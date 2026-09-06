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Vypadá jako mozek a prospívá mu. Takhle ale vlašské ořechy nejezte

Petra Burgrová
  4:30

Vlašské ořechy | foto: Profimedia.cz

Vlašské ořechy patří mezi nejzdravější potraviny, které nám příroda nabízí. Zatímco exotické superpotraviny cestují přes půl světa, tento lokální zázrak roste v Česku.

Obsah

Na co jsou zdravé vlašské ořechy

Vlašáky jsou doslova nabité živinami. Obsahují kvalitní rostlinné bílkoviny, zdravé tuky, vlákninu, vitaminy (zejména skupiny B a E) a minerály, jako jsou hořčík, zinek a měď. Pro naše tělo jsou přínosné zejména pro:

  • Podporu mozkových funkcí: Jsou šampiony v obsahu omega-3 mastných kyselin (konkrétně kyseliny alfa-linolenové). Ty jsou klíčové pro správnou funkci mozku, zlepšují paměť, soustředění a chrání před stařeckou demencí.
  • Zdravé srdce a cévy: Pravidelná konzumace pomáhá snižovat hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a udržuje cévy pružné.
  • Boj proti zánětům a stresu: Díky vysokému množství antioxidantů (včetně polyphenolu) pomáhají tělu bojovat s oxidativním stresem a chronickými záněty.
  • Dobrou náladu a spánek: Obsahují aminokyselinu tryptofan, kterou tělo potřebuje k výrobě serotoninu (hormonu štěstí) a melatoninu (hormonu spánku).

Hrst těchto ořechů denně vám zlepší soustředění i výkon mozku. Víte, po kterých sáhnout?
Palačinky s jablky

Špaldové palačinky s jablky na másle a vlašskými ořechy – Zdravé mlsání s ořechovou chutí

Recept

Lehké

30 min

Vlašské ořechy: Nejlepší zdroj rostlinných omega-3 mastných kyselin.

Kolik jíst vlašských ořechů denně

Ideální denní dávka je jedna hrst, což odpovídá zhruba 30 gramům. I když jsou velmi zdravé, obsahují hodně kalorií, takže se vyplatí držet rozumné množství.

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Co způsobuje konzumace vlašských ořechů

Pravidelná konzumace nastartuje v těle hned několik pozitivních procesů. Během několika hodin může dojít ke zlepšení pružnosti cév a stabilizaci hladiny cukru v krvi. Pravidelným zobáním tak přirozeně pečujete o spokojené trávení a silnější imunitu.

Dalším benefitem je pocit sytosti a dodání energie díky zdravým tukům. Na druhou stranu příliš velké množství může některým lidem způsobit nadýmání, těžkost žaludku nebo zažívací potíže.

Mrkvová pomazánka s vlašskými ořechy

Mrkvová pomazánka s vlašskými ořechy

Recept

Lehké

30 min

Doporučená denní dávka vlašských ořechů je 30 gramů, což odpovídá jedné menší hrsti.

Proč namáčet vlašské ořechy

Možná jste už slyšeli o tom, že by se ořechy měly před konzumací namáčet do vody. Není to žádný moderní výmysl, ale praktický krok, který může zlepšit jejich stravitelnost.

Ořechy (stejně jako semínka) obsahují kyselinu fytovou a inhibitory enzymů. Tyto látky chrání ořech před předčasným vyklíčením a plísněmi, ale lidskému tělu mohou ztěžovat trávení a blokovat vstřebávání důležitých minerálů, například železa a zinku.

  1. Ořechy zalijte vlažnou vodou se špetkou himalájské soli a nechte je 5 až 8 hodin (ideálně přes noc) stát.
  2. Po uplynutí této doby ořechy „ožijí“, aktivují se v nich enzymy, ztratí část hořkosti, budou chutnat jako čerstvě utržené a pro žaludek budou lépe stravitelné.
Medový dort

Tradiční domácí medovník podle osvědčeného receptu – Jemný dezert s vlašskými ořechy, který se rozplývá na jazyku

Recept

Střední

90 min

Vlašské ořechy jsou doslova superpotravinou pro mozek a srdce.

Jak dlouho se tráví ořechy

Kvůli vysokému obsahu tuků, bílkovin a vlákniny patří ořechy mezi potraviny, které tělo zpracovává delší dobu. V žaludku a tenkém střevě stráví přibližně 2 až 3 hodiny. Právě díky tomuto pomalému trávení mají nízký glykemický index a dokážou zasytit na dlouhou dobu.

Bezé dortíčky s vlašskými ořechy a karamelovým krémem

Bezé dortíčky s vlašskými ořechy a karamelovým krémem

Recept

Střední

40 min

Jaké ořechy jíst při hubnutí

Mnoho lidí se ořechům při dietě vyhýbá kvůli kaloriím, což je škoda. Zdravé tuky pomáhají udržet pocit sytosti a tlumí chutě na sladké. Při hubnutí jsou skvělou volbou:

Druh ořechuHlavní benefit při hubnutí
Vlašské ořechyNejvyšší obsah omega-3, skvěle sytí a potlačují hlad.
MandleMají vysoký podíl vlákniny a bílkovin, podporují spalování břišního tuku.
PistáciePatří k nejméně kalorickým ořechům. Navíc je musíte loupat, což vás zpomalí v jídle.

Ořešák

Kdy nejíst ořechy

Existují situace, kdy je lepší se jim vyhnout:

  1. Alergie: Ořechy jsou silný alergen. Pokud máte podezření na alergii, raději je vyřaďte.
  2. Akutní zažívací potíže: Při žlučníkovém záchvatu, podrážděném žaludku nebo přísné šetřící dietě jsou ořechy příliš těžké.
  3. Plíseň a žluknutí: Pokud ořechy divně zapáchají, jsou hořké nebo mají na sobě viditelný povlak, nekompromisně je vyhoďte. Žluklé tuky a plísňové toxiny mohou být pro játra velmi zatěžující.
  4. Před spaním: Vzhledem k delší době trávení by vám plná hrst ořechů těsně před spaním mohla způsobit těžký žaludek a neklidný spánek.

RECEPT DNE: Salát s borůvkami, mátou, kozím sýrem a vlašskými ořechy

Salát s borůvkami, mátou, kozím sýrem a vlašskými ořechy.

Recepty s vlašskmi ořechy Předkrmy

Koroptev s rozinkami a vlašskými ořechy

Recepty s vlašskmi ořechy Hlavní jídla

Roláda s vlašskými ořechy a hruškou

Recepty s vlašskmi ořechy Dezerty

Banánový chlebíček s vlašskými ořechy a čokoládovou polevou

Banánový chlebíček s vlašskými ořechy a čokoládovou polevou

Recept

Lehké

80 min

Co s vlašskými ořechy? Zavařte si do zásoby ořechový krém na sladké pečení
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