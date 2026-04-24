Jak udělat nejlepší řezy
Řezy na plech mají jedno velké kouzlo – vrstvy. A právě v nich spočívá jejich krása i malé úskalí. Každá vrstva má svůj význam, svou chuť i strukturu, a aby celek fungoval tak, jak má, je potřeba dopřát jim čas. Tyhle dezerty prostě potřebují odležet. Ideálně přes noc.
Jak řezy skladovat
Já je skladuji v chladu, ideálně v uzavíratelné dóze nebo alespoň zakryté alobalem. Tím zabráníte tomu, aby do sebe moučník natáhl pachy z lednice, a zároveň zůstane krásně vláčný.
Co když se při pečení něco nepovede
Hlavně nepanikařte! Každá z nás už někdy zažila sražený krém nebo drobivé těsto. U smetanových krémů založených na tvarohu či mascarpone je nejčastějším viníkem příliš dlouhé šlehání. Pokud se vám zdá, že krém ztrácí hladkou texturu, okamžitě vypněte robot a vmíchejte zbytek tekutější složky (třeba trošku smetany nebo jogurtu) ručně stěrkou. Většinou se tím textura opět sjednotí.
A pokud se vám korpus při manipulaci nechtěně rozlomil? Vůbec si s tím nelamte hlavu, nikdo to nepozná. Prostě ho na plechu „poskládejte“, zakryjte vrstvou krému a výsledek bude chutnat stejně božsky. U řezů na plech totiž vždycky vyhrává chuť nad dokonalou geometrií.
Banánové řezy s vanilkovým krémem a šlehačkou – Poctivý dezert s jemným krémem
Střední
60 min
Umění čistého řezu
Krájení je u řezů na plech stejně důležité jako samotné pečení. Největší chybou, kterou můžeme udělat, je snažit se krájet moučník příliš brzy nebo tupým nožem. Aby byly řezy čisté a vrstvy se neponičily, stačí nůž před každým řezem krátce podržet pod tekoucí horkou vodou a následně ho otřít dosucha papírovou utěrkou. Teplo nože při krájení lehce „povolí“ krém i polevu a nůž jimi projede jako máslem, aniž by porušil úhlednou strukturu řezu.
Tip: Pokud pečete moučník s polevou, která má tendenci praskat, je nahřátý nůž naprostou nezbytností. A malá rada: mezi každým řezem nůž vždy očistěte.
Recept Ořechové řezy
Na těsto
- 3 vejce
- 3 hrnky hladké mouky
- 1 hrnek mletých ořechů vlašských
- 60g másla
- 2 lžíce medu
- 1 lžičku jedlé sody
- 200g cukru moučka
Na krém
- 4x 250ml smetany ke šlehání
- 4 vanilkové cukry
- 4 ztužovače smetany
Na dokončení
- 50 g tmavé čokolády
- 50 g lískových ořechů
- Máslo a med společně rozpustíme v hrnečku. Poté smícháme s ostatními surovinami a vypracujeme těsto, které rozdělíme na 3 části. Každou část vyválíme na plechu vyloženém pečicím papírem a upečeme na 180 °C asi 10 minut. Necháme vychladnout.
- Mezitím vyšleháme všechny suroviny na krém.
- První plát natřeme krémem, přiklopíme druhým plátem, ten také natřeme a přiklopíme třetím plátem. Nakonec potřeme krémem i vršek a strany.
- Posypeme strouhanou čokoládou a rozmixovanými oříšky. Necháme alespoň přes noc odležet.
Počet porcí: 20 kusů
Doba přípravy: 50 minut bez odležení
Recept Malinové řezy
Na korpus
- 4 vejce
- 100 g cukru krupice
- 15 g kukuřičného škrobu
- 90 g hladké mouky
- 1 kávovou lžičku jedlé sody
Na krém
- 500 g tučného tvarohu ve vaničce
- 500 ml smetany ke šlehání
- 2 plátky želatiny
- 100 g cukru moučka
Ovocný rozvar
- 300 g mražených malin
- 50 g cukru krupice
- Nejprve vyšleháme bílky do tuhého sněhu. Žloutky vyšleháme s cukrem do světlé pěny, vmícháme mouku, škrob, sodu a nakonec opatrně vmícháme vyšlehaný sníh. Těsto nalijeme na menší plech, vyložený pečicím papírem a pečeme na 190 °C cca 13 minut. Než vychladne korpus, připravíme krém.
- Želatinu necháme nabobtnat několik minut v ledové vodě. Poté ji v dlaních vymačkáme. Přidáme ji do mísy s tvarohem, smetanou, cukrem a vyšleháme.
- Maliny s cukrem svaříme v kastrolku zhruba 10 minut.
- Korpus natřeme krémem, polijeme vychladlým rozvarem a necháme odležet v lednici.
Počet porcí: 15 kusů
Doba přípravy: 30 minut bez odležení
