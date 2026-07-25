Bala Baiana, brazilská kokosová sladkost, v poslední době zaujala uživatele sociálních sítí. Do popředí ji dostala hlavně videa s její přípravou, ve kterých lidé ukazují lesklý karamelový obal a měkký kokosový střed. Jednoduchý recept s efektním výsledkem tak začali zkoušet domácí cukráři po celém světě.
Sladkost, která připomíná oblíbený indický dezert
Na první pohled může Bala Baiana připomínat gulab jamun, jeden z nejslavnějších dezertů indické kuchyně. Malé kulaté kuličky se v Indii podávají už po generace a připravují se z mléčné hmoty, která se smaží a následně nasákne sladkým sirupem s vůní kardamomu nebo růžové vody.
Právě kulatý tvar a zlatohnědý povrch způsobily, že mnoho lidí na sociálních sítích začalo brazilskou sladkost ke gulab jamun přirovnávat. Podobnost ale končí u vzhledu.
Zatímco indický dezert je měkký, šťavnatý a plný sladkého sirupu, Bala Baiana sází na úplně jiný kontrast. Pod tvrdou karamelovou krustou ukrývá jemný kokosový střed.
Základ tvoří:
- strouhaný kokos
- slazené kondenzované mléko
- máslo
- vanilka
- cukr na karamelový obal
Výsledkem je sladkost, která při prvním kousnutí křupne a vzápětí překvapí měkkou kokosovou náplní.
Brazilskou sladkost zvládnete připravit i doma
Jedním z důvodů její popularity je i jednoduchost. Na rozdíl od některých moderních dezertů nepotřebujete speciální vybavení ani těžko dostupné suroviny.
Největší pozornost vyžaduje karamelová vrstva. Cukr je potřeba zahřát do správné fáze, aby po ztuhnutí vytvořil tvrdou a křupavou skořápku. S hotovým karamelem je navíc nutné pracovat rychle, protože tuhne téměř okamžitě.
Recept Domácí Bala Baiana
- 1 plechovku slazeného kondenzovaného mléka
- 120–150 g jemně strouhaného kokosu
- 3 lžíce másla
- 1 lžičku vanilkového extraktu
- 2 hrnky cukru
- 1 hrnek vody
- 1 lžíci bílého octa
- Kondenzované mléko, kokos, máslo a vanilkový extrakt dáme do hrnce a za stálého míchání zahříváme na mírném ohni. Směs vaříme, dokud nezhoustne a nezačne se oddělovat ode dna hrnce.
- Hotovou kokosovou hmotu necháme vychladnout, poté vytvarujeme malé kuličky a uložíme je do lednice, aby ztuhly.
- Na karamel smícháme cukr, vodu a ocet a zahříváme, dokud směs nezíská zlatavou barvu a nevznikne tvrdnoucí cukrová vrstva.
- Každou kokosovou kuličku rychle namáčíme do horkého karamelu a necháme ztuhnout.