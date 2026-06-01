Vyhoďte čokoládu i energy drinky. Proti odpolednímu kolapsu Vám pomůže římský hrách

Petra Burgrová
  5:00
Znáte ten pocit, kdy na vás po vydatném obědě padne těžká únava, nebo se kolem třetí hodiny odpoledne přistihnete, jak bezmyšlenkovitě saháte po čokoládě či třetím kafi? Většina z nás řeší denní útlum rychlými cukry nebo kofeinem. Existuje však mnohem rafinovanější, zdravější a dlouhodobější zbraň proti únavě, kterou máte možná právě teď ve spíži. Je jí cizrna.

Cizrna obsahuje vlákninu a bílkoviny, které pomáhají omezit chutě na sladké a prodlužují sytost. Kromě toho vám dodá potřebný hořčík, železo a vitaminy skupiny B. | foto: Profimedia.cz

Co je cizrna

Známá také jako římský hrách, patří mezi nejstarší luštěniny na světě. Má jemně oříškovou chuť a využívá se v kuchyních po celém světě, od středomořské až po indickou. Nejčastěji ji známe ve formě hummusu nebo falafelu. V obchodech se nejčastěji setkáte se dvěma hlavními druhy cizrny:

  • Kabuli: Velká, kulatá a světle krémová zrna, která jsou běžná u nás a v Evropě.
  • Desi: Menší, tmavší a nepravidelně tvarovaná zrna, hojně využívaná v indické gastronomii.
Cizrnová buchta

Recept

Střední

45 min

Pokud k namáčené cizrně přidáte špetku jedlé sody nebo bylinky jako saturejku a majoránku, výrazně tím omezíte následné nadýmání.

Jak zdravá je cizrna

Možná jste to nevěděli, ale cizrna je přirozeně bezlepková, což z ní dělá ideální potravinu pro celiaky. Ve 100 gramech suché cizrny najdeme přibližně 20 g kvalitních rostlinných bílkovin, 50 g komplexních sacharidů, 12 g blahodárné vlákniny a jen kolem 5 g tuků.

Cizrnový salát s pomeranči

Recept

Lehké

20 min

Jaké vitamíny obsahuje cizrna

  • Vitaminy skupiny B: Zejména kyselinu listovou (vitamin B9), která je klíčová pro tvorbu červených krvinek a správný vývoj buněk, a další vitaminy skupiny B podporující nervovou soustavu.
  • Minerální látky: Významné množství železa, které hraje zásadní roli v přenosu kyslíku v těle a boji proti chudokrevnosti, dále vápník, hořčík, draslík a zinek.
  • Rostlinné steroly: Obsahuje sitosterol, který narušuje vstřebávání cholesterolu a pomáhá tak chránit naše srdce a cévy.

Jde to i bez pilulek: Tyto potraviny fungují na cholesterol podobně jako statiny

Rozmixovaná hrst uvařené cizrny skvěle zahustí jakoukoliv polévku nebo omáčku, aniž byste museli použít klasickou mouku a máslo.

Proč jíst cizrnu

Důvod, proč cizrna tak skvěle funguje proti denní únavě, spočívá v kombinaci vlákniny, bílkovin a komplexních sacharidů. Má velmi nízký glykemický index. Obsahuje odolný škrob (amylózu), který se tráví pomalu.

Když sníte jídlo z cizrny, glukóza se do krve uvolňuje postupně a kontrolovaně. Nedochází tak k prudkému vystřelení hladiny krevního cukru a následnému hlubokému propadu, který je hlavní příčinou náhlé únavy, malátnosti a chuti na sladké. Bílkoviny a vláknina navíc zajistí dlouhodobý pocit sytosti, takže tělo má stabilní přísun energie po celé hodiny.

Rajčatová polévka s cizrnou a bílým vínem

Recept

Lehké

40 min

Jak často jíst cizrnu

Odborníci doporučují zařazovat luštěniny několikrát týdně. Cizrna může být součástí jídelníčku klidně 2–3× týdně. Pokud na luštěniny nejste zvyklí, je lepší začít menšími porcemi, aby si trávení postupně zvyklo na vyšší obsah vlákniny.

