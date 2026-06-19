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Víkendové pečení se SweetBurg: Zachraňte se před horkem nepečeným cheesecakem

Petra Burgrová
  4:00
Když venku teploty stoupají k třicítkám, zapínat troubu je čisté bláznovství. To ale neznamená, že se musíme vzdát dokonalých dezertů. Na scénu přichází nepečený cheesecake.

Zebrovaný cheesecake s rebarborou | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Obsah

Jak se dělá nepečený cheesecake

Pokud se mě někdo zeptá, jaký dezert dělám vůbec nejraději, moje odpověď je jasná...nepečený cheesecake. Miluju ho totiž pro jeho naprosto geniální a snadný postup. Žádné složité vážení, žádný strach z toho, jestli těsto v troubě vyběhne a navíc základ je hotový za pár minut.

Stačí rozdrtit oblíbené sušenky a smíchat je s trochou másla. Na krém stačí promíchat jen pár ingrediencí, které máte dost možná právě teď v lednici. A koruna všeho? Tou je nejčastěji ovocná omáčka nebo prostě jen hromada čerstvého sezónního ovoce navrchu. Je to zkrátka dezert, který za minimum námahy sklidí maximum potlesku.

Víkendové pečení se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál

Základ můžete udělat ze sušenek které máte rádi.

Jak dlouho se musí nepečený cheesecake chladit

Ideálně alespoň 4–6 hodin, ale nejlepší konzistence dosáhne po celé noci v lednici. Krém tak správně ztuhne a jednotlivé vrstvy se dobře propojí.

Čím zahustit cheesecake

Nejčastěji se používá želatina, případně agar jako rostlinná alternativa. Pomoci může i kvalitní mascarpone nebo plnotučný cream cheese.

Nepečený malinový cheesecake

Nepečený cheesecake s malinovým želé – Jemné ovocné potěšení

Recept

Střední

50 min

Krém navrchu rovnoměrně rozetřete, pokud je hustší.

Jaký sýr je nejlepší na cheesecake

Nejčastější volbou je cream cheese (například Philadelphia), protože má jemnou, krémovou chuť. Výborně funguje i mascarpone nebo kombinace tvarohu a smetanového sýra.

Víkendové pečení se SweetBurg: Domácí chléb bez kvásku, který oklame i profíky

Dá se nepečený cheesecake zamrazit

Ano. Cheesecake lze skladovat v mrazáku až 1–2 měsíce. Před podáváním ho nechte pomalu rozmrazit v lednici.

Nepečený cheesecake s čajem matcha

Nepečený cheesecake s čajem matcha

Recept

Střední

50 min

Cheesecake ve skleničce podle Petry Burgrové

Recept Cheesecake ve skleničce

  • 1 balení oblíbených sušenek (já použila cereální od BeBe)
  • 60 g másla
  • 90 g moučkového cukru
  • 1 pomazánkové máslo bez příchuti
  • 250 ml smetany ke šlehání (min. 33 %)
  • 1 sýr Philadelphia
  • 250 g jahod nebo jiného ovoce
  1. Sušenky nejlépe v mixéru rozdrtíme. Přidáme roztavené máslo a smícháme.
  2. V jedné míse vyšleháme smetanu. V druhé smícháme cukr, pomazánkové máslo a Philadelphii a po lžících opatrně vmícháme smetanu.
  3. Na dno skleničky natlačíme sušenkovou směs a na ni nalijeme hotový krém.
  4. Necháme v lednici ztuhnout, nejlépe do druhého dne.
  5. Ozdobíme nakrájenými jahodami.

Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 20 minut bez doby odležení

Luxusní nepečený cheesecake

Nepečený cheesecake s rybízovou omáčkou a oříšky – Luxusní krémový dezert s ovocem

Recept

Střední

60 min

Cheesecake podle Petry Burgrové

Recept Cheesecake s bílou čokoládou a jahodami

  • 260 g máslových sušenek
  • 90 g másla
  • 590 g žervé
  • 500 ml smetany ke šlehání
  • 9 g plátkové želatiny
  • 110 g moučkového cukru
  • šťáva z 1/2 limety
  • 150 g bílé 40% čokolády
  • 100 g jahod
  1. Dno dortové formy vyložíme pečicím papírem.
  2. Sušenky rozdrtíme najemno.
  3. Máslo rozpustíme a poté do něj nasypeme rozdrcené sušenky a pečlivě promícháme.
  4. Směs nasypeme do dortové formy a prsty ji rovnoměrně umačkáme po celém dně a stranách formy.
  5. Plátky želatiny necháme ve studené vodě 5 minut nabobtnat.
  6. Mezitím bílou čokoládu rozpustíme ve vodní lázni.
  7. Žervé vyšleháme ručním mixérem, postupně přidáme smetanu, cukr, limetovou šťávu a vše vyšleháme do polotuhého krému.
  8. Rukou vymačkáme ze želatiny všechnu vodu, dáme ji do ještě teplé čokolády a mícháme tak dlouho, dokud se nerozpustí.
  9. Směs zlehka vmícháme do smetanového krému a nalijeme na sušenkový korpus.
  10. Omyté a okapané jahody sem tam zapíchneme do krému.
  11. Dort necháme ztuhnout v lednici alespoň 4 hodiny.

Počet porcí: 8 porcí
Doba přípravy: 30 minut bez doby tuhnutí

Víkendové pečení se SweetBurg: Na domácí džem želírovací přípravky nepotřebujete, stačí trpělivost
Nepečený cheesecake s kakaovými sušenkami

Nepečený cheesecake s kakaovými sušenkami

Recept

Střední

50 min
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Víkendové pečení se SweetBurg: Zachraňte se před horkem nepečeným cheesecakem

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