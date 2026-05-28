Vykašlete se na drahé doplňky na hubnutí. Redukční dietu nastartujete i s tímto zeleným zázrakem

Petra Kašparová
  10:24
Baby špenát patří mezi nejoblíbenější listovou zeleninu posledních let. Je jemný, rychle hotový a díky své univerzálnosti se hodí do salátů, smoothie i teplých jídel. Oproti klasickému špenátu má méně výraznou chuť a nevyžaduje složitou úpravu. Víte, jak na něj?

Mladý špenát je výborný syrový. Je skoro škoda ho tepelně upravovat. | foto: Canva

Obsah

Na co je dobrý baby špenát

Baby špenát je nutričně velmi hodnotný. Obsahuje vitaminy A, C, K, kyselinu listovou, železo a antioxidanty. Díky tomu podporuje imunitu i zdraví očí a celkově velmi prospívá našemu organismu. Díky vysokému obsahu vlákniny prospívá i trávení. Dobré na něm je bezesporu i to, že má nízkou kalorickou hodnotu, takže se hodí i při redukční dietě.

Mladý špenát, nebo také baby špenát: Jarní zelená potravina.

Jaký je rozdíl mezi špenátem a baby špenátem

Rozdíl je především ve stáří listů. Baby je prostě takové miminko. Mladý špenát se sklízí velmi brzy, kdy jsou listy ještě malé. A není to jen o velikosti, tyto několikacentimetrové lístečky mají jemnou nasládlou chuť. Klasický, už více vyrostlý, špenát má větší, tužší listy a výraznější, někdy až lehce nahořklou chuť.

Jaký je rozdíl v tom, jak je jíme:

Baby špenát přidejte třeba do salátu. Tak, jak je.

Jak konzumovat baby špenát

Možností, jak si tuhle zelenou sílu z přírody dopřát, je celá řada. Baby špenát je totiž velmi univerzální. Velkou výhodou je, že ho není nutné dlouze upravovat. Prostě ho jen propláchnete a můžete ho rovnou použít, tedy rovnou jíst.

Jezte mladý špenát v:

Jak se připravuje baby špenát

Příprava je velmi jednoduchá:

  1. Listy baby špenátu důkladně omyjte.
  2. Odstraňte případné poškozené části.
  3. Použijte syrové, nebo krátce tepelně upravte. Pokud je tepelně upravujete, myslete na to, že stačí skutečně jen 1–2 minuty a máte vařeno.

Důležité je špenát nepřevařit! Ztratil by nejen barvu, ale i chuť a část živin.

Mladý špenát, nebo také baby špenát se výborně hodí k vajíčkům.

Jak správně tepelně upravit baby špenát

Při tepelné úpravě platí jednoduché pravidlo: čím kratší, tím lepší. Tím si zachová chuť, barvu i nutriční hodnoty. Důležité je špenát nepřevařit! Ztratil by nejen barvu, ale i chuť a část živin.

Ideální je:

  • krátké restování,
  • spaření horkou vodou,
  • přidání až na závěr vaření.
Proč se špenát nesmí ohřívat

Často se uvádí, že špenát by se neměl znovu ohřívat. Důvodem je obsah dusičnanů, které se při nevhodném skladování a opakovaném zahřívání mohou přeměnit na dusitany. Ty ve větším množství nejsou pro tělo vhodné, zejména pro malé děti. Proto:

  • Připravujte špenát čerstvý.
  • Pokud ho uchováváte, rychle ho po tepelném zpracování zchlaďte, následně a skladujte v lednici.
  • Ohřívejte maximálně jednou.
Baby špenát můžete použít i do výborného zeleného smoothie.

Kdy je špenát jedovatý

Špenát není běžně jedovatý, rozhodně ho nemůžeme považovat za jedovatou potravinu. Problém by mohl nastat při dlouhém skladování uvařeného špenátu při pokojové teplotě, nebo při opakovaném zahřívání. Pozor je také třeba dávat u malých dětí! V jejich případě by mohl problém vyvolat vysoký příjem dusitanů.

Jak připravit miminku špenát

Pro miminka je špenát vhodný, ale s určitými pravidly:

  • Podávejte ho až od ukončeného 6. měsíce.
  • Vždy jen čerstvě připravený.
  • Kombinujte ho ideálně s bramborem, rýží nebo masem.

