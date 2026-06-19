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Jak se dělá nepečený cheesecake
Pokud se mě někdo zeptá, jaký dezert dělám vůbec nejraději, moje odpověď je jasná...nepečený cheesecake. Miluju ho totiž pro jeho naprosto geniální a snadný postup. Žádné složité vážení, žádný strach z toho, jestli těsto v troubě vyběhne a navíc základ je hotový za pár minut.
Stačí rozdrtit oblíbené sušenky a smíchat je s trochou másla. Na krém stačí promíchat jen pár ingrediencí, které máte dost možná právě teď v lednici. A koruna všeho? Tou je nejčastěji ovocná omáčka nebo prostě jen hromada čerstvého sezónního ovoce navrchu. Je to zkrátka dezert, který za minimum námahy sklidí maximum potlesku.
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Jak dlouho se musí nepečený cheesecake chladit
Ideálně alespoň 4–6 hodin, ale nejlepší konzistence dosáhne po celé noci v lednici. Krém tak správně ztuhne a jednotlivé vrstvy se dobře propojí.
Čím zahustit cheesecake
Nejčastěji se používá želatina, případně agar jako rostlinná alternativa. Pomoci může i kvalitní mascarpone nebo plnotučný cream cheese.
Jaký sýr je nejlepší na cheesecake
Nejčastější volbou je cream cheese (například Philadelphia), protože má jemnou, krémovou chuť. Výborně funguje i mascarpone nebo kombinace tvarohu a smetanového sýra.
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Dá se nepečený cheesecake zamrazit
Ano. Cheesecake lze skladovat v mrazáku až 1–2 měsíce. Před podáváním ho nechte pomalu rozmrazit v lednici.
Recept Cheesecake ve skleničce
- 1 balení oblíbených sušenek (já použila cereální od BeBe)
- 60 g másla
- 90 g moučkového cukru
- 1 pomazánkové máslo bez příchuti
- 250 ml smetany ke šlehání (min. 33 %)
- 1 sýr Philadelphia
- 250 g jahod nebo jiného ovoce
- Sušenky nejlépe v mixéru rozdrtíme. Přidáme roztavené máslo a smícháme.
- V jedné míse vyšleháme smetanu. V druhé smícháme cukr, pomazánkové máslo a Philadelphii a po lžících opatrně vmícháme smetanu.
- Na dno skleničky natlačíme sušenkovou směs a na ni nalijeme hotový krém.
- Necháme v lednici ztuhnout, nejlépe do druhého dne.
- Ozdobíme nakrájenými jahodami.
Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 20 minut bez doby odležení
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Střední
60 min
Recept Cheesecake s bílou čokoládou a jahodami
- 260 g máslových sušenek
- 90 g másla
- 590 g žervé
- 500 ml smetany ke šlehání
- 9 g plátkové želatiny
- 110 g moučkového cukru
- šťáva z 1/2 limety
- 150 g bílé 40% čokolády
- 100 g jahod
- Dno dortové formy vyložíme pečicím papírem.
- Sušenky rozdrtíme najemno.
- Máslo rozpustíme a poté do něj nasypeme rozdrcené sušenky a pečlivě promícháme.
- Směs nasypeme do dortové formy a prsty ji rovnoměrně umačkáme po celém dně a stranách formy.
- Plátky želatiny necháme ve studené vodě 5 minut nabobtnat.
- Mezitím bílou čokoládu rozpustíme ve vodní lázni.
- Žervé vyšleháme ručním mixérem, postupně přidáme smetanu, cukr, limetovou šťávu a vše vyšleháme do polotuhého krému.
- Rukou vymačkáme ze želatiny všechnu vodu, dáme ji do ještě teplé čokolády a mícháme tak dlouho, dokud se nerozpustí.
- Směs zlehka vmícháme do smetanového krému a nalijeme na sušenkový korpus.
- Omyté a okapané jahody sem tam zapíchneme do krému.
- Dort necháme ztuhnout v lednici alespoň 4 hodiny.
Počet porcí: 8 porcí
Doba přípravy: 30 minut bez doby tuhnutí
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