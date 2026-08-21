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Rýžový nákyp patří mezi jídla, která rozdělují národ
Myslím, že rýžový nákyp má podobný osud jako žemlovka. Kdo ho jedl doma od dětství a babička nebo maminka ho uměla připravit, ten na něj většinou nedá dopustit. Kdo ale dostal ve školní jídelně suchý nákyp s pár kousky ovoce, může mít názor úplně opačný.
Přitom dobrý rýžový nákyp by rozhodně neměl být suchý. Rýže musí být uvařená opravdu doměkka a v hotovém nákypu by měla zůstat vláčná. Tvaroh zase přidá jemnost a ovoce příjemnou sladkokyselou chuť.
A potom je tu ještě jedna věc, na které si já osobně zakládám, vršek musí být pořádně zapečený. Žádná bledá rýže vytažená z trouby sotva po ohřátí. Chci na něm mít zlatavou až lehce hnědou křupavou vrstvu, která při nabírání trochu zapraská. A úplně nakonec posypat moučkovým cukrem. To už je pro mě rýžový nákyp, jak má být.
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Jaká rýže se na nákyp hodí
Na rýžový nákyp nepotřebujete žádný speciální druh. Sáhnout můžeme po klasické kulatozrnné rýži, která se dobře rozváří a je po uvaření měkká a lehce lepivá. Právě to je u nákypu žádoucí. Nechceme, aby byla každá rýže dokonale sypká jako příloha k masu. Naopak potřebujeme, aby se jednotlivá zrnka spojila s tvarohem a vejci a vytvořila kompaktní, ale stále vláčnou směs.
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Rýži proto uvaříme opravdu doměkka. Podle druhu rýže to může trvat přibližně 15 až 20 minut, u některých druhů i o něco déle. Důležitější než přesný čas je její konzistence. Pokud je po patnácti minutách stále pevná na skus, klidně ji vařte dál. Na rýžový nákyp je dokonce lepší rýži trochu převařit než ji nechat nedovařenou. V troubě sice ještě změkne, ale pokud ji dáme do zapékací nádoby příliš tvrdou, může být výsledný nákyp právě suchý.
Jaké požít ovoce
U nás doma vítězí švestky a meruňky. A kdybych si měla vybrat jen jednu, asi bych měla problém. Použít ale můžete prakticky jakékoli ovoce, které se hodí do zapékaných sladkých jídel.
- Švestky: Podle mě jsou do rýžového nákypu úplně ideální. Pokud jsou hodně sladké, není potřeba směs zbytečně doslazovat. Nakrájejte je na poloviny nebo menší kousky a můžete je rovnou vrstvit na rýži.
- Meruňky: Fungují skvěle čerstvé i kompotované. U kompotovaných je ale potřeba nechat je dobře okapat, aby do nákypu nepřidaly příliš mnoho tekutiny.
- Broskve: Podobně jako meruňky můžete použít také broskve, nákyp bude díky nim příjemně šťavnatý.
- Jablka: Když není sezona peckového ovoce, můžete sáhnout po jablkách. Nakrájejte je na tenčí plátky nebo menší kousky. Pokud máte rádi skořici, právě k jablkům se hodí nejvíc.
- Hrušky: Sladké a zralé hrušky dodají nákypu jemnou chuť. Jen bych volila spíš pevnější kusy, které se při pečení úplně nerozpadnou.
- Třešně a višně: Výborné hlavně v létě. U višní počítejte s výraznější kyselostí, která ale může být právě příjemným kontrastem ke sladké rýži.
- Lesní ovoce: Použít můžete také borůvky, maliny nebo ostružiny. U velmi šťavnatého ovoce ale počítejte s tím, že nákyp může být o něco vlhčí.
- Ovoce z kompotu: Rýžový nákyp je skvělý způsob, jak spotřebovat i kompotované ovoce. Jen ho před použitím opravdu dobře slijte. Přebytečná šťáva by mohla nákyp zbytečně rozmočit.
Recept Rýžový nákyp
- 3 sáčky rýže
- 250 g tvarohu
- 1 vejce
- 2 hrsti cukru krupice
- 1 sáček vanilkového cukru
- 500–600 g švestek nebo meruněk
- špetka soli
- máslo na vymazání formy
- moučkový cukr na servírování
- Rýži propláchneme a dáme ji vařit podle návodu na obalu. Na rýžový nákyp ji ale uvaříme opravdu doměkka, aby nebyla po upečení tvrdá. Podle druhu rýže počítáme přibližně s 15 až 20 minutami vaření.
- Uvařenou rýži necháme trochu zchladnout. Nemusí být úplně studená, ale neměla by být horká.
- Žloutek oddělíme od bílku a bílek vyšleháme se špetkou soli v tuhý sníh.
- V míse rozmícháme tvaroh, žloutek a vanilkový cukr. Pokud používáme sladší ovoce, cukr už nemusíme přidávat.
- Do tvarohové směsi vmícháme zchladlou rýži. Všechno dobře promícháme, aby se rýže obalila tvarohem.
- Nakonec zlehka vmícháme připravený sníh.
- Švestky nebo meruňky omyjeme, rozpůlíme, odstraníme pecky a podle velikosti je nakrájíme na menší kousky. Pokud používáme kompotované ovoce, necháme ho nejdříve pořádně okapat.
- Zapékací nádobu vymažeme máslem. Na dno rozprostřeme rýžovou směs a zakryjeme ovocem.
- Nákyp vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme přibližně 35 až 45 minut. Doba záleží na velikosti a výšce zapékací nádoby.
- Hotový nákyp poznáme podle krásně zlatavého povrchu.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 70 minut
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