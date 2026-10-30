Víkendové pečení se SweetBurg: Recept na měkké perníčky s dokonalou polevou

Proč se perníčky nepovedou
Většina receptů potřebuje čas, aby se rozležely a změkly. Jenže někdy se ani při dodržení receptu nepovedou podle představ. Těsto se lepí, při válení praská, tvary se v troubě roztečou a po upečení jsou perníčky tak tvrdé, že by se o ně člověk málem bál zlomit zub.
- Jsou tvrdé jako kámen: Po upečení a vychladnutí jsou tuhé a ani po delší době v krabici nechce těsto změknout.
- Těsto se při válení lepí a trhá: Místo hladkého plátu máte na válu trhavinu, která se lepí na váleček i na ruce.
- Perníčky se v troubě roztekly: Z krásných hvězdiček a srdíček jsou po upečení neforemné beztvaré „placky“.
- Uvnitř jsou nedopečené: Povrch už vypadá hotový, ale střed zůstává příliš měkký nebo mazlavý.
- Jsou spálené: Stačí minutka nepozornosti a místo zlatavé barvy máte černé okraje.
- Poleva nedrží, kape nebo opadává: Bílková poleva se rozpíjí, je moc řídká nebo po uschnutí z perníčku úplně opadá.
Jak chybám předejít, najdete na další straně.