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Vysoký cholesterol? Naordinujte si salát s touhle zeleninou

Petra Burgrová
  4:00

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Šťavnatá, sladká i příjemně nakyslá. Rajčata patří mezi nejoblíbenější suroviny každé kuchyně. Končí v salátech, omáčkách, polévkách, na pizze i v domácích zavařeninách. Když se ale urodí větší množství rajčat, často vyvstane otázka, jak je co nejlépe zpracovat, aby nepřišla nazmar.

Obsah

Je rajče ovoce, nebo zelenina

Na první pohled se může zdát, že jde o jednoduchou otázku. Ve skutečnosti na ni existují dvě správné odpovědi. Botanici řadí rajče mezi bobule, tedy druh ovoce. Vzniká z květu rostliny, obsahuje semena a vyvíjí se stejným způsobem jako například paprika, okurka nebo lilek. Při vaření se však rajče používá úplně jinak než běžné ovoce. Přidává se do slaných jídel, omáček, polévek nebo salátů, proto jej běžně řadíme mezi zeleninu.

Domácí kečup

Hustý domácí kečup s jablky a kořením – Nejlepší recept na sladkokyselý kečup

Recept

Lehké

90 min

Tmavě fialová až černá rajčata vynikají vysokým obsahem anthokyanů a nabízejí netradiční, plnou a mírně kořeněnou chuť.

Na co jsou zdravá rajčata

Obsahují překvapivě velké množství živin, přestože mají velmi nízkou energetickou hodnotu. Přibližně 100 gramů obsahuje jen okolo 18 kcal. Dále jsou plné:

      • Lykopenu: Silný antioxidant chránící buňky před oxidačním stresem. Snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a některých druhů rakoviny (zejména prostaty).
      • Vitamínu C: Podporuje imunitní systém, tvorbu kolagenu a vstřebávání železa. Jedno střední rajče pokryje až 28 % doporučené denní dávky.
      • Draslíku: Pomáhá regulovat krevní tlak, podporuje správnou činnost srdce a rovnováhu tekutin v těle.
      • Vitamínu K1 a kyseliny listové: Důležité pro srážlivost krve, zdraví kostí a správný vývoj buněk.
      • Vlákniny a vody: Rajčata tvoří z cca 95 % vodu a mají vysoký podíl vlákniny, což podporuje trávení, zdraví střevního mikrobiomu a pocit sytosti při redukčních dietách.

Rajčata jsou oblíbená zelenina bohatá na vitamíny a antioxidant lykopen, která tvoří základní pilíř mnoha světových kuchyní díky své univerzálnosti v čerstvém i tepelně upraveném stavu.

Tepelně upravená rajčata jsou zdravější

Mnoho lidí se domnívá, že vařením zelenina vždy ztrácí své živiny. U rajčat je situace trochu jiná. Přestože se část vitamínu C při tepelné úpravě skutečně zničí, obsah lykopenu se naopak zvyšuje. Organismus jej dokáže mnohem lépe vstřebat zejména tehdy, když jsou rajčata připravena společně s trochou kvalitního oleje. Proto patří mezi nejhodnotnější rajčatové pokrmy například:

Rajčatovo-paprikové chutney

Domácí rajčatovo-paprikové chutney: Pikantní zeleninová příloha k masu i sýrům

Recept

Lehké

60 min

Přehled odrůd rajčat a jejich využití

Typ rajčeteCharakteristika ploduNa co jsou nejlepší (Využití)
Masitá & Oválná (San Marzano / Roma)Pevná, hutná dužina, nízký podíl vody a šťávy, málo semínek, silnější slupka, mírně nasládlá.• Základ na pizzu a kečupy
• Sušení v troubě / sušičce
• Zavařování bez vody
Býčí srdce & Velkoplodá (Beefsteak)Obří plody (až 500g+), jemná máslová dužina, plná chuti, nízká kyselost, minimum semínek.• Hamburgery & sendviče
• Saláty Caprese
• Pečení a grilování plátků
Cherry & Datlová (Drobnoovocná)Malé plody, velmi vysoký obsah cukru, křupavá slupka, výrazné ovocné aroma.• Čerstvé saláty
• Pečení v celku na větvičce
• Pečené těstoviny
• Jednohubky a dekorace
Klasická Kulatá (Univerzální)Střední velikost, vyvážený poměr šťávy, semínek a dužiny, osvěžující sladkokyselá chuť.• Domácí rajčatový džus
• Tradiční česká rajská
• Rajčatová polévka
• Dušení pod masa
Žlutá, Oranžová & Černá (Barevná)Žluté/oranžové: velmi sladké, bez kyselin.
Černé: kořeněná, lehce kouřová chuť.		• Pestré saláty
• Pro osoby s citlivým žaludkem
• Salsy

Kvůli vysokému obsahu přírodních kyselin mohou rajčata u citlivých osob dráždit jícen a vyvolávat pálení žáhy, proto se při refluxu doporučuje jejich konzumaci omezit nebo volit méně kyselé žluté odrůdy.

