Víkendové pečení se SweetBurg: Řezy, pro které stojí za to zapnout troubu

Petra Burgrová
  4:00
Víkendové pečení je opět tady. Tentokrát jsem se rozhodla pro moučníky, které mají duši, tradici a tak trochu „retro“ nádech. Možná si říkáte, že v době rychlých dezertů do skleniček je to zbytečně moc práce, ale já vám slibuji jedno, ten výsledek stojí za každou minutu strávenou u trouby.

Skandální řezy

Jak udělat nejlepší řezy

Řezy na plech mají jedno velké kouzlo – vrstvy. A právě v nich spočívá jejich krása i malé úskalí. Každá vrstva má svůj význam, svou chuť i strukturu, a aby celek fungoval tak, jak má, je potřeba dopřát jim čas. Tyhle dezerty prostě potřebují odležet. Ideálně přes noc.

Víkendové pečení se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál

Příprava řezů, které je pak třeba nechat přes noc odležet.

Jak řezy skladovat

Já je skladuji v chladu, ideálně v uzavíratelné dóze nebo alespoň zakryté alobalem. Tím zabráníte tomu, aby do sebe moučník natáhl pachy z lednice, a zároveň zůstane krásně vláčný.

Hraběnčiny řezy

Sražený krém se dá téměř vždynapravit.

Co když se při pečení něco nepovede

Hlavně nepanikařte! Každá z nás už někdy zažila sražený krém nebo drobivé těsto. U smetanových krémů založených na tvarohu či mascarpone je nejčastějším viníkem příliš dlouhé šlehání. Pokud se vám zdá, že krém ztrácí hladkou texturu, okamžitě vypněte robot a vmíchejte zbytek tekutější složky (třeba trošku smetany nebo jogurtu) ručně stěrkou. Většinou se tím textura opět sjednotí.

A pokud se vám korpus při manipulaci nechtěně rozlomil? Vůbec si s tím nelamte hlavu, nikdo to nepozná. Prostě ho na plechu „poskládejte“, zakryjte vrstvou krému a výsledek bude chutnat stejně božsky. U řezů na plech totiž vždycky vyhrává chuť nad dokonalou geometrií.

Banánové řezy

Víkendové pečení se SweetBurg: Snídaně, které se připraví přes noc samy od sebe

Krájením horkým nožem docílíte čistého řezu.

Umění čistého řezu

Krájení je u řezů na plech stejně důležité jako samotné pečení. Největší chybou, kterou můžeme udělat, je snažit se krájet moučník příliš brzy nebo tupým nožem. Aby byly řezy čisté a vrstvy se neponičily, stačí nůž před každým řezem krátce podržet pod tekoucí horkou vodou a následně ho otřít dosucha papírovou utěrkou. Teplo nože při krájení lehce „povolí“ krém i polevu a nůž jimi projede jako máslem, aniž by porušil úhlednou strukturu řezu.

Tip: Pokud pečete moučník s polevou, která má tendenci praskat, je nahřátý nůž naprostou nezbytností. A malá rada: mezi každým řezem nůž vždy očistěte.

Víkendové pečení se SweetBurg: 3 skvělé recepty na dezerty do skleničky pro každou příležitost
Domácí mléčné řezy

Ořechové řezy podle Petry Burgrové

Recept Ořechové řezy

Na těsto

  • 3 vejce
  • 3 hrnky hladké mouky
  • 1 hrnek mletých ořechů vlašských
  • 60g másla
  • 2 lžíce medu
  • 1 lžičku jedlé sody
  • 200g cukru moučka

Na krém

  • 4x 250ml smetany ke šlehání
  • 4 vanilkové cukry
  • 4 ztužovače smetany

Na dokončení

  • 50 g tmavé čokolády
  • 50 g lískových ořechů
  1. Máslo a med společně rozpustíme v hrnečku. Poté smícháme s ostatními surovinami a vypracujeme těsto, které rozdělíme na 3 části. Každou část vyválíme na plechu vyloženém pečicím papírem a upečeme na 180 °C asi 10 minut. Necháme vychladnout.
  2. Mezitím vyšleháme všechny suroviny na krém.
  3. První plát natřeme krémem, přiklopíme druhým plátem, ten také natřeme a přiklopíme třetím plátem. Nakonec potřeme krémem i vršek a strany.
  4. Posypeme strouhanou čokoládou a rozmixovanými oříšky. Necháme alespoň přes noc odležet.

