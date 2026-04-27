Co je to chřest
Chřest lékařský (Asparagus officinalis) je vytrvalá rostlina pěstovaná pro mladé výhonky. V Evropě má tato zelenina dlouhodobou tradici a jedla se už ve starověkém Římě. Sklízí se na jaře, obvykle od dubna do června.
Rozlišujeme především chřest bílý a zelený.
- Bílý roste bez přístupu světla, má jemnější chuť.
- Zelený obsahuje více chlorofylu a bývá výraznější.
Na co je zdravý chřest
Chřest je nízkokalorická zelenina bohatá na vlákninu, vitaminy (zejména kyselinu listovou a vitamin C) a minerály (včetně draslíku).
Obsahuje aminokyselinu asparagin a další látky (např. saponiny), které podporují činnost ledvin.
Může pomáhat odvádět přebytečné tekutiny z těla a ulevovat při otocích způsobených zadržováním vody. Současně obsahuje draslík, který přispívá k rovnováze tekutin v organismu.
Chřest na zánět močového měchýře
Při zánětu močového měchýře je důležité především dostatečně pít. Chřest může tento proces podpořit díky močopudnému účinku. Zvýšená tvorba moči může pomoci odplavovat bakterie z močových cest. Obsah flavonoidů navíc přispívá k mírnému protizánětlivému působení.
Rozhodně ale nenahrazuje léčbu. Pokud jde o bakteriální infekci, jsou často nutná antibiotika a odborné vyšetření.
Jak vybírat chřest
Ideální je vyrazit pro chřest na farmu nebo na trh, kde máte jistotu, že koupíte ten, který vyrostl na českém poli a neputoval za vámi zdaleka. Seženete ho ale i v klasických potravinových řetězcích nebo prodejnách s ovocem a zeleninou. Abyste nebyli zklamaní, zaměřte se při nákupu chřestu na následující znaky:
Jak se připravuje chřest
Základní příprava chřestu není složitá, ale je dobré dodržet několik pravidel.
- bílý chřest je potřeba oloupat, zelený většinou ne
- dřevnaté konce se odlamují nebo odřezávají
- vaří se krátce, obvykle 8 až 15 minut podle tloušťky
Nejjednodušší je vaření v osolené vodě nebo lehké dušení. Chřest by měl zůstat mírně křehký, ne rozvařený. Při správné přípravě si zachová chuť i většinu živin.
6 tipů, co se dá udělat z chřestu
Tato zelenina má velkou přednost v tom, na kolik způsobů ji můžete v kuchyni zpracovat. Vždycky se vám odmění lahodnou a jemnou chutí. Jeho sezona je poměrně krátká, takže jen tak tak stihnete vyzkoušet všechny recepty, které vás zaujmou.
Vyzkoušejte ověřené recepty, ve kterých využijete chřest.
- Na polévku: Jako základ pro jemný krém použijte vývar z odřezků. Polévku můžete zjemnit zakysanou smetanou nebo smetanou na vaření, podávejte ji s opečenými krutony nebo osmaženými kousky slaniny.
- Na gril: Čerstvý zelený chřest potřete olivovým olejem, osolte a opepřete. Grilujte 3–4 minuty z každé strany.
- Na rizoto: Pro přípravu jemného rizota můžete použít jak zelený, tak bílý chřest. Výborně si rozumí s kuřecím masem, salsicciou a parmazánem. Ke konci můžete pokrm zjemnit kouskem másla.
- Na pečení: Zapečte chřest jen tak se šunkou, sýrem a cherry rajčaty. Můžete ho také přidat na domácí pizzu, quiche či slaný koláč.
- Do salátu: Vařený nebo grilovaný chřest můžete také přidat do jarního zeleninového salátu. Nekombinujte v něm ale moc chutí, aby tato lahodná zelenina v pokrmu vynikla.
- Do těstovin: Zkuste smíchat chřest s oblíbenou pastou a lehkou sýrovou či smetanovou omáčkou.
