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Co je šimlena
Základem je studená omáčka z mléka nebo smetany a švestkových povidel. Nejčastěji se podávala s tzv. halečkami, tedy malými bramborovými knedlíčky nebo, chcete-li, nočky.
Prostě když se vařila povidla, v čase švestek a slívek po létě, část se odložila a k obědu byla právě tato studená omáčka. Šimlena se připravuje zastudena a nalévá se až na hotové horké halečky. Právě kontrast teplých bramborových knedlíčků a studené povidlové omáčky dělá z obyčejného jídla něco nečekaně zajímavého.
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Co jsou halečky
Halečky jsou malé knedlíčky nebo noky ze syrových strouhaných brambor a mouky. Připomínají jednodušší chlupaté knedlíky, možná i halušky nebo, s přivřeným okem, italské nočky.
Brambory se nastrouhají, vymačká se z nich voda, usazený škrob se vrátí zpět a vše se spojí s moukou a solí. Z těsta se tvarují malé knedlíčky, které se vaří ve vodě. V receptových zdrojích se u haleček uvádějí syrové brambory, hrubá nebo polohrubá mouka, sůl a někdy i vejce. Knedlíčky se vaří přibližně 20 minut.
Proč se na šimlenu zapomnělo
Takhle, Magdalena Dobromila o nich v kuchařce nepíše, do české gastronomie až tak nepatří. Vařily se tradičně na poměrně malém území a šlo o jedno z těch jídel, u nichž se recepty předávaly spíš ústně než prostřednictvím kuchařek. Navíc má výrazně krajový název a v Čechách jde skutečně o slovo, které zní jako z ciziny. Kdo nepochází ze Slezska nebo z rodiny, kde se podobná jídla vařila, nejspíš ho nikdy neslyšel, natož aby tento pokrm jedl.
Možná je ale načase oprášit právě tyto staré, zapomenuté tradiční pokrmy našich předků. Jde často o jídla z obyčejných surovin, při jejichž přípravě vznikne minimum odpadu a jejichž chuť stojí na tom, co bylo doma po ruce. A rozhodně to není tak, že byste si na nich nepochutnali.
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Znáte tyto názvy pro tradiční české pokrmy
- Žahour? Možná víte, že jde o tradiční borůvkovou omáčku podávanou nejčastěji s kynutým knedlíkem, ale jedly s k ní i lívance, vdolky, bramborové šišky. Jde o jídlo z krajů borůvek, pravděpodobně žahour vznikl kolem Borovan v jižních Čechách.
- Kyselo je trochu známější pokrm. Otázkou je, zda za to nemůže ono velmi známé halekání obtloustlého statkáře z klasického večerníčku o tom, že „to kyselo je moc kyselé“. Kyselo je tradiční krkonošská polévka z chlebového kvásku, brambor, hub, kmínu a cibule, často zjemněná vejcem. Má výrazně nakyslou chuť, je sytá a patří mezi stará postní nebo chudší venkovská jídla.
- Pučálka. To není jméno pro psa. Jde o staročeské postní jídlo z naklíčeného hrachu, který se krátce opéká na pánvi. Tradičně se jedla naslano se solí a pepřem, ale existovala i sladká varianta s medem nebo cukrem.
- Kontrabáš není hudební nástroj, ale jídlo, které se jedlo na východě Čech a možná ještě dále, u sousedů na Slovensku. Jde o pokrm z brambor a pohanky, často s cibulí, česnekem a škvarky nebo slaninou. Připomíná sytou kaši či zapečenou směs a patří mezi jednoduchá venkovská jídla z levných surovin.
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Recept Šimlena s halečkami
Na halečky
- 5 středních brambor
- hrubá mouka podle potřeby
- sůl
Na šimlenu
- 400 ml studeného mléka nebo lehké smetany
- 3 lžíce švestkových povidel
- 1 až 2 lžíce cukru podle chuti
- strouhaný perník na posypání
- Brambory oloupeme a nastrouháme najemno. Vymačkáme z nich vodu do misky a necháme ji chvíli odstát. Vodu slijeme, ale usazený škrob vrátíme zpět k bramborám. Díky tomu budou halečky lépe držet pohromadě.
- K bramborám postupně přidáváme mouku. Těsto by mělo být tak husté, aby z něj šly mokrýma rukama tvarovat malé knedlíčky. Lehce osolíme.
- Halečky vhazujeme do vroucí vody. Po chvíli je opatrně odlepíme ode dna a vaříme zhruba 20 minut, dokud nejsou hotové.
- Mezitím si připravíme šimlenu. Studené mléko nebo smetanu rozmícháme s povidly a podle chuti dosladíme. Nejhladší omáčku získáme pomocí tyčového mixéru.
- Hotové horké halečky dáme na talíř, přelijeme studenou povidlovou omáčkou a posypeme strouhaným perníkem.
Počet porcí: 2-3 porce
Doba přípravy: 45 minut
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