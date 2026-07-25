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Vypadá jako dezert z Indie. Brazilské kokosové kuličky s karamelem zvládne každý

Natálie Brabcová
  4:00

Brazilská sladkost, která ukrývá jemný kokos pod tvrdým karamelem. | foto: instagramový účet: @boydbrown3

Na první pohled by si ji člověk mohl splést s gulab jamun, oblíbeným indickým dezertem. Kulatá sladkost se leskne, má zlatavou barvu a vypadá jako něco, co už možná znáte. Po rozkrojení ale přijde překvapení. Uvnitř není mléčná hmota nasáklá sirupem, ale jemná kokosová náplň ukrytá pod tenkou křupavou karamelovou vrstvou.

Bala Baiana, brazilská kokosová sladkost, v poslední době zaujala uživatele sociálních sítí. Do popředí ji dostala hlavně videa s její přípravou, ve kterých lidé ukazují lesklý karamelový obal a měkký kokosový střed. Jednoduchý recept s efektním výsledkem tak začali zkoušet domácí cukráři po celém světě.

tinkerbellskitchenn

You NEED to try these!! bala balaina brazilian candy CUP measurements⬇️

RECIPE

filling

(2 cups) 180g coconut
(1 1/4 cups) 350g condesend milk (1/4 cups) 50g butter

sugar coating
(1 cup) 200g sugar (1/2 cup) 100g water
1 tbsp lemon

enjoy!

#balabaiana #coconut #EasyRecipe #baking #easydessert

21. dubna 2026 v 20:14, příspěvek archivován: 16. července 2026 v 12:54
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Sladkost, která připomíná oblíbený indický dezert

Na první pohled může Bala Baiana připomínat gulab jamun, jeden z nejslavnějších dezertů indické kuchyně. Malé kulaté kuličky se v Indii podávají už po generace a připravují se z mléčné hmoty, která se smaží a následně nasákne sladkým sirupem s vůní kardamomu nebo růžové vody.

Právě kulatý tvar a zlatohnědý povrch způsobily, že mnoho lidí na sociálních sítích začalo brazilskou sladkost ke gulab jamun přirovnávat. Podobnost ale končí u vzhledu.

Gulab jamun, tradiční indická sladkost

Bala Baiana, brazilská kokosová sladkost

Zatímco indický dezert je měkký, šťavnatý a plný sladkého sirupu, Bala Baiana sází na úplně jiný kontrast. Pod tvrdou karamelovou krustou ukrývá jemný kokosový střed.

Základ tvoří:

  • strouhaný kokos
  • slazené kondenzované mléko
  • máslo
  • vanilka
  • cukr na karamelový obal

Výsledkem je sladkost, která při prvním kousnutí křupne a vzápětí překvapí měkkou kokosovou náplní.

Rafaelo kuličky

Rafaelo kuličky

Recept

Lehké

20 min

Brazilskou sladkost zvládnete připravit i doma

Jedním z důvodů její popularity je i jednoduchost. Na rozdíl od některých moderních dezertů nepotřebujete speciální vybavení ani těžko dostupné suroviny.

Největší pozornost vyžaduje karamelová vrstva. Cukr je potřeba zahřát do správné fáze, aby po ztuhnutí vytvořil tvrdou a křupavou skořápku. S hotovým karamelem je navíc nutné pracovat rychle, protože tuhne téměř okamžitě.

Brazilská sladkost, která ukrývá jemný kokos pod tvrdým karamelem.

Recept Domácí Bala Baiana

  • 1 plechovku slazeného kondenzovaného mléka
  • 120–150 g jemně strouhaného kokosu
  • 3 lžíce másla
  • 1 lžičku vanilkového extraktu
  • 2 hrnky cukru
  • 1 hrnek vody
  • 1 lžíci bílého octa
  1. Kondenzované mléko, kokos, máslo a vanilkový extrakt dáme do hrnce a za stálého míchání zahříváme na mírném ohni. Směs vaříme, dokud nezhoustne a nezačne se oddělovat ode dna hrnce.
  2. Hotovou kokosovou hmotu necháme vychladnout, poté vytvarujeme malé kuličky a uložíme je do lednice, aby ztuhly.
  3. Na karamel smícháme cukr, vodu a ocet a zahříváme, dokud směs nezíská zlatavou barvu a nevznikne tvrdnoucí cukrová vrstva.
  4. Každou kokosovou kuličku rychle namáčíme do horkého karamelu a necháme ztuhnout.
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