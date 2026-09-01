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Volba spotřebitelů 2026: V sušenkách bodoval Manner

Petra Burgrová
  17:00

Manner | foto: Kulinární studio MAFRA

Nový obal, jiná příchuť nebo velká reklamní kampaň už dnes nemusí k úspěchu stačit. Čeští spotřebitelé stále více sledují, co jim výrobek skutečně přinese a zda má místo v jejich každodenním životě. Potvrdil to i letošní ročník programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2026.

Obsah

Novinka už sama o sobě nestačí

Letošní výsledky ukazují, že se mění způsob, jakým Češi o nákupech přemýšlejí. Zákazník už nechce výrobek jen proto, že je nový. Zajímá ho, jestli mu usnadní život, nabídne něco navíc, má lepší složení nebo odpovídá tomu, jak dnes žije.

Do popředí se tak dostávají například proteinové a nutričně hodnotnější snacky, rostlinné alternativy, praktičtější balení, šetrnější produkty do domácnosti nebo nealkoholické nápoje. Z trendů, které ještě před několika lety oslovovaly spíše menší skupiny zákazníků, se postupně stává běžná součást nákupního rozhodování.

„Zákazník nechce luštit produktovou hádanku. Chce rychle pochopit, co mu výrobek přinese,“ shrnuje Lukáš Matějka z ATOZ Marketing Services, která program organizuje.

Manner
Volba spotřebitelů

Mezi oceněnými je i známá značka Manner

Mezi letošními vítězi se neztratila ani značka Manner, která si odnesla ocenění v kategorii Sušenky a oplatky za produkt CRUNCHIES MIX.

Pro tradiční značku je to zajímavé potvrzení, že i v kategorii sladkostí může novinka zaujmout zákazníky nejen známým jménem, ale také samotným výrobkem. Manner patří mezi značky, které mají v kategorii oplatek dlouhou historii, a právě CRUNCHIES MIX přináší do této nabídky další variantu pro milovníky sladkého křupání.

Letošní výsledky Volby spotřebitelů tak ukazují poměrně jednoduchou věc: novinka nemusí být revoluční, aby měla šanci uspět. Musí ale zákazníkovi dávat smysl. Ať už jde o praktičtější výrobek do domácnosti, zajímavější alternativu oblíbené potraviny nebo třeba novou sladkou pochoutku, rozhodující slovo nakonec stále patří těm, kteří nakupují.

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Volba spotřebitelů 2026: V sušenkách bodoval Manner

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