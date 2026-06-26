Vyprošťováky nefungují. Tohle ovoce je nejlepší lék na kocovinu a žaludek na vodě

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Na co je zdravý banán
Banán je doslova nabitý vitaminy, zejména B6 a C, minerály a vlákninou. Mezi jeho největší zdravotní přínosy patří:
- Okamžitá pomoc při nevolnosti: Banány jsou lehce stravitelné a nedráždí žaludek. Obsahují přirozená antacida, která zklidňují překyselení žaludku a pomáhají při pálení žáhy nebo těhotenských nevolnostech.
- První pomoc při kocovině: Alkohol tělo brutálně dehydratuje a vyplavuje z něj draslík. A právě draslík, kterým jsou banány pověstné, pomůže tělu vrátit rovnováhu, zmírnit bolesti hlavy a doplnit ztracenou energii.
- Zdravé srdce a krevní tlak: Vysoký obsah draslíku a nízký obsah sodíku jsou ideální kombinací pro lidi s vysokým krevním tlakem.
- Lepší trávení: Vláknina pomáhá správnému chodu střev. Paradoxně pomáhá jak při průjmu, tak při zácpě.
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Střední
60 min
Proč jíst banán před spaním
Pokud večer nemůžete zabrat, zapomeňte na prášky na spaní a dejte si banán. Obsahuje totiž tryptofan: aminokyselinu, kterou tělo přeměňuje na serotonin (hormon štěstí) a následně na melatonin (hormon spánku). Navíc hořčík a draslík obsažené v banánu působí jako přirozený relaxant pro vaše svaly, takže se tělo snadněji uvolní.
Kolik banánů můžu sníst za den
Pro zdravého člověka je optimální dávka 1 až 2 banány denně. Banány jsou sice zdravé, ale také poměrně kalorické a bohaté na sacharidy neboli cukry. Pokud byste to s nimi přeháněli, hrozí nadbytek draslíku, což může paradoxně zatížit srdce a ledviny.
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Kdy se banán nemá jíst
Přestože jde o superpotravinu, existují situace, kdy je lepší se mu vyhnout nebo ho omezit:
- při cukrovce je vhodné hlídat množství kvůli obsahu cukrů,
- lidé s onemocněním ledvin by měli konzultovat vyšší příjem draslíku s lékařem,
- u některých osob může příliš nezralý banán způsobovat nadýmání nebo zácpu.
Co udělat z hodně banánu
Koupili jste jich moc a teď vám doma hnědnou před očima? Žádný strach, přezrálé banány jsou v kuchyni hotový poklad, protože jsou nejsladší. Možností, jak je spotřebovat, je spousta:
Recepty s banánem Snídaně
- Nadýchané kakaové vafle s banánem a čokoládou
- Banánová ovesná kaše s borůvkami, ořechy a medem
- Francouzský toust s čokoládou a banánem
- Banánový mugcake s kokosem
Recepty s banánem Hlavní jídla
- Srnčí steak s banány
- Dukátové buchtičky s banánovou omáčkou
- Kuřecí závitek s banánem a šunkou
- Banánová žemlovka s rumovými rozinkami
Recepty s banánem Dezerty
- Karamelizovaný banán split se smetanou a čokoládou
- Domácí krtkův dort
- Banánovo karamelový koláč se sněhovou čepicí
- Jogurtový banánový chlebíček s kokosovým cukrem a javorovým sirupem
Recepty s banánem Nápoje
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