Počet porcí: 20 kusů
Doba přípravy: 50 minut bez odležení

Malinové řezy podle Petry Burgrové

Recept Malinové řezy

Na korpus

  • 4 vejce
  • 100 g cukru krupice
  • 15 g kukuřičného škrobu
  • 90 g hladké mouky
  • 1 kávovou lžičku jedlé sody

Na krém

  • 500 g tučného tvarohu ve vaničce
  • 500 ml smetany ke šlehání
  • 2 plátky želatiny
  • 100 g cukru moučka

Ovocný rozvar

  • 300 g mražených malin
  • 50 g cukru krupice
  1. Nejprve vyšleháme bílky do tuhého sněhu. Žloutky vyšleháme s cukrem do světlé pěny, vmícháme mouku, škrob, sodu a nakonec opatrně vmícháme vyšlehaný sníh. Těsto nalijeme na menší plech, vyložený pečicím papírem a pečeme na 190 °C cca 13 minut. Než vychladne korpus, připravíme krém.
  2. Želatinu necháme nabobtnat několik minut v ledové vodě. Poté ji v dlaních vymačkáme. Přidáme ji do mísy s tvarohem, smetanou, cukrem a vyšleháme.
  3. Maliny s cukrem svaříme v kastrolku zhruba 10 minut.
  4. Korpus natřeme krémem, polijeme vychladlým rozvarem a necháme odležet v lednici.

Počet porcí: 15 kusů
Doba přípravy: 30 minut bez odležení

Víkendové pečení se SweetBurg: Babiččin trik na jemné a nadýchané lívance
„Diagnostikoval jsem si rakovinu střev, přitom jsem jen snědl řepu,“ přiznal Ricky Gervais. Proč po ní čůráme červeně?

Šťáva z červené řepy: Plná železa, vitamínů. Navíc je výborný.

Červená řepa je nejen chutná a výživná, ale i mocná zbraň v boji za naše zdraví. Tato kořenová zelenina, která se již po staletí využívá v tradiční medicíně, má mnoho prokázaných zdravotních přínosů....

Maďar ho vymyslel, Čech si ho přivlastil. Nejlépe ho však udělají naše babičky

Kupte celé kuře a rozporcujte ho.

Kuře na paprice. Absolutní klasika českých stolů, oblíbené jídlo nás Čechů, i když autorství tohoto pokrmu si připsat nemůžeme. Máte chuť? My vám přinášíme recept na kuře na paprice jako od babičky.

Zkoušeli jste už doma hajabajky? Jsou prosté, ale zamiluje si je celá rodina

Nové brambory s tvarohem a jarní cibulkou

Zní to skoro jako pohádka, ale ve skutečnosti jde o jedno z nejjednodušších jídel české kuchyně. Žádná velká věda, žádné složité postupy. Prostě brambory, tvaroh a trocha fantazie. Ideální ukázka...

Česko je plné klíšťat. Tyto potraviny a bylinky vám pomohou se chránit

ilustrační snímek

Česko patří k zemím s vysokým výskytem klíšťat a klíšťové encefalitidy v Evropě. Jak se proti nim účinně chránit? Kromě klasických repelentů se často mluví i o tom, že klíšťata mohou odpuzovat...

Zázrak z českého pohraničí. Jak se na Šumavě začala vařit kulajda

Jihočeská kulajda

Krémová kulajda s koprem a bramborami je stálicí českých restaurací. Její kořeny sahají hluboko do venkovské kuchyně jižních Čech a Šumavy. Její chuť balancuje mezi jemností a výrazností. Její...

