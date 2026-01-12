Obsah
Proč je vitamín D nepostradatelný
Vitamín D, který všichni známe také jako sluneční vitamín, je pro náš organismus zcela zásadní. Podporuje vstřebávání vápníku a fosforu, které jsou klíčové pro pevné kosti a zdravé zuby, a zároveň hraje důležitou roli ve správné funkci imunitního systému.
Prevence a zdravotní přínosy vitamínu D
Pravidelný a dostatečný přísun vitamínu D:
U dětí je jeho význam ještě větší. Přispívá k normálnímu vývoji kostry a pomáhá předcházet onemocněním, jako je například křivice.
„Během dětství a dospívání má negativní důsledky i subklinický nedostatek vitamínu D, protože zabrání plnému vývoji kostry a následkem je pak častější výskyt zlomenin a osteoporózy,“ vysvětluje docent Tomáš Vymazal.
Vitamín D má zároveň vliv na produkci inzulínu i růst buněk. Jeho dlouhodobý nedostatek je spojován s vyšším výskytem alergií, ekzémů či astmatu. Ovlivňovat může také psychiku – nedostatek „déčka“ bývá dáván do souvislosti se zhoršenou náladou, vyšším rizikem depresí i sníženou odolností vůči infekcím.
Kombinace pro optimální hladinu vitamínu D
V letních měsících je tělo schopné vytvářet vitamín D přirozeně ze slunečního záření. Neplatí to však automaticky – klíčová je správná délka i načasování pobytu na slunci, což si řada lidí neuvědomuje. Jak vysvětluje Tomáš Vymazal: „Při vystavení sluníčku mezi 10. a 16. hodinou dokáže tělo za 15–20 minut v plavkách vyrobit až 20 000 IU vitamínu D3.“
Dávkování vitamínu D podle věku
Doporučené dávky jsou považovány za bezpečné. Při dlouhodobém nadměrném užívání doplňků stravy se však mohou objevit nežádoucí účinky, jako jsou zažívací potíže, nevolnost, průjem nebo bolesti hlavy.
Ve střední Evropě je však intenzita UV záření omezená po většinu roku. Navíc je pobyt na slunci často zkrácen oblečením, používáním opalovacích krémů a životním stylem. V zimních měsících proto více než polovina populace trpí nedostatkem vitamínu D.
Proto se doporučuje celoročně kombinovat:
- Pobyt na slunci: pravidelně od května do září, ideálně v krátkých expozicích trvajících 15–20 minut.
- Strava: každodenní zařazování potravin bohatých na vitamín D.
- Doplňky stravy: podle individuálních potřeb ve formě kapek, želé bonbonů, kapslí nebo tablet.
Jak vitamín D doplnit stravou
Jak z uvedeného vyplývá, ve středoevropských podmínkách se bez cíleného doplňování vitamínu D většinou neobejdeme. Vedle doplňků stravy však hraje důležitou roli i správně sestavený jídelníček, který může denní příjem „déčka“ výrazně podpořit.
V jakých potravinách vitamín D najdeme?
- Tučné ryby: losos, makrela, sardinky nebo tuňák jsou přirozeným zdrojem vitamínu D i omega-3 mastných kyselin.
- Rybí tuk: zejména tresčí olej.
- Vejce: především žloutky, které obsahují vitamín D i zdravé tuky.
- Hovězí játra: bohatý zdroj vitamínu D a železa.
- Mléčné výrobky: mléko, jogurty a sýry.
- Houby: zejména sušené nebo UV ošetřené (například shiitake).
- Obohacené potraviny: cereálie, džusy nebo jogurty s přídavkem vitamínu D.
Neodkládejte péči o své zdraví. Doplnit hladinu vitamínu D můžete už dnes – chutnou snídaní, obědem nebo večeří inspirovanou iDnes Recepty.