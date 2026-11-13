Víkendové pečení se SweetBurg: Proč se linecké drolí, lepí a na plechu rozteče

1. Těsto se při vyvalování drolí a praská
Rozválet těsto na linecké do tenké placky bývá pořádný boj. Těsto začne praskat, rozpadá se na okrajích a místo souvislé placky máte na vále několik menších kusů. Příčinou může být příliš studené těsto, nedostatek tuku nebo mouka navíc.
Jak na to: Pokud jste těsto právě vytáhli z lednice a při vyvalování se láme, může být jednoduše příliš studené. Nechte ho proto chvíli povolit při pokojové teplotě a potom ho zkuste znovu rozválet. Já osobně připravené těsto do lednice ani nedávám, prostě ho rovnou zpracuji.
Jestli se těsto rozpadá i po povolení, možná jste do něj dali příliš mnoho mouky. Zkuste do něj zapracovat ještě trochu másla.