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Víkendové pečení se SweetBurg: Recept na měkké perníčky s dokonalou polevou

Petra Burgrová
  4:00
I když je do svátků ještě dost času, my v kuchyni rádi plánujeme dopředu. Ostatně, o perníčkách se častokrát začíná přemýšlet o hodně dříve, než vytáhneme první plechy, hledáme ty nejlepší recepty, zkoušíme nové postupy a ladíme detaily, aby bylo vše perfektní a bez zbytečného spěchu. S prvním pečením perníčků se ale často pojí i menší cukrářské zádrhele.
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Perníkový koláč se zdobenými perníčky + stepy

Proč se perníčky nepovedou

Většina receptů potřebuje čas, aby se rozležely a změkly. Jenže někdy se ani při dodržení receptu nepovedou podle představ. Těsto se lepí, při válení praská, tvary se v troubě roztečou a po upečení jsou perníčky tak tvrdé, že by se o ně člověk málem bál zlomit zub.

  • Jsou tvrdé jako kámen: Po upečení a vychladnutí jsou tuhé a ani po delší době v krabici nechce těsto změknout.
  • Těsto se při válení lepí a trhá: Místo hladkého plátu máte na válu trhavinu, která se lepí na váleček i na ruce.
  • Perníčky se v troubě roztekly: Z krásných hvězdiček a srdíček jsou po upečení neforemné beztvaré „placky“.
  • Uvnitř jsou nedopečené: Povrch už vypadá hotový, ale střed zůstává příliš měkký nebo mazlavý.
  • Jsou spálené: Stačí minutka nepozornosti a místo zlatavé barvy máte černé okraje.
  • Poleva nedrží, kape nebo opadává: Bílková poleva se rozpíjí, je moc řídká nebo po uschnutí z perníčku úplně opadá.

Jak chybám předejít, najdete na další straně.

Perníčky

Voňavé vánoční perníčky zdobené polevou a pistáciemi – Cukroví, které na talíři vynikne

Recept

Střední

80 min


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