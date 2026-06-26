Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vyprošťováky nefungují. Tohle ovoce je nejlepší lék na kocovinu a žaludek na vodě

Petra Burgrová
  4:00

Banán doplní draslík a minerály. I na to je ve vedru třeba myslet. | foto: Canva

Patří mezi celosvětově nejpopulárnější ovoce a není se čemu divit. Jsou sladké, prakticky zabalené od přírody a plné živin. Věděli jste ale, že je lékaři a nutriční specialisté považují za opravdový přírodní lék? Ať už vás trápí nevolnost, náročné ráno po oslavě nebo nemůžete usnout, banán je trefou do černého.

Obsah

Na co je zdravý banán

Banán je doslova nabitý vitaminy, zejména B6 a C, minerály a vlákninou. Mezi jeho největší zdravotní přínosy patří:

  • Okamžitá pomoc při nevolnosti: Banány jsou lehce stravitelné a nedráždí žaludek. Obsahují přirozená antacida, která zklidňují překyselení žaludku a pomáhají při pálení žáhy nebo těhotenských nevolnostech.
  • První pomoc při kocovině: Alkohol tělo brutálně dehydratuje a vyplavuje z něj draslík. A právě draslík, kterým jsou banány pověstné, pomůže tělu vrátit rovnováhu, zmírnit bolesti hlavy a doplnit ztracenou energii.
  • Zdravé srdce a krevní tlak: Vysoký obsah draslíku a nízký obsah sodíku jsou ideální kombinací pro lidi s vysokým krevním tlakem.
  • Lepší trávení: Vláknina pomáhá správnému chodu střev. Paradoxně pomáhá jak při průjmu, tak při zácpě.
Banánové řezy

Banánové řezy s vanilkovým krémem a šlehačkou – Poctivý dezert s jemným krémem

Recept

Střední

60 min

Takhle začíná cesta každého banánu. Než zežloutnou na pultech obchodů, rostou v mohutných zelených trsech na banánovnících v tropických oblastech.

Proč jíst banán před spaním

Pokud večer nemůžete zabrat, zapomeňte na prášky na spaní a dejte si banán. Obsahuje totiž tryptofan: aminokyselinu, kterou tělo přeměňuje na serotonin (hormon štěstí) a následně na melatonin (hormon spánku). Navíc hořčík a draslík obsažené v banánu působí jako přirozený relaxant pro vaše svaly, takže se tělo snadněji uvolní.

Jahodovo-banánový milkshake

Jahodovo-banánový milkshake

Recept

Lehké

15 min

Draslík, který je obsažen v banánech ulevuje od bolesti hlavy.

Kolik banánů můžu sníst za den

Pro zdravého člověka je optimální dávka 1 až 2 banány denně. Banány jsou sice zdravé, ale také poměrně kalorické a bohaté na sacharidy neboli cukry. Pokud byste to s nimi přeháněli, hrozí nadbytek draslíku, což může paradoxně zatížit srdce a ledviny.

Konec házení přezrálých banánů do koše. Jihokorejské balení řeší věčný problém

Kdy se banán nemá jíst

Přestože jde o superpotravinu, existují situace, kdy je lepší se mu vyhnout nebo ho omezit:

  • při cukrovce je vhodné hlídat množství kvůli obsahu cukrů,
  • lidé s onemocněním ledvin by měli konzultovat vyšší příjem draslíku s lékařem,
  • u některých osob může příliš nezralý banán způsobovat nadýmání nebo zácpu.
Banánové cookies s arašídy

Banánové cookies s arašídy

Recept

Střední

45 min

Nejsladší jsou právě tehdy, když už nevypadají dokonale.

Co udělat z hodně banánu

Koupili jste jich moc a teď vám doma hnědnou před očima? Žádný strach, přezrálé banány jsou v kuchyni hotový poklad, protože jsou nejsladší. Možností, jak je spotřebovat, je spousta:

Banánová pomazánka

Banánová pomazánka

Recept

Lehké

15 min

Banánový mugcake s kokosem

Recepty s banánem Snídaně

Dukátové buchtičky s banánovou omáčkou

Recepty s banánem Hlavní jídla

Banánovo karamelový koláč se sněhovou čepicí

Recepty s banánem Dezerty

Banánový koktejl

Recepty s banánem Nápoje

Přírodní šampion v maskování: Ovoce z české zahrady, které v sobě skrývá nejsilnější lék na imunitu

Neuvěříte, co se dá udělat z třešňových pecek! Objevte recepty a triky, které vám v kuchyni doteď chyběly
Vstoupit do diskuse
Témata: Banány, draslík, Ovoce

Nejčtenější

Pít olivový olej s citronem nalačno? Pravda o tekutém zlatě pro srdce a trávení

ilustrační snímek

Už starověký lékař Hippokratés mluvil o olivovém oleji jako o „tekutém zlatě“. A nemýlil se. Tento středomořský zázrak není jen obyčejným tukem na vaření, je to doslova elixír zdraví, který by neměl...

Ochutnávka kokosových tyčinek: Legendární Margot propadla, porazil ji levnější konkurent

Test kokosové tyčinky

Na trhu najdeme hned několik tyčinek, které se snaží zaujmout kombinací kokosu, čokolády a rumového aroma. Rozhodla jsem se proto uspořádat malou ochutnávku a zjistit, která z nich chutná nejlépe a...

Jak poznat zralý meloun? Sledujte skvrnu, váhu i zvuk při poklepání

Připravte svým návštěvám některou z melounových dobrot, drink nebo třeba...

