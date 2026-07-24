Víkendové pečení se SweetBurg: Tajná zbraň na grilování? Máslo a pesto

Léto, vůně kouře z grilu a pohodové večery s rodinou nebo přáteli. Co si budeme povídat, skvělý kus masa nebo čerstvé pečivo udělá radost vždycky, ale víte, co z toho udělá naprostou pecku? Domácí bylinkové máslo a svěží pesto.
Dva zázraky, které promění vaše grilování v zážitek
Pokud jste dosud na upečený steak nedávali plátek bylinkového másla, přicházíte o moc. Můj nejoblíbenější trik? Když na ještě horkém mase necháte rozpustit plátek tohohle voňavého maslíčka, vytvoří to dokonalou, jemnou šťávu, která jídlo posune o dvě třídy výš. A to není všechno, já s ním neuvěřitelně ráda plním i celé kuře pod kůži před pečením. Maso je díky tomu krásně šťavnaté a má lepší chuť.
A pesto? To je přesně ta věc, bez které si léto neumím představit, a to bazalkové vlastně všechna období. Skvěle se hodí ke grilovanému masu i zelenině, ale popravdě mi bohatě stačí křupavá bagetka a miska tohohle pesta.
Suché bylinky jsou základ: Než bylinky nasekáte, důkladně je osušte (třeba utěrkou nebo v odstředivce na salát). Pokud by v nich zůstala voda, v másle se nevytvoří emulze, bude se oddělovat a zkrátí se jeho trvanlivost.
Formování bez nervů: Změklé ochucené máslo dejte na potravinářskou fólii, zabalte do válečku a konce zatočte jako bonbón.
Mrazák je váš kamarád: Prodlouží máslu životnost a skvěle se s ním pracuje.
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