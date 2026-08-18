Obsah
Proč jíst pórek
Vypadá sice jako přerostlá jarní cibulka, ale pro naše tělo dělá první poslední. Je plný vitaminů A, C a K a tělu dodá i potřebnou kyselinu listovou. Co je na něm ale nejlepší, je jeho vliv na naši imunitu a zažívání. Obsahuje totiž vlákninu a inulin, látku, která funguje jako krmivo pro ty „dobré“ bakterie ve střevě. Zároveň v sobě má stejné ochranné látky a síru jako česnek nebo cibule, ale na rozdíl od nich je o dost jemnější k žaludku.
Jaká část pórku se používá
Mnoho lidí dělá tu chybu, že spodní bílou část sní a tmavě zelené vršky bez milosti vyhodí. To je ale obrovská škoda. Použít se dá v podstatě celý pórek, jen je potřeba vědět, jak na něj.
- Bílá a světle zelená část je ta nejjemnější a nejsladší. Právě ta se skvěle hodí na rychlé opékání, do čerstvých salátů, pomazánek nebo jako základ omáček.
- Tmavě zelené listy jsou sice tužší a mají o něco výraznější chuť, ale rozhodně nepatří do koše. Stačí je nakrájet do zeleninového nebo masového vývaru, kde zanechají nádherné aroma. Pokud je nakrájíte nadrobno a necháte je déle podusit na másle, skvěle změknou a hodí se třeba do náplně na slaný koláč.
Jak správně očistit pórek
Věděli jste? Pórek nemusíte před vařením loupat, stačí odstranit kořenovou část a poškozené vnější listy. Následně ho pečlivě omyjte.
Pórek má jednu nepříjemnou vlastnost: mezi jeho jednotlivými vrstvami se velmi snadno schová hlína a hmyz. Nestačí proto jen odkrojit kořeny a pórek opláchnout zvenku. Nejlepší je pórek podélně rozříznout a jednotlivé vrstvy pořádně propláchnout pod tekoucí vodou.
Jak správně skladovat čerstvý pórek
Čerstvý pórek vydrží překvapivě dlouho, pokud ho uchováme v chladu a nenecháme ho zbytečně vysychat. Ideální je lednice. Při vhodných podmínkách může pórek vydržet několik týdnů až měsíců, ideálně při teplotě kolem 6 °C.
Jak zmrazit pórek
Jedním z nejpraktičtějších způsobů, jak si ulehčit vaření, je připravit si vlastní směs do mrazáku. Pórek nakrájíme na kolečka a můžeme k němu přidat například mrkev, celer nebo petržel. Vše rozdělíme do menších sáčků. Při vaření pak stačí sáhnout do mrazáku, obsah vysypat do hrnce a připravit základ polévky nebo vývaru. Nemusíte tak pokaždé čistit a krájet zeleninu od začátku.
Jak jíst pórek
Možností je mnohem víc než jen pórková polévka.
- Syrový: Stačí ho nakrájet na velmi tenká kolečka a přidat do salátu, pomazánky nebo třeba na chlebíček.
- Dušený: Nakrájený pórek stačí krátce orestovat na másle nebo oleji a potom podlít trochou vody či vývaru. Výborně se hodí jako příloha k masu, rybě nebo bramborám.
- Pečený: Pórek můžeme také rozpůlit, potřít olejem a upéct. Teplem změkne a jeho chuť se stane sladší. Výborný je například s trochou soli, pepře a parmazánu.
Recepty z pórku Snídaně
- Lehká vaječná omeleta z trouby s pórkem a fetou
- Zapečené palačinky se šunkou a pórkem
- Pórkové suflé
- Muffiny se šunkou a pórkem
Recepty z pórku Hlavní jídla
- Hovězí roštěná s jogurtovou omáčkou
- Francouzské brambory s vejci, šunkou a pórkem
- Kapří podkovy pečené s brambory a pórkem
- Telecí roláda s mrkví a pórkem
- Pórkové karbanátky
Recepty z pórku Svačiny
- Křupavé pórkové závitky z listového těsta
- Pórkové chuťovky
- Slaný pórkový koláč
- Sýrovo-pórkové tousty se salátkem
- Pórkový quiche se slaninou, sýrem a klobásou