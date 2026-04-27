Vypadá nemravně, chutná skvěle. Jarní delikatesa vám prodlouží mládí

Tereza Hrabinová
  4:00
Na talíři působí jako elegantní jarní delikatesa, nabízí ale víc než jen výbornou chuť. Chřest je lehký na přípravu, rychle hotový a zároveň prospívá zdraví. Jaké má zdravotní účinky a co za dobroty z něj můžete připravit?
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Co je to chřest

Chřest lékařský (Asparagus officinalis) je vytrvalá rostlina pěstovaná pro mladé výhonky. V Evropě má tato zelenina dlouhodobou tradici a jedla se už ve starověkém Římě. Sklízí se na jaře, obvykle od dubna do června.

Rozlišujeme především chřest bílý a zelený.

  • Bílý roste bez přístupu světla, má jemnější chuť.
  • Zelený obsahuje více chlorofylu a bývá výraznější.

Na co je zdravý chřest

Proč po chřestu smrdí moč?

  • Typický zápach moči po konzumaci chřestu je běžný a neškodný jev.
  • Způsobuje ho rozklad sirných sloučenin, které se rychle vylučují močí a mají charakteristický zápach.
  • Zajímavé je, že ne každý tento zápach cítí – podle výzkumů jde o geneticky podmíněnou schopnost.

Chřest je nízkokalorická zelenina bohatá na vlákninu, vitaminy (zejména kyselinu listovou a vitamin C) a minerály (včetně draslíku).

Obsahuje aminokyselinu asparagin a další látky (např. saponiny), které podporují činnost ledvin.

Může pomáhat odvádět přebytečné tekutiny z těla a ulevovat při otocích způsobených zadržováním vody. Současně obsahuje draslík, který přispívá k rovnováze tekutin v organismu.

Chřest na zánět močového měchýře

Při zánětu močového měchýře je důležité především dostatečně pít. Chřest může tento proces podpořit díky močopudnému účinku. Zvýšená tvorba moči může pomoci odplavovat bakterie z močových cest. Obsah flavonoidů navíc přispívá k mírnému protizánětlivému působení.

Rozhodně ale nenahrazuje léčbu. Pokud jde o bakteriální infekci, jsou často nutná antibiotika a odborné vyšetření.

Jak vybírat chřest

Ideální je vyrazit pro chřest na farmu nebo na trh, kde máte jistotu, že koupíte ten, který vyrostl na českém poli a neputoval za vámi zdaleka. Seženete ho ale i v klasických potravinových řetězcích nebo prodejnách s ovocem a zeleninou. Abyste nebyli zklamaní, zaměřte se při nákupu chřestu na následující znaky:​

  • Hlavičky chřestu by měly být pevně uzavřené a svěží.
  • Stonek je lesklý, pevný a pružný.
  • Při tření stonků by měl chřest vydávat zvuky připomínající vrzání.
  • Čerstvý chřest má jemnou, příjemnou vůni.​
Telecí medailonky s chřestem

Telecí medailonky s chřestem

Recept

Střední

50 min

Telecí maso s tuňákovou omáčkou a s chřestem

Jak se připravuje chřest

Základní příprava chřestu není složitá, ale je dobré dodržet několik pravidel.

  • bílý chřest je potřeba oloupat, zelený většinou ne
  • dřevnaté konce se odlamují nebo odřezávají
  • vaří se krátce, obvykle 8 až 15 minut podle tloušťky

Nejjednodušší je vaření v osolené vodě nebo lehké dušení. Chřest by měl zůstat mírně křehký, ne rozvařený. Při správné přípravě si zachová chuť i většinu živin.

Chleba s křupavým vajíčkem a chřestem

Luxusní chlebíček s chřestem, avokádem a křupavým vajíčkem: Recept, který povýší vaši snídani

Recept

Lehké

20 min

Chleba s křupavým vajíčkem a chřestem

6 tipů, co se dá udělat z chřestu

Tato zelenina má velkou přednost v tom, na kolik způsobů ji můžete v kuchyni zpracovat. Vždycky se vám odmění lahodnou a jemnou chutí. Jeho sezona je poměrně krátká, takže jen tak tak stihnete vyzkoušet všechny recepty, které vás zaujmou.

Vyzkoušejte ověřené recepty, ve kterých využijete chřest.

  1. Na polévku: Jako základ pro jemný krém použijte vývar z odřezků. Polévku můžete zjemnit zakysanou smetanou nebo smetanou na vaření, podávejte ji s opečenými krutony nebo osmaženými kousky slaniny.
  2. Na gril: Čerstvý zelený chřest potřete olivovým olejem, osolte a opepřete. Grilujte 3–4 minuty z každé strany.
  3. Na rizoto: Pro přípravu jemného rizota můžete použít jak zelený, tak bílý chřest. Výborně si rozumí s kuřecím masem, salsicciou a parmazánem. Ke konci můžete pokrm zjemnit kouskem másla.
  4. Na pečení: Zapečte chřest jen tak se šunkou, sýrem a cherry rajčaty. Můžete ho také přidat na domácí pizzu, quiche či slaný koláč.
  5. Do salátu: Vařený nebo grilovaný chřest můžete také přidat do jarního zeleninového salátu. Nekombinujte v něm ale moc chutí, aby tato lahodná zelenina v pokrmu vynikla.
  6. Do těstovin: Zkuste smíchat chřest s oblíbenou pastou a lehkou sýrovou či smetanovou omáčkou.
Chřestový salát

Chřestový salát

Recept

Lehké

25 min
Vepřová panenka s chřestem

Vepřová panenka s ančovičkovou omáčkou a ořechy – Gurmánský netradiční recept pro odvážné

Recept

Střední

40 min
Krém z bílého chřestu

Krém z bílého chřestu

Recept

Střední

40 min
