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Vypadá jako drahokam a většina Čechů ani neví, jak ho jíst. Přitom efektivně bojuje se záněty

Klára Pěnkavová
  4:00
Nejen, že granátové jablko vypadá jako drahokamy, cenné je hlavně svým mimořádně vysokým obsahem antioxidantů a bioaktivních látek. Málokdo ví, že díky tomu působí proti zánětům, oxidačnímu stresu i některým civilizačním onemocněním. Jenže, jak ho jíst, aby vám v ústech nezhořklo?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Plod, podle kterého dostal jméno i český granát

Granátové jablko je plod stromu Punica granatum, který pochází z oblasti Blízkého východu a Středomoří. Uvnitř pevné slupky ukrývá stovky šťavnatých semínek obalených rubínově červenou dužninou. Právě tato semínka jsou jedinou jedlou částí plodu.

Toto ovoce provází lidstvo už tisíce let a v mnoha kulturách symbolizovalo plodnost, hojnost a dlouhověkost. Zajímavostí je, že podle jeho lesklých červených semínek získal své jméno i drahokam granát. A protože český granát patří mezi nejznámější odrůdy tohoto minerálu, nepřímo vděčí za svůj název právě granátovému jablku. Název obou vychází z latinského slova granum, tedy zrno nebo semínko.

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Granátové jablko je právem považováno za superpotravinu.

Jak moc je zdravé granátové jablko

Granátové jablko patří mezi nutričně nejbohatší druhy ovoce. Obsahuje vitamin C, vitamin K, draslík a vlákninu, ale především silné antioxidanty. Zejména polyfenoly, které pomáhají chránit naše buňky před poškozením.

Co léčí granátové jablko

Granátové jablko ale rozhodně není lék a nemůže nahradit léčbu doporučenou lékařem. Výzkumy nicméně naznačují, že látky obsažené v jeho semínkách a šťávě mohou přispívat k:

  • podpoře zdraví srdce a cév,
  • udržování normálního krevního tlaku,
  • omezení některých zánětlivých procesů v organismu,
  • ochraně buněk před oxidačním stresem,
  • podpoře trávení a střevního mikrobiomu.

Právě možné protizánětlivé účinky jsou jedním z důvodů, proč je granátové jablko považováno za jednu z nejzajímavějších superpotravin současnosti.

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Jablko jednoduše rozlomte na několik částí a prsty vyndávejte semínka.

Jak se má jíst granátové jablko

Granátové jablko se nejčastěji jí po rozebrání na semínka, která jsou obalená šťavnatou, nicméně hořkou dužninou. Klíčové je proto správně oddělit jedlou část od bílých blan.

Kolik granátového jablka denně

Doporučené množství se týká hlavně maxima příjmu, a to se pohybuje přibližně:

  • 100–200 g semínek denně (zhruba půl až jedno menší granátové jablko),
  • nebo 100–150 ml čerstvé šťávy.

Vyšší množství už může totiž znamenat vyšší příjem přírodních cukrů.

1. Rozkrojení plodu: Granátové jablko se nahoře lehce nařízne a poté rozkrojí napůl nebo na čtvrtiny. Slupka je tvrdá, ale uvnitř se plod snadno rozpadá na části.
2. Uvolnění semínek: Semínka (arily) lze vyndávat prsty nad miskou. Mnohem praktičtější je ale metoda ve vodě – rozlámané kusy ponoříme do studené vody a semínka se uvolní skoro sama. Právě tak loupají granátové jablko v zemích Blízkého východu, třeba právě v Libanonu.
3. Oddělení hořkých částí: Bílé blány (membrány) je potřeba co nejvíce odstranit. Ve vodě většinou vyplavou nahoru, zatímco semínka klesnou ke dnu.
4. Důkladné propláchnutí: Po oddělení je vhodné semínka ještě jednou propláchnout. V tom hodně lidí chybu, přitom zbytky bílých membrán, které jsou hodně hořké, mohou výslednou chuť jídla úplně zkazit.
5. Konzumace nebo další použití: Semínka se jedí čerstvá. Hodí se do salátů, jogurtů, kaší nebo dezertů. Lze je také rozmixovat a přecedit na šťávu, nebo do čaje.

Nadívané pečené kuřátko s granátovým jablkem

Nadívané pečené kuřátko s granátovým jablkem

Recept

Střední

90 min

Skvěle se hodí jak do sladkých, tak slaných pokrmů. Zkuste ho i jako čaj.

Na co je dobrý čaj z granátového jablka

Čaj z granátového jablka se nejčastěji připravuje ze sušené slupky, případně z kombinace slupek a semínek. Právě ve slupce se nachází vysoké množství polyfenolů a tříslovin, které dávají čaji typickou svíravou chuť. Proto se často kombinuje s mátou nebo ibiškem.

Tradičně se pije zejména pro:

  • podporu trávení po těžším jídle,
  • zklidnění podrážděného žaludku,
  • příjem antioxidantů v tekuté formě,
  • podporu přirozené obranyschopnosti organismu.

Výzkumy zároveň sledují polyfenoly z granátového jablka i v souvislosti s jejich možným vlivem na zánětlivé procesy v těle a oxidační stres.

Květákový salát

Pečený květákový salát s granátovým jablkem a mandlemi – Moderní fit recept pro gurmány

Recept

Lehké

30 min

Zrnka dodají úžasný křupavý kontrast a nakyslou chuť listovým salátům (polníček, rukola, baby špenát) s ořechy.

Co se dělá z granátového jablka

Granátové jablko má výraznou sladkokyselou chuť s jemně svíravým dozvukem, který je daný obsahem tříslovin. Díky tomu šťavnatá semínka fungují jako kontrastní prvek, a to pak i vizuálně a křupavou texturou.

Využití granátového jablka v kuchyni je překvapivě široké:

  • čerstvá semínka do salátů, k masu i rybám,
  • jako topping různých misek i kaší,
  • šťáva lisovaná za studena do nápojů a smoothie,
  • sirup grenadina používaný v koktejlech i dezertech,
  • melasu z granátového jablka – hustý sladkokyselý sirup typický pro blízkovýchodní kuchyni,
  • omáčky, marinády a glazury k masu nebo zelenině,
  • dezerty jako např. panna cotta, brownies.
Mini Pavlovy se šlehačkou a granátovým jablkem + stepy

Mini Pavlovy se šlehačkou a granátovým jablkem

Recept

Střední

50 min
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