun a vinná klobása. Co jsme jedli o Vánocích za socialismu
Kapr, bramborový salát, vánočka i cukroví patřily na štědrovečerní stůl už za socialismu a většina z nás je drží dodnes. Přesto tehdejší Vánoce vypadaly v mnohém jinak. Kapr stál pár korun a před...