Vybrat sladký a šťavnatý meloun nemusí být otázkou štěstí. Zralost prozradí několik poměrně spolehlivých znaků. Jaké to jsou? Odborníci doporučují nespoléhat jen na jednu metodu, ale sledovat více...

To kuře je sice už mrtvé, ale nemusíte ho pečením zabít ještě víc. Jak na nejlepší pečené kuře?

Šťavnaté kuře, klasika, dobrý oběd, jednoduchá gastronomie? Nemusí být vůbec...

Nezdá se vám v kuchyni nic jednoduššího než upéct kuře? Jste si ale jistí, že to děláte dobře? Vsadím se, že děláte nejméně jednu zásadní chybu, kvůli které si kazíte výsledek.

Neuvěříte, co se dá udělat z třešňových pecek! Objevte recepty a triky, které vám v kuchyni doteď chyběly

Kdo by neměl rád třešně. A víte, že jsou také pekelně zdravé?

Jakmile na stromech zčervenají první třešně, je to neklamné znamení, že léto je konečně tady. Tohle sladké, šťavnaté ovoce je symbolem prázdnin, ale ruku na srdce, když se třešňová sezóna rozjede...

Vyprošťováky nefungují. Tohle ovoce je nejlepší lék na kocovinu a žaludek na vodě

Banán doplní draslík a minerály. I na to je ve vedru třeba myslet.

Patří mezi celosvětově nejpopulárnější ovoce a není se čemu divit. Jsou sladké, prakticky zabalené od přírody a plné živin. Věděli jste ale, že je lékaři a nutriční specialisté považují za opravdový...

26. června 2026

Domácí banánová zmrzlina z jediné ingredience: Sametově krémové osvěžení bez přidaného cukru

Banánová zmrzlina
Recept

Lehké

30 min

Toužíte po ledovém osvěžení, ale hlídáte si jídelníček, nebo jen nemáte doma zmrzlinovač? Tato...

Frankfurtská polévka z jednoho hrnce: Poctivá česká klasika s křupavým párkem

Frankfurtská polévka
Recept

Střední

45 min

Hledáte recept na hustou a sytou polévku, která spolehlivě zahřeje a zachutná celé rodině? Tato...

Osvěžující sangria s domácí vanilkovou zmrzlinou: Luxusní letní koktejl pro horké večery

Sangria se zmrzlinou
Recept

Lehké

20 min

Pozvedněte klasické letní osvěžení na zcela novou úroveň s drinkem, který v sobě spojuje to...

Jaké jídlo schovat do lednice a jak dlouho tam vydrží? Cibuli nechte venku

Lednička, domácí tetris. Víte, které potraviny v ní máte zbytečně?

Správné skladování potravin je klíčem k jejich čerstvosti a kvalitě. V tomto článku najdete tipy, jak uchovávat vejce, oleje, máslo a další potraviny, které patří do lednice a které je lepší...

25. června 2026

Ochutnávka kokosových tyčinek: Legendární Margot propadla, porazil ji levnější konkurent

Test kokosové tyčinky

Na trhu najdeme hned několik tyčinek, které se snaží zaujmout kombinací kokosu, čokolády a rumového aroma. Rozhodla jsem se proto uspořádat malou ochutnávku a zjistit, která z nich chutná nejlépe a...

25. června 2026  4:50

Zelené ořechy naložte právě teď. Domácí ořechovka bude voňavá, silná a krásně jemná

Na svatého Jana sbírejte zelené ořechy.

Svatojánská ořechovka z nezralých ořechů patří k domácím likérům, které voní létem, kořením a starými receptáři. Právě kolem svatého Jana, tedy 24. června, mají být ořechy ještě měkké, plné...

24. června 2026  18:30

Kynuté škvarkové placky s rilettes: Dokonalé hospodské pohoštění s marinovanou cibulkou a křenem

Škvarkové placky s rilettes
Recept

Střední

210 min

Chystáte setkání s přáteli a chcete je oslnit něčím opravdu výjimečným? Tyto nadýchané domácí...

Houbové carbonara se zakysanou smetanou: Italská klasika v neodolatelné podzimní variaci

Houbové nudle a la carbonara
Recept

Lehké

25 min

Milujete krémové těstoviny, ale chcete vyzkoušet něco nového? Tato odlehčená verze oblíbených...

Višňovo-čokoládový chia pudink: Luxusní pohár s kokosovým nádechem a sametovým krémem

Višňovo-čokoládový chia pudink
Recept

Lehké

20 min

Hledáte dezert, který v sobě dokonale spojuje hříšnou chuť čokolády, osvěžující kyselkavost višní a...

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Přírodní šampion v maskování: Ovoce z české zahrady, které v sobě skrývá nejsilnější lék na imunitu

Červený, bílý a černý rybíz

Když se řekne rybíz, většina z nás si představí babiččin kynutý koláč s drobenkou nebo linecké cukroví slepované kyselkavou zavařeninou. Tyto malé, nenápadné kuličky jsou hotovým elixírem mládí a...

24. června 2026

Neuvěříte, co se dá udělat z třešňových pecek! Objevte recepty a triky, které vám v kuchyni doteď chyběly

Kdo by neměl rád třešně. A víte, že jsou také pekelně zdravé?

Jakmile na stromech zčervenají první třešně, je to neklamné znamení, že léto je konečně tady. Tohle sladké, šťavnaté ovoce je symbolem prázdnin, ale ruku na srdce, když se třešňová sezóna rozjede...

24. června 2026  4:40

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.