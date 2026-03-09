Vítězkou Peče celá země 2026 je Eliška! Finále zdramatizovala Anežka kanapkami a jeptiškami

Obsah
Finále Peče celá země 2026
Tři finalistky, tři výzvy a jeden titul nejlepší amatérské pekařky Česka. O vítězce čtvrté řady Peče celá země 2026 nakonec rozhodla až poslední kreativní disciplína – třípatrový dort zavěšený vzhůru nohama připravovaný během pěti hodin.
Do závěrečného dílu totiž vstupovaly Eliška, Anežka a Alena s velmi vyrovnanými výsledky a rozhodovaly tak detaily. Jak zdůraznil i porotce Josef Maršálek: „Dámy, jste tady naprosto právem. Ve finále se utkaly nejlepší pekařky a cukrářky.“
Kanapkový box jako první test
První finálová výzva byla slaná. Soutěžící měly připravit jedlý box se čtyřmi druhy kanapek – tedy malými slavnostními jednohubkami, které se obvykle podávají při recepcích nebo rautech. Základem bývá malé pečivo nebo kousek toastu doplněný krémem, pomazánkou či další ozdobou.
Porota sledovala především velikost a kompaktnost soust. A Josef Maršálek připomněl: „Kanapka by měla být zhruba tak velká, aby se dala sníst na jedno, maximálně na dvě sousta.“
Eliška připravila osvědčené kombinace – kanapky s lososem na koprovém krému nebo třeba mini burgery s krevetovým salátkem. Porotci ocenili chuť i různé druhy těsta, výhrady měli jen k větším porcím.
Alena pojala svůj box jako sýrovou hostinu, kterou věnovala manželovi. Do jedlé krabičky z křehkého těsta s goudou vyskládala například burratové kanapky nebo datlové větrníčky s výrazným kari-kurkumovým krémem, které porotě chutnaly nejvíce.
Anežka připravila čtvercový box z wonton těsta a vsadila na výrazné chutě – krevetové wontony, kanapky s mortadellou, lososem a jamónem ibérico. Porotci u jejího boxu ocenili správnou velikost soust, čisté provedení i promyšlenou prezentaci.
Jeptišky: Dezert z odpalovaného těsta
Zajímavosti o dezertu jeptiška
Jedním z nejdiskutovanějších momentů finálového dílu byly právě jeptišky, klasický francouzský dezert z odpalovaného těsta. V soutěži měly podobu tmavého korpusu plněného ostružinovou náplní a fialkovým krémem.
Výzva vyžadovala, aby soutěžící zvládly kombinovat technickou zručnost s časovým tlakem – 90 minut na přípravu sedmi kusů jeptišek bylo pro mnohé náročné. Soutěžící si však navzájem pomáhaly: Anežka poskytla Elišce jednu upečenou část a dokonce dobarvila její výtvory. Přesto se ukázalo, že drobné detaily rozhodují – správné naplnění, stabilita těsta i finální zdobení.
Technickou výzvu vyhrála Anežka, která jako jediná dezert ozdobila květem chrpy. Podle Josefa Maršálka byly také, jako jediné, správně naplněné a podle Míši Landové dokonce „famózní a luxusní, smekám před dokonalou texturou krému i těsta.“
Její vítězství krátce zamíchalo pořadím ve finále, rozhodující však zůstala až závěrečná kreativní disciplína – závěsný dort vzhůru nohama.
Erupce na Slunci rozhodla o vítězce
Finále uzavřela náročná disciplína – třípatrový závěsný dort sestavovaný odshora dolů. Soutěžící při jeho přípravě sledovaly jejich rodiny i vyřazení soutěžící z předchozích dílů.