Vykašlete se na drahé doplňky na hubnutí. Redukční dietu nastartujete i s tímto zeleným zázrakem

Pražená cizrna poslouží jako zdravý snack.

Jak se připravuje cizrna

Při přípravě máte dvě základní možnosti: buď sáhnete po sterilované cizrně v plechovce, která šetří čas a je připravena k okamžitému použití, nebo si uvaříte cizrnu suchou. Domácí vaření sice vyžaduje čas, ale odměnou vám bude lepší chuť a kontrola nad měkkostí.

Pomazánka z batátů a cizrny

Recept

Lehké

35 min

TIP: Věděli jste, že tekutina z plechovky od cizrny (tzv. aquafaba) se dá vyšlehat do tuhého sněhu? Ve veganském pečení se běžně používá jako dokonalá náhrada vaječných bílků, ze které vykouzlíte nadýchané pusinky nebo moučníky. Pražená a mletá cizrna navíc v historii sloužila jako skvělá bezkofeinová alternativa kávy.

Jak nejlépe uvařit cizrnu

  1. Příprava a propláchnutí: Suchou cizrnu nejprve probereme (občas se v balení může objevit kamínek nebo nečistota) a důkladně ji propláchneme.
  2. Máčení: Cizrnu zalijeme velkým množstvím studené vody a necháme ji namáčet 8 až 12 hodin, ideálně přes noc. Máčení zkrátí dobu vaření a pomůže odbourat oligosacharidy, které způsobují nadýmání.
  3. Vaření: Vodu slijeme, cizrnu znovu propláchneme a vložíme ji do hrnce s čerstvou vodou. Budeme ji vařit na mírném ohni doměkka, obvykle to potrvá 40 až 60 minut. Během vaření budeme podle potřeby sbírat pěnu nebo dolévat vodu.
  4. Solení: Velmi důležité pravidlo, cizrnu solíme až ke konci vaření nebo po úplném uvaření. Pokud bychom ji osolili hned na začátku, slupka by zbytečně ztvrdla.
Pomazánka z cizrny a avokáda

Recept

Střední

25 min

Zázrak proti nadýmání: Tohle koření zklidní divoká střeva rychleji než hodina jógy

Hummus z pečeného česneku

Recepty z cizrny Hummus

Nejznámější cizrnová pomazánka. Stačí rozmixovat uvařenou cizrnu s tahini pastou (sezamová pasta), česnekem, citronovou šťávou, římským kmínem, solí, pepřem a trochou olivového oleje. Skvěle chutná s pečivem nebo jako dip k čerstvé zelenině.

Cizrnové žluté kari s batáty

Recepty z cizrny Kari, polévky a guláše

Cizrna se perfektně hodí do indického kari s kokosovým mlékem a rajčaty (tzv. Chana masala), do zeleninových polévek nebo jako vložka do vegetariánského guláše.

Falafel se salátem

Recepty z cizrny Saláty a placičky (Falafel)

Cizrnu můžete jednoduše přisypat do jakéhokoliv zeleninového salátu pro zvýšení sytosti, nebo z ní rozmixováním a přidáním bylinek vytvořit smažené či pečené kuličky falafel.

Cizrnové bábovičky s ovocnou omáčkou

Recepty z cizrny Dezerty

Možná vás to překvapí, ale cizrna má v sladkém pečení své čestné místo. Díky své neutrální chuti a krémové konzistenci dokáže v receptech skvěle nahradit mouku nebo tuk. Rozmixovaná uvařená cizrna poslouží jako dokonalý základ pro vláčné cizrnové brownies, zdravější verzi cookies s kousky čokolády nebo fitness „cookie dough“ (těsto na sušenky), které se dá jíst přímo ze lžičky.

Domácí hummus s červenou řepou: Recept na zdravou pomazánku

Recept

Lehké

30 min
