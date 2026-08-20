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Vzpomínka na staré časy: Křupavý osúch jako z babiččiny pece

Petra Burgrová
  4:30

Osúch | foto: chat gpt

Tahle jednoduchá placka patří k tradiční lidové kuchyni na Slovensku i na Moravě a původně vznikala hlavně z toho, co bylo doma po ruce. Pekla se nasucho a často pomáhala nahradit chleba. Dnes už si můžeme připravit osúch na mnoho způsobů. Výborný je jen se solí a česnekem, ale také se zakysanou smetanou, slaninou, cibulí nebo sýrem.

Obsah

Co je to osúch a odkud pochází

Jedná se o pečenou placku z kynutého těsta, která se podává buď nasladko, nebo naslano. Pochází ze Slovenska (především ze středních a jižních regionů), kde byl po staletí běžnou součástí každodenního života na vesnici. Historicky se často využívalo těsto, které zbylo po pečení chleba, a placky se pekly nasucho.

Chlebové placky plněné dvěma druhy sýra a špenátem

Chlebové placky s náplní – kynuté placky plněné listovým špenátem

Recept

Střední

55 min

Osúch se připravuje z kynutého těsta.

Proč se mu říká osúch

Název je spojený se slovem „suchý“. Osúchy se totiž původně pekly nasucho, bez tuku. Nešlo tedy o smažené placky podobné dnešnímu langoši. Zajímavé je, že podobných názvů pro obyčejné placky existovalo v lidové kuchyni mnohem více. Některé označovaly jejich vzhled, jiné způsob přípravy. Osúch patřil právě mezi placky, jejichž název odkazoval na pečení nasucho.

Chlebové placky plněné dvěma druhy sýra a špenátem

Chlebové placky s náplní – kynuté placky plněné listovým špenátem

Recept

Střední

55 min

Jak osúch obměnit

Pokud nechcete zůstat jen u jednoduché verze, můžete si s receptem pohrát. Velmi dobře funguje například zakysaná smetana se slaninou a cibulí. Výborný je také s tvarohem a koprem nebo s brynzou.

Na Slovensku existují i bohatší smetanové posúchy, které se podobají slaným koláčům. Základ ale zůstává stejný: jednoduché těsto, které se upeče a doplní tím, co je zrovna doma.

A právě v tom je kouzlo osúchu. Původně vznikl jako obyčejné jídlo z dostupných surovin, ale ani dnes nepotřebuje složité ingredience. Stačí mouka, droždí, trochu soli a několik minut práce. Zbytek už můžete přizpůsobit vlastní chuti.

Osúch

Recept Česnekový osúch

  • 500 g hladké mouky
  • 250 ml vlažné vody
  • 20 g čerstvého droždí
  • 1 lžička cukru
  • 1 lžička soli
  • 2 lžíce oleje

Na potření

  • 4 stroužky česneku
  • 3 lžíce oleje
  • špetka soli
  1. Do vlažné vody rozdrobíme droždí, přidáme cukr a necháme asi 10 minut vzejít kvásek.
  2. Do mísy nasypeme mouku, přidáme sůl, olej a připravený kvásek. Vypracujeme hladké a pružné těsto, které necháme přibližně hodinu kynout.
  3. Vykynuté těsto přeneseme na plech vymazaný olejem a rukama ho roztáhneme do tenčí placky. Pokud se těsto příliš lepí, potřeme si ruce trochou oleje.
  4. Osúch necháme ještě asi 10 až 15 minut odpočinout. Poté ho vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C a pečeme dozlatova, přibližně 15 až 20 minut podle tloušťky těsta.
  5. Mezitím prolisujeme česnek, smícháme ho s olejem a trochou soli. Ještě teplý osúch potřeme připraveným česnekovým olejem.
  6. Nejlepší je čerstvý a ještě teplý.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut

Po tomhle receptu se ke klasickému perníku nevrátíte. Co je to bacouch?
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