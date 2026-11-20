1. Těsto se drolí a nedrží pohromadě
Při zpracování se těsto rozpadá na drobky, nejde z něj vyválet váleček a vytvarovat jednotlivé rohlíčky je skoro nemožné. Těsto na vanilkové rohlíčky obsahuje hodně tuku a mleté ořechy, takže se s ním pracuje jinak než třeba s lineckým. Když je příliš suché, bývá na vině moc mouky nebo málo tuku.
Jak na to: Nejdřív těsto chvíli propracujte rukama. Teplem dlaní máslo trochu povolí a těsto se začne spojovat. Pokud ani pak nedrží pohromadě, přidejte do něj trochu žloutku.