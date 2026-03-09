Vítězkou Peče celá země 2026 je Eliška! Finále zdramatizovala Anežka kanapkami a jeptiškami

Finále čtvrté řady Peče celá země sledovalo na ČT1 přes 1,25 milionu diváků. O vítězství rozhodla až závěrečná kreativní výzva, kterou nejlépe zvládla letošní dortová královna, Eliška Hlaváčová.

Vítězkou 4. řady Peče celá země 2026 je Eliška. | foto: Česká televize/iDnes Recepty

Obsah

Finále Peče celá země 2026

Tři finalistky, tři výzvy a jeden titul nejlepší amatérské pekařky Česka. O vítězce čtvrté řady Peče celá země 2026 nakonec rozhodla až poslední kreativní disciplína – třípatrový dort zavěšený vzhůru nohama připravovaný během pěti hodin.

Do závěrečného dílu totiž vstupovaly Eliška, Anežka a Alena s velmi vyrovnanými výsledky a rozhodovaly tak detaily. Jak zdůraznil i porotce Josef Maršálek: „Dámy, jste tady naprosto právem. Ve finále se utkaly nejlepší pekařky a cukrářky.“

Finále Peče celá země 2026 bylo nakonec pořádně napínavé.

Kanapkový box jako první test

První finálová výzva byla slaná. Soutěžící měly připravit jedlý box se čtyřmi druhy kanapek – tedy malými slavnostními jednohubkami, které se obvykle podávají při recepcích nebo rautech. Základem bývá malé pečivo nebo kousek toastu doplněný krémem, pomazánkou či další ozdobou.

Porota sledovala především velikost a kompaktnost soust. A Josef Maršálek připomněl: „Kanapka by měla být zhruba tak velká, aby se dala sníst na jedno, maximálně na dvě sousta.“

Eliška připravila osvědčené kombinace – kanapky s lososem na koprovém krému nebo třeba mini burgery s krevetovým salátkem. Porotci ocenili chuť i různé druhy těsta, výhrady měli jen k větším porcím.

Alena pojala svůj box jako sýrovou hostinu, kterou věnovala manželovi. Do jedlé krabičky z křehkého těsta s goudou vyskládala například burratové kanapky nebo datlové větrníčky s výrazným kari-kurkumovým krémem, které porotě chutnaly nejvíce.

Anežka připravila čtvercový box z wonton těsta a vsadila na výrazné chutě – krevetové wontony, kanapky s mortadellou, lososem a jamónem ibérico. Porotci u jejího boxu ocenili správnou velikost soust, čisté provedení i promyšlenou prezentaci.

Palačinkové kanapky s lososem

Palačinkové kanapky s lososem

Recept

Lehké

40 min

Tři přenádherné dorty – rozhodovaly nakonec pouhé detaily.

Jeptišky: Dezert z odpalovaného těsta

Zajímavosti o dezertu jeptiška

  • Dezert vzniká z odpalovaného těsta, stejného typu jako věnečky, éclairs nebo profiterolky.
  • Při přípravě je klíčové správné odpalování těsta, aby se dezert nesrazil a zůstal nadýchaný.
  • V prvotní fázi je někdy na odpalované těsto nanesena ještě druhá tenká vrstva těsta, tzv. craquelinu.
  • Tradičně se plní vanilkovým krémem, šlehačkou nebo čokoládovou ganache.
  • Název jeptiška odkazuje na tvar připomínající řeholní roucho nebo čepici jeptišky.
  • Moderní cukráři experimentují s ovocnými, karamelovými nebo fialkovými krémy.
  • Původně francouzský recept, v Česku se rozšířil hlavně díky cukrárnám v 20. století.

Jedním z nejdiskutovanějších momentů finálového dílu byly právě jeptišky, klasický francouzský dezert z odpalovaného těsta. V soutěži měly podobu tmavého korpusu plněného ostružinovou náplní a fialkovým krémem.

Výzva vyžadovala, aby soutěžící zvládly kombinovat technickou zručnost s časovým tlakem – 90 minut na přípravu sedmi kusů jeptišek bylo pro mnohé náročné. Soutěžící si však navzájem pomáhaly: Anežka poskytla Elišce jednu upečenou část a dokonce dobarvila její výtvory. Přesto se ukázalo, že drobné detaily rozhodují – správné naplnění, stabilita těsta i finální zdobení.

