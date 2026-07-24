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Víkendové pečení se SweetBurg: Tajná zbraň na grilování? Máslo a pesto

Petra Burgrová
  4:00

Bylinkové a pikantní máslo | foto: SPKulinární studio MAFRA

Léto, vůně kouře z grilu a pohodové večery s rodinou nebo přáteli. Co si budeme povídat, skvělý kus masa nebo čerstvé pečivo udělá radost vždycky, ale víte, co z toho udělá naprostou pecku? Domácí bylinkové máslo a svěží pesto.

Obsah

Dva zázraky, které promění vaše grilování v zážitek

Pokud jste dosud na upečený steak nedávali plátek bylinkového másla, přicházíte o moc. Můj nejoblíbenější trik? Když na ještě horkém mase necháte rozpustit plátek tohohle voňavého maslíčka, vytvoří to dokonalou, jemnou šťávu, která jídlo posune o dvě třídy výš. A to není všechno, já s ním neuvěřitelně ráda plním i celé kuře pod kůži před pečením. Maso je díky tomu krásně šťavnaté a má lepší chuť.

A pesto? To je přesně ta věc, bez které si léto neumím představit, a to bazalkové vlastně všechna období. Skvěle se hodí ke grilovanému masu i zelenině, ale popravdě mi bohatě stačí křupavá bagetka a miska tohohle pesta.

Víkendové pečení se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál
Placaté kuře na grilu, brambory a bylinkové máslo

Placaté kuře na grilu, brambory a bylinkové máslo

Recept

Lehké

60 min

Bylinkové máslo pozdvyhne vaše pokrmy.

Tipy pro nejlepší petrželové pesto

  • Oříšky opražte: Než kešu přihodíte do mixéru, opražte je 2–3 minuty na suché pánvi, dokud se nerozvoní. Pesto získá hlubší, oříškovější chuť.
  • Šetřete teplo při mixování: Mixér při dlouhém běhu zahřívá ostří, což může bylinkám sebrat jasně zelenou barvu. Mixujte raději krátkými pulzy.

Taky kupujete bazalku v květináči a za pár dní je po ní? Naučíme vás, které bylinky sušit a které dát do mrazáku

Tipy pro dokonalé bylinkové máslo

  • Suché bylinky jsou základ: Než bylinky nasekáte, důkladně je osušte (třeba utěrkou nebo v odstředivce na salát). Pokud by v nich zůstala voda, v másle se nevytvoří emulze, bude se oddělovat a zkrátí se jeho trvanlivost.
  • Formování bez nervů: Změklé ochucené máslo dejte na potravinářskou fólii, zabalte do válečku a konce zatočte jako bonbón.
  • Mrazák je váš kamarád: Prodlouží máslu životnost a skvěle se s ním pracuje.
Domácí bylinkové máslo s rozmarýnovými bramborami

Domácí bylinkové máslo s rozmarýnovými bramborami

Recept

Lehké

40 min

Víkendové pečení se SweetBurg: Proč maliny v kuchyni nikdy neodmítnu

Česnekovo-bylinkové máslo podle Petry Burgrové

Recept Česnekovo-bylinkové máslo

  • 250 g změklého másla
  • 3 hrsti čerstvých bylinek (skvělá je kombinace petrželky, pažitky a tymiánu)
  • 2 stroužky česneku
  • Špetka soli
  1. Bylinky omyjeme, důkladně osušíme a nakrájíme nadrobno.
  2. Česnek oloupeme a prolisujeme nebo utřeme se špetkou soli.
  3. V misce smícháme změklé máslo, nakrájené bylinky a česnek. Všechno důkladně promícháme vidličkou, aby se ingredience krásně spojily.
  4. Hotové máslo zabalíme do potravinářské fólie nebo pečicího papíru, vytvarujeme z něj váleček a dáme ho do lednice ztuhnout.
  5. Před podáváním jednoduše krájíme na plátky.

Počet porcí: 1 váleček másla
Doba přípravy: 5 minut

Petrželové pesto podle Petry Burgrové

Recept Petrželové pesto

  • 3 hrsti čerstvé hladkolisté petrželky
  • 150 ml olivového oleje
  • 1 hrst kešu ořechů
  • 1 stroužek česneku
  • Špetku chilli vloček
  • Sůl dle chuti
  1. Do mixéru nebo vysoké nádoby vložíme očistěnou petrželku, stroužek česneku a kešu ořechy.
  2. Přidáme špetku chilli vloček a špetku soli.
  3. Přilijeme olivový olej a všechno společně rozmixujeme dohladka (nebo nahrubo, podle toho, jakou texturu máte raději). Důležité je mixovat co nejrychleji, aby pesto nezhořklo.

Počet porcí: 1 váleček másla
Doba přípravy: 5 minut

Pažitkové pesto

Pažitkové pesto

Recept

Lehké

5 min

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