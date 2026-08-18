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Vyhazujete zelenou část pórku? Možná děláte chybu. Využít jde celý

Petra Burgrová
  4:30

pórek | foto: Canva

Když se řekne pórek, spousta lidí si jako první vybaví pórkovou polévku. V kuchyni se ale rozhodně nemusíme držet jen jí. Z pórku jde připravit i skvělé omáčky, zapečená jídla, slané koláče, pomazánky i jednoduché přílohy. Navíc je nenáročný na skladování a při správném zpracování si jeho zásoby můžeme užít i během zimy.

Obsah

Proč jíst pórek

Vypadá sice jako přerostlá jarní cibulka, ale pro naše tělo dělá první poslední. Je plný vitaminů A, C a K a tělu dodá i potřebnou kyselinu listovou. Co je na něm ale nejlepší, je jeho vliv na naši imunitu a zažívání. Obsahuje totiž vlákninu a inulin, látku, která funguje jako krmivo pro ty „dobré“ bakterie ve střevě. Zároveň v sobě má stejné ochranné látky a síru jako česnek nebo cibule, ale na rozdíl od nich je o dost jemnější k žaludku.

Vejce s pórkovou omáčkou

Vejce s pórkovou omáčkou

Recept

Střední

40 min

pórek

Jaká část pórku se používá

Mnoho lidí dělá tu chybu, že spodní bílou část sní a tmavě zelené vršky bez milosti vyhodí. To je ale obrovská škoda. Použít se dá v podstatě celý pórek, jen je potřeba vědět, jak na něj.

  • Bílá a světle zelená část je ta nejjemnější a nejsladší. Právě ta se skvěle hodí na rychlé opékání, do čerstvých salátů, pomazánek nebo jako základ omáček.
  • Tmavě zelené listy jsou sice tužší a mají o něco výraznější chuť, ale rozhodně nepatří do koše. Stačí je nakrájet do zeleninového nebo masového vývaru, kde zanechají nádherné aroma. Pokud je nakrájíte nadrobno a necháte je déle podusit na másle, skvěle změknou a hodí se třeba do náplně na slaný koláč.
Frittata s chřestem, pórkem a ricottou

Frittata s chřestem, pórkem a ricottou

Recept

Lehké

30 min

pórek

Jak správně očistit pórek

Věděli jste? Pórek nemusíte před vařením loupat, stačí odstranit kořenovou část a poškozené vnější listy. Následně ho pečlivě omyjte.

Pórek má jednu nepříjemnou vlastnost: mezi jeho jednotlivými vrstvami se velmi snadno schová hlína a hmyz. Nestačí proto jen odkrojit kořeny a pórek opláchnout zvenku. Nejlepší je pórek podélně rozříznout a jednotlivé vrstvy pořádně propláchnout pod tekoucí vodou.

Pórkový koláč s bylinkami

Pórkový koláč s bylinkami

Recept

Střední

55 min

pórek

Jak správně skladovat čerstvý pórek

Čerstvý pórek vydrží překvapivě dlouho, pokud ho uchováme v chladu a nenecháme ho zbytečně vysychat. Ideální je lednice. Při vhodných podmínkách může pórek vydržet několik týdnů až měsíců, ideálně při teplotě kolem 6 °C.

Kuře s pórkovou nádivkou a játry + stepy

Kuře s pórkovou nádivkou a játry

Recept

Střední

180 min

Jak zmrazit pórek

Jedním z nejpraktičtějších způsobů, jak si ulehčit vaření, je připravit si vlastní směs do mrazáku. Pórek nakrájíme na kolečka a můžeme k němu přidat například mrkev, celer nebo petržel. Vše rozdělíme do menších sáčků. Při vaření pak stačí sáhnout do mrazáku, obsah vysypat do hrnce a připravit základ polévky nebo vývaru. Nemusíte tak pokaždé čistit a krájet zeleninu od začátku.

Kuřecí játra se zázvorem a pórkem

Kuřecí játra se zázvorem a pórkem

Recept

Střední

30 min

Pórek uvařte do poloměkka.

Jak jíst pórek

Možností je mnohem víc než jen pórková polévka.

  • Syrový: Stačí ho nakrájet na velmi tenká kolečka a přidat do salátu, pomazánky nebo třeba na chlebíček.
  • Dušený: Nakrájený pórek stačí krátce orestovat na másle nebo oleji a potom podlít trochou vody či vývaru. Výborně se hodí jako příloha k masu, rybě nebo bramborám.
  • Pečený: Pórek můžeme také rozpůlit, potřít olejem a upéct. Teplem změkne a jeho chuť se stane sladší. Výborný je například s trochou soli, pepře a parmazánu.
Brokolicovo-pórkové placičky

Brokolicovo-pórkové placičky

Recept

Střední

45 min

Jarní frittata s chřestem, pórkem a ricottou

Recepty z pórku Snídaně

Pórkové karbanátky

Recepty z pórku Hlavní jídla

Slaný pórkový koláč

Recepty z pórku Svačiny

Zapečené žampiony s pórkem

Zapečené žampiony s pórkem

Recept

Lehké

35 min
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