Víkendové pečení se SweetBurg: Zapomeňte na utěrky, takhle se roláda opravdu dělá

Petra Burgrová
  4:20
První máj má v sobě zvláštní kouzlo. Tradičně se spojuje s láskou, polibkem pod rozkvetlým stromem a romantikou, která k jaru prostě patří. A co jiného k takovému dni připravit než něco sladkého?

Jahodová roláda | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Obsah

Proč mě rolády nikdy neomrzí

Rolády mají pro mě opravdové kouzlo. Jsou jemné, vláčné a působí tak nějak... elegantně. A hlavně jsou tvárné, podle toho, co mám doma nebo na co mám zrovna chuť, se dají pokaždé proměnit v úplně jiný dezert.

Vychladlý korpus na roládu

Kdy rolovat roládu

Pamatujete, jak nás babičky učily, že roláda se musí okamžitě po upečení v horkosti srolovat do utěrky, jinak popraská? Kolikrát se mi stalo, že jsem si u toho málem spálila prsty a roláda stejně popraskala, jakmile jsem ji rozbalila... Pokud to máte stejně, mám pro vás dobrou zprávu, vůbec to není nutné. Mám pro vás mnohem pohodlnější variantu:

  1. Upečený plát těsta jen překlopím na další pečicí papír, který jsem si předem lehce posypala krystalovým cukrem.
  2. A nechám ho v klidu úplně vychladnout. Žádné balení, žádný stres, žádné horké manévry.
  3. Teprve až je těsto studené a poddajné, tak ho potřu krémem a smotám.

Roláda s marmeládou a krémem

Co dát do rolády

Tady se meze nekladou. Pro májový čas doporučuji lehké krémy na bázi mascarpone, tvarohu nebo ušlehané smetany. Do krému můžete přidat sezónní ovoce, jako jsou jahody nebo maliny. Pokud dáváte přednost něčemu výraznějšímu, zkuste kvalitní čokoládovou ganache nebo jen poctivý domácí džem, který také roládu krásně zvláční.

Jahodová roláda

Jahodová roláda která nepraská: Recept na bleskový dezert ke kávě

Recept

Střední

40 min

3 tipy pro dokonalou roládu

Aby byla vaše májová roláda skutečně hvězdou stolu, mám pro vás ještě pár drobností:

  1. Hlídejte čas: Těsto na roládu je tenké a v troubě je hotové bleskově. Stačí pár minut navíc a vysuší se. Jakmile začne zlátnout, je čas jít ven.
  2. Trpělivost se vyplácí: Plňte roládu vždy až po úplném vychladnutí. Krém se vám tak nebude roztékat.
  3. Odležení: Nejdůležitější část, nechte roládu vždy minimálně 4 hodiny rozležet v lednici.

Pistáciová roláda podle Petry Burgrové

Recept Pistáciový rolád

  • 2 vejce
  • 35 g mletých pistácií
  • 65 g cukru krupice
  • 40 g hladké mouky
  • 1/2 kávové lžičky jedlé sody

Na krém

  • 180 g zakysané smetany
  • 250 ml smetany ke šlehání
  • 60 g cukru moučka
  • 4 jahody
  1. Troubu předehřejeme na 175 °C.
  2. Oddělíme žloutky od bílků. Bílky vyšleháme s cukrem do tuhého sněhu, do kterého zlehka vmícháme žloutky a opatrně promícháme. Poté přidáme mouku smíchanou se sodou, pistácie a znovu vše jemně promícháme. Těsto nalijeme na plech vyložený pečicím papírem a budeme ho péct zhruba 10 minut.
  3. Mezitím si ručním šlehačem vyšleháme smetanu s cukrem a zakysanou smetanou do tužšího krému, do kterého nakonec přidáme na malé kousky nakrájené jahody. Upečený korpus položíme upečenou stranou na druhý arch pečicího papíru, který si lehce posypeme krupicovým cukrem, a necháme korpus úplně vychladnout.
  4. Následně z korpusu opatrně sundáme vrchní papír, potřeme jej 3/4 připraveného krému a zarolujeme do rolády. Vršek rolády potřeme zbylým krémem, ozdobíme nadrcenými pistáciemi a čerstvými měsíčky jahod. Hotovou roládu dáme do lednice a necháme ji pořádně ztuhnout.

Počet porcí: 8 kusů
Doba přípravy: 25 minut bez doby chladnutí

Vanilková roláda s jahodami podle Petry Burgrové

Recept Vanilková roláda s jahodami

Na korpus

  • 4 vajíčka
  • 170 g cukru krupice
  • 95 g hladké mouky
  • 1 lžíci kukuřičného škrobu
  • 1 lžičku kypřicího prášku do pečiv
  • 30 ml zakysané smetany
  • 15 ml oleje

Na krém

  • 500 g mascarpone
  • 250 ml smetany ke šlehání
  • 3 lžíce cukru moučka
  • Ovoce na dokončení
  1. Troubu předehřejeme na 175 °C. Vajíčka s cukrem ušleháme do světlé pěny přibližně 4 minuty. V druhé míse si smícháme prosátou mouku, škrob a kypřicí prášek a tuto směs budeme postupně zapracovávat do vyšlehaných vajíček spolu se zakysanou smetanou a olejem.
  2. Hotové těsto nalijeme na plech vyložený pečicím papírem a budeme ho péct tak dlouho, dokud roláda nezíská krásně hnědozlatou barvu, cca 7 minut.
  3. Na kuchyňskou linku si připravíme druhý pečicí papír o velikosti upečené rolády, posypeme ho vanilkovým cukrem a hned po vytažení z trouby na něj upečenou roládu horní stranou překlopíme. Vše necháme úplně vychladnout.
  4. Mezitím si všechny suroviny na krém dáme do mísy a začneme je robotem šlehat na nejnižší rychlost. Jakmile se suroviny propojí, přidáme na otáčkách a vyšleháme hladký krém.
  5. Nakonec z vychladlé rolády opatrně sloupneme pečicí papír, potřeme ji částí připraveného krému, posypeme libovolným ovocem a pevně zarolujeme. Zbylou částí krému celou roládu obmažeme a podle vlastní fantazie ji ozdobíme.

Počet porcí: 8 kusů
Doba přípravy: 25 minut bez doby chladnutí

Vstoupit do diskuse

Víkendové pečení se SweetBurg: Zapomeňte na utěrky, takhle se roláda opravdu dělá

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.