Alena připravila korpus s liči vkladem a bílou čokoládou, prostřední patro tvořil malinový dort s ruby ganache a nejmenší korpus ochutila ostružinami a mléčnou ganache. Dort zdobila jedlým papírem. Josef Maršálek její práci ocenil jako nejlepší, kterou během soutěže předvedla. Míša Landová vyzdvihla chuť i vláčnost korpusů: „Krásně vám to ladí, i přes výšku dortu není suchý.“
Anežka vytvořila kokosový korpus s mangomaracujovým rozvarem, prostřední patro tvořil sacher dort z bílé čokolády a nejmenší patro pavlova s borůvkovou ganache a lemon curd, zdobila jedlým papírem. Míša Landová nadchly kombinace chutí: „Mango a maracuja v kombinaci s kokosem, pavlova byla skvělá.“
Eliška vytvořila dort inspirovaný „erupcemi na Slunci“. Kombinovala makový korpus s lemon curd, kakaový korpus s jahodovým compoté a ořechový korpus se slaným karamelem. „To je fenomenální práce. Velmi odvážná prezentace,“ ocenil evidentně dojatý Josef Maršálek. A Michaela Landová přidala stejně silné hodnocení: „Smekám, je to dort hodný profesionála.“
Vítězkou čtvrté řady se stala Eliška Hlaváčová, která získala titul nejlepší amatérské pekařky a cukrářky Česka, finanční výhru 100 tisíc korun a poukaz na kuchyňské vybavení ve stejné hodnotě.
Recept Ostružinové jeptišky s fialkou podle Josefa Maršálka
Odpalovaná hmota
- 110 g hladké mouky
- 200 g vajec
- 85 g mléka
- 60 g másla
- 8 g krupicového cukru
- 10 g kakaa
- 75 g vody
- 2 g soli
Craquelin
- 50 g másla
- 65 g krupicového cukru
- 48 g hladké mouky
- 7 g kakaa
Ostružinové želé
- 100 g ostružinového pyré
- 100 g vody
- 30 g krupicového cukru
- 20 g medu
- 2 g agaru
Ostružinový crème pâtissière
- 350 g ostružinového pyré
- 45 g krupicového cukru
- 60 g žloutků
- 25 g kukuřičného škrobu
- 40 g másla
Ostružinový diplomat
- 500 g ostružinového crème pâtissière
- 180 g smetany ke šlehání
Fialkový fondán
- 300 g fondánu
- 30 g kokosového sirupu
- 3 g vody
- fialková esence (dle chuti)
- fialová barva
Fialkový krém
- 100 g másla
- 60 g fondánu
- fialková esence (dle chuti)
- fialová barva
Na dokončení
sušená chrpa
- Připravíme kakaovou odpalovanou hmotu. Na plech vyložený pečicím papírem nastříkáme 8 bochánků o průměru cca 6 cm a 8 bochánků o průměru cca 3 cm.
- Zpracujeme všechny suroviny na craquelin, rozválíme mezi dvěma archy pečicího papíru a dáme vychladit. Vykrojíme 8 kruhů o průměru 7 cm a 8 kruhů o průměru 4 cm. Položíme je na nastříkanou odpalovanou hmotu a upečeme dozlatova a dokřupava.
- V mezidobí si připravíme ostružinové želé. Pyré, vodu, cukr a med přivedeme k varu, přidáme agar a krátce provaříme. Necháme ztuhnout, poté rozmixujeme do hladkého gelu a přendáme do cukrářského sáčku s otvorem cca 5 mm.
- Uvaříme crème pâtissière z uvedených surovin a necháme zcela vychladnout.
- Do vychlazeného crème pâtissière vmícháme vyšlehanou smetanu. Naplníme do cukrářského sáčku s otvorem cca 5 mm.
- Fondán velmi opatrně zahřejeme na 35 °C. Přidáme kokosový sirup, vodu, esenci a barvu. Promícháme a rozetřeme v tenké vrstvě (cca 3 mm) na silikonovou podložku. Dáme zamrazit.
- Fialkový krém si připravíme tím, že vyšleháme máslo s fondánem, dochutíme esencí a obarvíme do jemného pastelového odstínu. Přendáme do sáčku s malou řezanou trubičkou (cca 4 mm).
- Do horní části větších upečených koulí vyřízneme ostrým nožem otvor o průměru cca 5 mm. Střídavě plníme diplomatovým krémem a ostružinovým gelem tak, aby byly maximálně naplněné.
- U menších koulí vytvoříme otvor ve spodní části a postup opakujeme.
- Ze zmrzlého fondánu vykrojíme kola o průměru 8 cm a 4 cm. Větší položíme na velké profiteroly, menší na malé.
- Malé koule připevníme na velké pomocí fialkového krému. Následně ozdobně dozdobíme máslovým krémem – po obvodu spodní části menší koule nastříkáme krátké špičky (1–2 cm). Tah začneme v místě spoje obou koulí a špičku vedeme diagonálně směrem doprava.
- Na závěr velmi decentně dozdobíme sušenou chrpou.
Počet porcí: 8 ks
Doba přípravy: 90 minut
Zdroj: Česká televize