Kdo by neměl jíst rajčata

Přestože jsou rajčata velmi zdravá, existují skupiny lidí, kteří by jejich konzumaci měli omezit nebo se jim vyhnout:

  • Lidé trpící refluxem: Rajčata obsahují vyšší množství kyseliny jablečné a citronové, což může dráždit žaludeční sliznici a zhoršovat kyselý reflux.
  • Lidé s histaminovou intolerancí: Rajčata patří mezi uvolňovače histaminu a sama histamin obsahují. Mohou vyvolat alergické reakce, únavu, kožní projevy či bolesti hlavy.
  • Lidé s ledvinovými kameny: Obsahují šťavelany, které se mohou podílet na tvorbě šťavelanových kamínků v ledvinách.
  • Lidé s autoimunitním onemocněním kloubů: Rajčata patří do čeledi lilekovitých, které obsahují alkaloidy. U velmi citlivých osob mohou mírně stupňovat zánětlivé reakce v kloubech.
Svěží rajčatová polévka

Svěží rajčatová polévka

Recept

Lehké

15 min

Odrůdy rajčat se dělí podle tvaru, velikosti a obsahu šťávy od sladkých cherry rajčátek přes klasická kulatá až po masité odrůdy typu San Marzano či Býčí srdce, přičemž každý druh se hodí pro jiný kulinářský účel.

Jak skladovat rajčata

Rozhodně nepatří do lednice. Chlad v lednici ničí aromatické látky, mění strukturu dužiny na moučnatou a zastavuje přirozený proces zrání. Rajčata skladujte při pokojové teplotě stopkou dolů a mimo přímé sluneční světlo. Do lednice je dejte pouze v případě, že jsou již plně zralá a potřebujete prodloužit jejich trvanlivost o den či dva.

Těstoviny zapečené s vepřovým masem a rajčaty

Těstoviny zapečené s vepřovým masem a rajčaty

Recept

Lehké

50 min

Blanšírování rajčat je kuchařská technika krátkého spaření rajčat ve vroucí vodě a jejich následného ochlazení v ledové lázni, která slouží k jejich snadnému oloupání.

Jak nejsnadněji oloupat rajčata

Blanšírování, tedy krátké spaření v horké vodě a následné šokové zchlazení, je u rajčat nejrychlejší a nejsnadnější způsob, jak z nich sundat slupku bez zbytečných ztrát dužiny.

  1. Zralá a pevná rajčata omyjte a odstraňte stopky.
  2. Na spodní straně každého rajčete (naproti stopce) vyřízněte nožem jemné křížové naříznutí do X. Nařezávejte pouze slupku, nikoli hluboko do dužiny.
  3. V hrnci přiveďte k varu dostatečné množství vody.
  4. Ponořte rajčata do vroucí vody na 20 až 60 sekund (podle velikosti a zralosti rajčete). Jakmile uvidíte, že se slupka v místě křížového řezu začíná sama kroutit a odchlipovat, rajčata ihned vyndejte.
  5. Děrovanou lžící rajčata ihned přemístěte do mísy s ledovou vodou a kostkami ledu.
  6. Teplotní šok okamžitě zastaví proces vaření (dužina zůstane pevná a svěží) a způsobí, že se slupka od dužiny úplně oddělí.
  7. Po 1–2 minutách rajčata vyndejte. Slupka půjde v místě křížku uchopit a stáhnout rukou nebo malým nožíkem neuvěřitelně snadno – doslova jedním tahem.
Rajčatový džem

Rajčatový džem

Recept

Střední

60 min

Rajčatové pyré představuje hladkou pasírovanou směs z uvařených rajčat zbavených slupek a semínek, která tvoří univerzální základ pro další vaření.

Jak zpracovat rajčata na zimu

Pro dlouhodobé skladování bez nutnosti chlazení je nejlepší sterilace nebo výroba koncentrovaných základů:

Zapečené toasty s rajčaty

Zapečené toasty s rajčaty

Recept

Střední

25 min

Rajčatový džus je osvěžující nápoj vymačkaný ze šťavnatých odrůd rajčat, který se pije čerstvý nebo pasterovaný a vyniká vysokým obsahem vitamínů i antioxidantu lykopenu.

Domácí rajčatový džus

S tím kupovaným z obchodu nedá srovnat. Zatímco průmyslově vyráběné džusy bývají často připravovány z koncentrátu, obsahují zbytečně moc soli či konzervantů, poctivý domácí džus nabízí plnou, čistou chuť čerstvých rajčat.

Proč se do rajčatového džusu doporučuje přidat kapka oleje?

Lykopen, který rajčata obsahují, je rozpustný v tucích, což znamená, že ho lidské tělo dokáže efektivně vstřebat a využít až ve chvíli, kdy se konzumuje s malým množstvím tuku. Je dobré tedy do džusu přidat pár kapek kvalitního panenského olivového oleje.

  • Čerstvý džus: Zralá rajčata důkladně omyjte a vykrojte tvrdé stopky. Použijte odšťavňovač nebo rajčata rozmixujte v mixéru a následně přeceďte přes jemné síto nebo plátýnko, abyste odstranili semínka a slupky. Rovnou spotřebujte.
  • Pasterovaný džus: Nakrájená rajčata vložte do hrnce, přidejte špetku soli, případně pár kapek citronové šťávy pro zvýraznění chuti a pod pokličkou pozvolna vařte asi 15 minut, dokud zcela nezměknou a nepustí šťávu. Horkou směs propasírujte přes jemné pasírovací síto. Hotový džus přiveďte krátce k bodu varu, nalijte do vyvařených skleněných lahví, pevně uzavřete a pasterujte při teplotě 85 °C po dobu cca 20 minut.
Bloody Mary

Pikantní Bloody Mary do long drink sklenice – Tradiční vyprošťovák s worcestrovou omáčkou

Recept

Lehké

5 min

Rajčata s vejci

Recepty z rajčat Snídaně

Bruscheta

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Rajčatové gazpacho

Recepty z rajčat Polévky

Rajská omáčka

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Marmeláda z jablek a rajčat

Recepty z rajčat Zavařování

Tomatový nápoj

Recepty z rajčat Nápoje

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