Víkendové pečení se SweetBurg: Snídaně, které se připraví přes noc samy od sebe

Petra Burgrová
  4:00
Všichni to známe. Budík zvoní a představa, že stojíme u plotny a mícháme vajíčka, nás děsí víc než ranní doprava. Jenže co kdyby vás v kuchyni čekala snídaně, připravená den předem, na kterou nemusíte ani sáhnout?

Jak si představujete ideální snídani vy? | foto: Canva

Dnes nechceme „pětiminutovky“. Naučím vás snídaně, které vyžadují trochu plánování večer předem, ale ráno vám zajistí ten nejklidnější start do nového dne.

Overnights oats s kiwi podle Petry Burgrové

Recept Overnights oats

Tohle je klasika pro všechny, co ráno nestíhají. Vločky se přes noc v mléce nebo jogurtu krásně rozleží, změknou a nasáknou všechny chutě.

  • 200 ml mléka
  • 50 g jemných ovesných vloček
  • 1 kiwi
  • 1 hrst plátků blanšírovaných mandlí
  • 2 polévkové lžíce bílého jogurtu
  1. Mléko, ovesné vločky a většinu mandlí smícháme v misce a necháme odležet přes noc v lednici.
  2. Ráno nakrájíme kiwi na slabé plátky a smícháme s kaší.
  3. Servírujeme s několika lžícemi jogurtu a zbytkem mandlí.

Pečená ovesná kaše podle Petry Burgrové

Recept Pečená ovesná kaše

Pokud máte rádi teplé snídaně, pečená kaše je „game changer“. Večer vše připravíte a ráno jen ohřejete.

  • 1 menší banán
  • 1 vejce
  • 100 g ovesných vloček
  • 1 lžičku chia semínek
  • 200 ml mandlového mléka
  • 2 lžíce rýžové mouky
  • 2 lžíce čekankového sirupu nebo medu
  • 1 lžíci kakaa
  • špetku kypřicího prášku
  • hrstičku čokoládových peciček
  1. Ingredience postupně smícháme tak, jak jdou po sobě v receptu.
  2. Mističky vymažeme máslem a naplníme těstem.
  3. Pečeme ve vyhřáté troubě na 160 °C přibližně 40 minut.

Chia pudink podle Petry Burgrové

Recept Chia pudink

Chia semínka mají tu kouzelnou vlastnost, že po pár hodinách v tekutině vytvoří dokonalý pudink. Je to lehké, osvěžující a vypadá to ve skleničce prostě skvěle.

  • 1 velké mango
  • 2 a půl kávové lžičky chia semínek
  • 1 bílý jogurt
  1. Mango oloupeme a nakrájíme na kostičky.
  2. Tři čtvrtiny manga rozmixujeme na pyré, smícháme s chia semínky, nalijeme do skleniček a necháme v lednici nabobtnat.
  3. Zbylou čtvrtinu si odložíme na ozdobení.
  4. Skleničky vyndáme z lednice, naplníme několika lžícemi jogurtu, dozdobíme zbylým mangem a podáváme.

Ovesné palcičky podle Petry Burgrové

Recept Ovesné placičky

Pokud patříte k těm, co snídají za pochodu, nebo potřebujete něco, co se nerozteče v krabičce, placičky jsou vaše spása. Večer smícháte vločky, banán, ořechy a špetku skořice, upečete plech a máte vystaráno klidně na dva dny dopředu. Ráno jsou krásně odleželé a vláčné.

  • 150 g čerstvých jahod + plátky jahod na ozdobení
  • 250 g bílého jogurtu
  • 100 g jemně mletých ovesných vloček
  • 200 g strouhaného kokosu
  • 2 banány
  • 1 kávovou lžičku skořice
  • 1 kávovou lžičku chia semínek
  1. Jogurt, vločky, kokos, skořici a chia semínka smícháme v míse.
  2. Přidáme vidličkou rozmačkané banány, jahody nakrájené na kostičky a promícháme.
  3. Plech vyložíme pečicím papírem a polévkovou lžící tvoříme z těsta malé kopečky.
  4. Ty lehce rozplácneme a ozdobíme plátky jahod.
  5. Dáme péct do předehřáté trouby na 180 °C asi 30 minut dozlatova.

Víkendové pečení se SweetBurg: 3 skvělé recepty na dezerty do skleničky pro každou příležitost
