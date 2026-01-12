Vitamín D v zimě: Lze ho získat z potravin, nebo je nutné doplňování?

Vitamín D je klíčový pro zdravé kosti, správnou funkci imunitního systému i celkovou vitalitu. Tělo si ho sice dokáže vytvářet ze slunečního záření, v zimních měsících je však jeho přirozená tvorba výrazně omezená. Právě proto je důležité vědět, jak vitamín D efektivně doplňovat – ať už prostřednictvím potravin, nebo doplňků stravy. Přinášíme přehled odborných doporučení, seznam potravin bohatých na „déčko“ i inspiraci, jak ho přirozeně zařadit do jídelníčku.
Proč je vitamín D nepostradatelný

Vitamín D, který všichni známe také jako sluneční vitamín, je pro náš organismus zcela zásadní. Podporuje vstřebávání vápníku a fosforu, které jsou klíčové pro pevné kosti a zdravé zuby, a zároveň hraje důležitou roli ve správné funkci imunitního systému.

Prevence a zdravotní přínosy vitamínu D

Pravidelný a dostatečný přísun vitamínu D:

  • podporuje zdravý vývoj kostí a zubů u dětí i dospělých,
  • posiluje imunitní systém a pomáhá tělu lépe se bránit proti virům a bakteriím,
  • může snižovat riziko sezonních infekcí, včetně chřipky, a některých alergických onemocnění,
  • přispívá k prevenci osteoporózy a zlomenin, zejména ve vyšším věku,
  • ovlivňuje náladu a metabolické procesy.

U dětí je jeho význam ještě větší. Přispívá k normálnímu vývoji kostry a pomáhá předcházet onemocněním, jako je například křivice.

„Během dětství a dospívání má negativní důsledky i subklinický nedostatek vitamínu D, protože zabrání plnému vývoji kostry a následkem je pak častější výskyt zlomenin a osteoporózy,“ vysvětluje docent Tomáš Vymazal.

Vitamín D má zároveň vliv na produkci inzulínu i růst buněk. Jeho dlouhodobý nedostatek je spojován s vyšším výskytem alergií, ekzémů či astmatu. Ovlivňovat může také psychiku – nedostatek „déčka“ bývá dáván do souvislosti se zhoršenou náladou, vyšším rizikem depresí i sníženou odolností vůči infekcím.

Doplňujte vitamín D ve formě kapek, želé bonbonů, kapslí nebo tablet.

Kombinace pro optimální hladinu vitamínu D

V letních měsících je tělo schopné vytvářet vitamín D přirozeně ze slunečního záření. Neplatí to však automaticky – klíčová je správná délka i načasování pobytu na slunci, což si řada lidí neuvědomuje. Jak vysvětluje Tomáš Vymazal: „Při vystavení sluníčku mezi 10. a 16. hodinou dokáže tělo za 15–20 minut v plavkách vyrobit až 20 000 IU vitamínu D3.“

Dávkování vitamínu D podle věku

  • Kojenci do 12 měsíců: 400 IU denně.
  • Děti nad 1 rok: 600 IU denně.
  • Dospělí: 600–1 000 IU denně, v zimních měsících zpravidla spíše horní hranice dávky.

Doporučené dávky jsou považovány za bezpečné. Při dlouhodobém nadměrném užívání doplňků stravy se však mohou objevit nežádoucí účinky, jako jsou zažívací potíže, nevolnost, průjem nebo bolesti hlavy.

Ve střední Evropě je však intenzita UV záření omezená po většinu roku. Navíc je pobyt na slunci často zkrácen oblečením, používáním opalovacích krémů a životním stylem. V zimních měsících proto více než polovina populace trpí nedostatkem vitamínu D.

Proto se doporučuje celoročně kombinovat:

  • Pobyt na slunci: pravidelně od května do září, ideálně v krátkých expozicích trvajících 15–20 minut.
  • Strava: každodenní zařazování potravin bohatých na vitamín D.
  • Doplňky stravy: podle individuálních potřeb ve formě kapek, želé bonbonů, kapslí nebo tablet.

Přidejte do svého jídelníčku ryby, vejce nebo mléčné výrobky.

Jak vitamín D doplnit stravou

Jak z uvedeného vyplývá, ve středoevropských podmínkách se bez cíleného doplňování vitamínu D většinou neobejdeme. Vedle doplňků stravy však hraje důležitou roli i správně sestavený jídelníček, který může denní příjem „déčka“ výrazně podpořit.

V jakých potravinách vitamín D najdeme?

  • Tučné ryby: losos, makrela, sardinky nebo tuňák jsou přirozeným zdrojem vitamínu D i omega-3 mastných kyselin.
  • Rybí tuk: zejména tresčí olej.
  • Vejce: především žloutky, které obsahují vitamín D i zdravé tuky.
  • Hovězí játra: bohatý zdroj vitamínu D a železa.
  • Mléčné výrobky: mléko, jogurty a sýry.
  • Houby: zejména sušené nebo UV ošetřené (například shiitake).
  • Obohacené potraviny: cereálie, džusy nebo jogurty s přídavkem vitamínu D.

Neodkládejte péči o své zdraví. Doplnit hladinu vitamínu D můžete už dnes – chutnou snídaní, obědem nebo večeří inspirovanou iDnes Recepty.