Technickou výzvu vyhrála Anežka, která jako jediná dezert ozdobila květem chrpy. Podle Josefa Maršálka byly také, jako jediné, správně naplněné a podle Míši Landové dokonce „famózní a luxusní, smekám před dokonalou texturou krému i těsta.“

Její vítězství krátce zamíchalo pořadím ve finále, rozhodující však zůstala až závěrečná kreativní disciplína – závěsný dort vzhůru nohama.

Věnečky z odpalovaného těsta

Věnečky z odpalovaného těsta

Recept

Náročné

80 min

Dort Erupce na Slunci vítězky Peče celá země 2026 Elišky.

Erupce na Slunci rozhodla o vítězce

Finále uzavřela náročná disciplína – třípatrový závěsný dort sestavovaný odshora dolů. Soutěžící při jeho přípravě sledovaly jejich rodiny i vyřazení soutěžící z předchozích dílů.

Alena připravila korpus s liči vkladem a bílou čokoládou, prostřední patro tvořil malinový dort s ruby ganache a nejmenší korpus ochutila ostružinami a mléčnou ganache. Dort zdobila jedlým papírem. Josef Maršálek její práci ocenil jako nejlepší, kterou během soutěže předvedla. Míša Landová vyzdvihla chuť i vláčnost korpusů: „Krásně vám to ladí, i přes výšku dortu není suchý.“

Anežka vytvořila kokosový korpus s mangomaracujovým rozvarem, prostřední patro tvořil sacher dort z bílé čokolády a nejmenší patro pavlova s borůvkovou ganache a lemon curd, zdobila jedlým papírem. Míša Landová nadchly kombinace chutí: „Mango a maracuja v kombinaci s kokosem, pavlova byla skvělá.“

Eliška vytvořila dort inspirovaný „erupcemi na Slunci“. Kombinovala makový korpus s lemon curd, kakaový korpus s jahodovým compoté a ořechový korpus se slaným karamelem. „To je fenomenální práce. Velmi odvážná prezentace,“ ocenil evidentně dojatý Josef Maršálek. A Michaela Landová přidala stejně silné hodnocení: „Smekám, je to dort hodný profesionála.“

Vítězkou čtvrté řady se stala Eliška Hlaváčová, která získala titul nejlepší amatérské pekařky a cukrářky Česka, finanční výhru 100 tisíc korun a poukaz na kuchyňské vybavení ve stejné hodnotě.

Jeptišky – náročná závěrečná technická výzva od Josefa Maršálka.

Recept Ostružinové jeptišky s fialkou podle Josefa Maršálka

Odpalovaná hmota

  • 110 g hladké mouky
  • 200 g vajec
  • 85 g mléka
  • 60 g másla
  • 8 g krupicového cukru
  • 10 g kakaa
  • 75 g vody
  • 2 g soli

Craquelin

  • 50 g másla
  • 65 g krupicového cukru
  • 48 g hladké mouky
  • 7 g kakaa

Ostružinové želé

  • 100 g ostružinového pyré
  • 100 g vody
  • 30 g krupicového cukru
  • 20 g medu
  • 2 g agaru

Ostružinový crème pâtissière

  • 350 g ostružinového pyré
  • 45 g krupicového cukru
  • 60 g žloutků
  • 25 g kukuřičného škrobu
  • 40 g másla

Ostružinový diplomat

  • 500 g ostružinového crème pâtissière
  • 180 g smetany ke šlehání

Fialkový fondán

  • 300 g fondánu
  • 30 g kokosového sirupu
  • 3 g vody
  • fialková esence (dle chuti)
  • fialová barva

