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Co je to osúch a odkud pochází
Jedná se o pečenou placku z kynutého těsta, která se podává buď nasladko, nebo naslano. Pochází ze Slovenska (především ze středních a jižních regionů), kde byl po staletí běžnou součástí každodenního života na vesnici. Historicky se často využívalo těsto, které zbylo po pečení chleba, a placky se pekly nasucho.
Proč se mu říká osúch
Název je spojený se slovem „suchý“. Osúchy se totiž původně pekly nasucho, bez tuku. Nešlo tedy o smažené placky podobné dnešnímu langoši. Zajímavé je, že podobných názvů pro obyčejné placky existovalo v lidové kuchyni mnohem více. Některé označovaly jejich vzhled, jiné způsob přípravy. Osúch patřil právě mezi placky, jejichž název odkazoval na pečení nasucho.
Jak osúch obměnit
Pokud nechcete zůstat jen u jednoduché verze, můžete si s receptem pohrát. Velmi dobře funguje například zakysaná smetana se slaninou a cibulí. Výborný je také s tvarohem a koprem nebo s brynzou.
Na Slovensku existují i bohatší smetanové posúchy, které se podobají slaným koláčům. Základ ale zůstává stejný: jednoduché těsto, které se upeče a doplní tím, co je zrovna doma.
A právě v tom je kouzlo osúchu. Původně vznikl jako obyčejné jídlo z dostupných surovin, ale ani dnes nepotřebuje složité ingredience. Stačí mouka, droždí, trochu soli a několik minut práce. Zbytek už můžete přizpůsobit vlastní chuti.
Recept Česnekový osúch
- 500 g hladké mouky
- 250 ml vlažné vody
- 20 g čerstvého droždí
- 1 lžička cukru
- 1 lžička soli
- 2 lžíce oleje
Na potření
- 4 stroužky česneku
- 3 lžíce oleje
- špetka soli
- Do vlažné vody rozdrobíme droždí, přidáme cukr a necháme asi 10 minut vzejít kvásek.
- Do mísy nasypeme mouku, přidáme sůl, olej a připravený kvásek. Vypracujeme hladké a pružné těsto, které necháme přibližně hodinu kynout.
- Vykynuté těsto přeneseme na plech vymazaný olejem a rukama ho roztáhneme do tenčí placky. Pokud se těsto příliš lepí, potřeme si ruce trochou oleje.
- Osúch necháme ještě asi 10 až 15 minut odpočinout. Poté ho vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C a pečeme dozlatova, přibližně 15 až 20 minut podle tloušťky těsta.
- Mezitím prolisujeme česnek, smícháme ho s olejem a trochou soli. Ještě teplý osúch potřeme připraveným česnekovým olejem.
- Nejlepší je čerstvý a ještě teplý.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut
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