Necudná zelenina, která nesměla kvůli svému tvaru do ženských klášterů, teď míří i na váš talíř. Její sezona je tady

Chřest: Zelenina zelenin.

Moje máma mu říká „špargl“, ale vy ho znáte spíš jako chřest. Nejlepší jarní zelenina na světě. Zkuste mu přijít na chuť, jeho příprava není složitá. A jeho konzumace prý vzbuzuje touhu, to se na...

24. dubna 2026

Jak zužitkovat zbytky risotta? Italové v tom mají jasno, vyrábí z nich malé pomeranče

Arancini

Křupavé na povrchu, vláčné uvnitř a plné chuti. Sicilské arancini patří v Itálii k ikonám místního street foodu. Zjistěte, jak vznikly, čím se liší od supplì a jak si je připravit doma. Navíc...

24. dubna 2026  4:20

Grilovaný ananas s uzeným lososem: Odvážná kombinace, která vás dostane

Grilovaný ananas s uzeným lososem
Recept

Střední

20 min

Někdy se vyplatí vybočit ze zajetých kolejí a vyzkoušet něco, co na první pohled působí jako...

Caesar salát s kuřecím masem: Tajemství té nejlepší zálivky a křupavých krutonů

Caesar salát s kuřecím masem a krutony
Recept

Lehké

30 min

Jídlo, které na jídelních lístcích vídáme snad všude, ale jen málokde ho připraví tak, aby chutnal...

Snídaňová kaše s medovými jablky: Recept na vláčnou dobrotu, která vás nabije energií

Snídaňová kaše s medovým jablkem
Recept

Lehké

15 min

Připravte si poctivou, pomalu vařenou kaši, která díky namáčení vloček získá neuvěřitelně jemnou...

Zapomenutá dobrota z pánve našich babiček: Jak udělat ty nejlepší domácí báleše

Slovácké báleše s povidly a tvarohem

Známé také jako beleše nebo béleše patří mezi tradiční pokrmy slovácké kuchyně. Na první pohled připomínají něco mezi langošem a vdolečkem, ale jejich chuť i způsob přípravy jsou jedinečné....

23. dubna 2026

Což takhle dát si špenát? Ten baby nemusíte vařit, je plný vitamínů a chutná i těm, kteří jinak špenát nesnáší

Mladý špenát je výborný syrový. Je skoro škoda ho tepelně upravovat.

Baby špenát patří mezi nejoblíbenější listovou zeleninu posledních let. Je jemný, rychle hotový a díky své univerzálnosti se hodí do salátů, smoothie i teplých jídel. Oproti klasickému špenátu má...

23. dubna 2026  4:20

Smrkový sirup za tepla i za studena: Jak ho připravit a proč by neměl chybět v lékárničce

Za studena se sirup vyrábí tak, že se skládá cukr a výhonky ve vrstvách. Pak se...

Domácí sirup ze smrkových výhonků je jednoduchý způsob, jak uchovat vůni a sílu jarní přírody pro zdraví na celé měsíce dopředu. Jak se dělá sirup ze smrkových výhonků a kdy vyrazit na jejich sběr?

23. dubna 2026

Rychlá česneková polévka s fazolemi: Sytá lahůdka hotová za pár minut

Česneková polévka
Recept

Střední

30 min

Tahle česneková polévka s fazolemi je přesně tím receptem, který vás zachrání, když nestíháte. Díky...

Domácí paella s kuřecím masem a klobásou: Recept na španělskou klasiku po česku

Paella s kuřecím masem a klobásou
Recept

Střední

55 min

Paella je symbolem sdílení, radosti a bohatých chutí, které se dokonale propojují v jedné pánvi....

Špenátové palačinky se sýrem cottage: Lehký a zdravý brunch, který si zamilujete

Špenátové palačinky se sýrem cottage a zeleninou
Recept

Lehké

35 min

Tyto špenátové palačinky jsou ideální volbou pro dny, kdy máte chuť na něco vydatnějšího. Díky sýru...

