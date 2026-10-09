Vynecháte snídani a zhubnete? Omyl, hlad si na vás počíhá večer

Znáte to určitě taky. Je velký rozdíl, jestli jdete nakupovat hladoví, nebo vyrazíte do supermarketu s plným žaludkem. S prázdným žaludkem házíte do košíku všechno, na co vám padne oko. Voňavé pečivo, tyčinku u pokladny, chipsy, protože jsou zrovna v akci. S plným žaludkem v klidu vezmete to, pro co jste přišli, a jdete domů.
Je to stejné jako s jiným nakupováním. Když je mi smutno a chci si udělat radost, dost pravděpodobně na e-shopu hodím do košíku další boty, přestože doma mám tři podobné páry. A přitom mi ve skutečnosti chybí zimní kabát. Nerozhoduji se podle toho, co potřebuji, ale podle toho, co mi rychle udělá dobře. Hasím zkrátka požár, který právě vypukl.
Čím větší hlad, tím horší volby
S hladem je to úplně stejné. Mírný hlad je v pořádku, je to normální signál, že se blíží čas jídla. Jakmile ho ale necháme narůst, mění se v naléhavou potřebu. A v takové chvíli už nepřemýšlíme o tom, co by nám prospělo. Tělo chce energii, hned a co nejvíc.
Proto velký hlad skoro nikdy nevyřešíme zeleninovým salátem nebo rybou s bramborami. Sáhneme po něčem sladkém, tučném nebo slaném, co zasytí rychle. Z jídelního lístku vybereme smažák s hranolky, k večeři si objednáme pizzu a cestou domů ještě koupíme něco „na zub“. A protože jsme hladoví, jíme rychle a přestaneme, až když je nám těžko.
Hlad tedy není dobrý pomocník ani při hubnutí. Spousta lidí má pocit, že když hladoví, dělají pro svou postavu něco dobrého. Jenže tělo si o hlad, který přetrpíme, většinou řekne později, a s úroky. Jaká základní pravidla si při stravování pohlídat?