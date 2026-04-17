Víkendové pečení se SweetBurg: Snídaně, které se připraví přes noc samy od sebe

Co snídat
Dnes nechceme „pětiminutovky“. Naučím vás snídaně, které vyžadují trochu plánování večer předem, ale ráno vám zajistí ten nejklidnější start do nového dne.
Overnights oats s kiwi podle Petry Burgrové
Tohle je klasika pro všechny, co ráno nestíhají. Vločky se přes noc v mléce nebo jogurtu krásně rozleží, změknou a nasáknou všechny chutě.
- 200 ml mléka
- 50 g jemných ovesných vloček
- 1 kiwi
- 1 hrst plátků blanšírovaných mandlí
- 2 polévkové lžíce bílého jogurtu
- Mléko, ovesné vločky a většinu mandlí smícháme v misce a necháme odležet přes noc v lednici.
- Ráno nakrájíme kiwi na slabé plátky a smícháme s kaší.
- Servírujeme s několika lžícemi jogurtu a zbytkem mandlí.
Pečená ovesná kaše podle Petry Burgrové
Pokud máte rádi teplé snídaně, pečená kaše je „game changer“. Večer vše připravíte a ráno jen ohřejete.
- 1 menší banán
- 1 vejce
- 100 g ovesných vloček
- 1 lžičku chia semínek
- 200 ml mandlového mléka
- 2 lžíce rýžové mouky
- 2 lžíce čekankového sirupu nebo medu
- 1 lžíci kakaa
- špetku kypřicího prášku
- hrstičku čokoládových peciček
- Ingredience postupně smícháme tak, jak jdou po sobě v receptu.
- Mističky vymažeme máslem a naplníme těstem.
- Pečeme ve vyhřáté troubě na 160 °C přibližně 40 minut.
Chia pudink podle Petry Burgrové
Chia semínka mají tu kouzelnou vlastnost, že po pár hodinách v tekutině vytvoří dokonalý pudink. Je to lehké, osvěžující a vypadá to ve skleničce prostě skvěle.
- 1 velké mango
- 2 a půl kávové lžičky chia semínek
- 1 bílý jogurt
- Mango oloupeme a nakrájíme na kostičky.
- Tři čtvrtiny manga rozmixujeme na pyré, smícháme s chia semínky, nalijeme do skleniček a necháme v lednici nabobtnat.
- Zbylou čtvrtinu si odložíme na ozdobení.
- Skleničky vyndáme z lednice, naplníme několika lžícemi jogurtu, dozdobíme zbylým mangem a podáváme.
Ovesné palcičky podle Petry Burgrové
Pokud patříte k těm, co snídají za pochodu, nebo potřebujete něco, co se nerozteče v krabičce, placičky jsou vaše spása. Večer smícháte vločky, banán, ořechy a špetku skořice, upečete plech a máte vystaráno klidně na dva dny dopředu. Ráno jsou krásně odleželé a vláčné.
- 150 g čerstvých jahod + plátky jahod na ozdobení
- 250 g bílého jogurtu
- 100 g jemně mletých ovesných vloček
- 200 g strouhaného kokosu
- 2 banány
- 1 kávovou lžičku skořice
- 1 kávovou lžičku chia semínek
- Jogurt, vločky, kokos, skořici a chia semínka smícháme v míse.
- Přidáme vidličkou rozmačkané banány, jahody nakrájené na kostičky a promícháme.
- Plech vyložíme pečicím papírem a polévkovou lžící tvoříme z těsta malé kopečky.
- Ty lehce rozplácneme a ozdobíme plátky jahod.
- Dáme péct do předehřáté trouby na 180 °C asi 30 minut dozlatova.