Fialkový krém

  • 100 g másla
  • 60 g fondánu
  • fialková esence (dle chuti)
  • fialová barva

Na dokončení

sušená chrpa

  1. Připravíme kakaovou odpalovanou hmotu. Na plech vyložený pečicím papírem nastříkáme 8 bochánků o průměru cca 6 cm a 8 bochánků o průměru cca 3 cm.
  2. Zpracujeme všechny suroviny na craquelin, rozválíme mezi dvěma archy pečicího papíru a dáme vychladit. Vykrojíme 8 kruhů o průměru 7 cm a 8 kruhů o průměru 4 cm. Položíme je na nastříkanou odpalovanou hmotu a upečeme dozlatova a dokřupava.
  3. V mezidobí si připravíme ostružinové želé. Pyré, vodu, cukr a med přivedeme k varu, přidáme agar a krátce provaříme. Necháme ztuhnout, poté rozmixujeme do hladkého gelu a přendáme do cukrářského sáčku s otvorem cca 5 mm.
  4. Uvaříme crème pâtissière z uvedených surovin a necháme zcela vychladnout.
  5. Do vychlazeného crème pâtissière vmícháme vyšlehanou smetanu. Naplníme do cukrářského sáčku s otvorem cca 5 mm.
  6. Fondán velmi opatrně zahřejeme na 35 °C. Přidáme kokosový sirup, vodu, esenci a barvu. Promícháme a rozetřeme v tenké vrstvě (cca 3 mm) na silikonovou podložku. Dáme zamrazit.
  7. Fialkový krém si připravíme tím, že vyšleháme máslo s fondánem, dochutíme esencí a obarvíme do jemného pastelového odstínu. Přendáme do sáčku s malou řezanou trubičkou (cca 4 mm).
  8. Do horní části větších upečených koulí vyřízneme ostrým nožem otvor o průměru cca 5 mm. Střídavě plníme diplomatovým krémem a ostružinovým gelem tak, aby byly maximálně naplněné.
  9. U menších koulí vytvoříme otvor ve spodní části a postup opakujeme.
  10. Ze zmrzlého fondánu vykrojíme kola o průměru 8 cm a 4 cm. Větší položíme na velké profiteroly, menší na malé.
  11. Malé koule připevníme na velké pomocí fialkového krému. Následně ozdobně dozdobíme máslovým krémem – po obvodu spodní části menší koule nastříkáme krátké špičky (1–2 cm). Tah začneme v místě spoje obou koulí a špičku vedeme diagonálně směrem doprava.
  12. Na závěr velmi decentně dozdobíme sušenou chrpou.

Počet porcí: 8 ks
Doba přípravy: 90 minut

Zdroj: Česká televize

neobycejne__obycejna

ERUPCE NA SLUNCI … FINÁLE

Pořád ještě vstřebávám, co se vlastně stalo…

A první, co chci říct, je jedno obrovské DĚKUJI ❤️

Vaše zprávy mě doslova zaplavily. Čtu je jednu po druhé, dojímám se a mám obrovskou radost z KAŽDÉ z nich. Bohužel teď není v mých silách odpovědět úplně všem, ale věřte mi, že každou zprávu čtu a nesmírně si jí vážím. ❤️‍❤️

Vaše podpora, energie a slova…❤️



ERUPCE NA SLUNCI v mém podání

Maková část
• makový korpus
• vanilková šlehaná ganache
• lemon curd

Čokoládová část
• kakaový korpus
• křupavá čokoládová vrstva
• čokoládová šlehaná ganache
• jahodové compoté

Karamelovo-ořechová část
• ořechový korpus
• karamelová křupavá vrstva
• karamelová ganache
• vklad – slaný tekoucí karamel

Obmaz
• čokoládovo-kakaový máslový krém



✨ Dekorace
• čokoládová koule se zlatem
• zlaté izomaltové střepy
• dekorace z rýžového papíru
• jedlý papír „krinolína“



Měla jsem 5 hodin na to, abych do jednoho dortu dostala co nejvíce cukrářských technik.

Ale pravda je taková, že v tom dortu není jen technika.
Je v něm obrovský kus mě.

Tenhle dort je proložený emocemi, nervy, soustředěním, radostí i strachem, jestli všechno vyjde tak, jak má.

Bylo to náročné. Psychicky i fyzicky.

Do téhle zkušenosti jsem nechala kus sebe. Doslova.

A o to víc si vážím, že jste u toho byli se mnou.
Děkuji za každou zprávu, každé slovo podpory, za Vaši energii. ❤️

Bez Vás by to nebylo stejné. Všechno to EXPLODOVALO jako ERUPCE na SLUNCI ⚡️

8. března 2026 v 9:53, příspěvek archivován: 9. března 2026 v 9:30
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vítězkou Peče celá země 2026 je Eliška! Finále zdramatizovala Anežka kanapkami a jeptiškami

