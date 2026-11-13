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Víkendové pečení se SweetBurg: Proč se linecké drolí, lepí a na plechu rozteče

Petra Burgrová
  4:14
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Linecké cukroví se peče snad v každé domácnosti. Těsto se i tak při vyvalování rozpadá, vykrojené tvary se trhají, cukroví v troubě ztrácí tvar nebo je po upečení tak tvrdé, že se při slepování láme. Dnes vám poradím, jak na tohle křehké oblíbené cukroví vyzrát.
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Linecké cukroví s mandlovou krustou + stepy

1. Těsto se při vyvalování drolí a praská

Rozválet těsto na linecké do tenké placky bývá pořádný boj. Těsto začne praskat, rozpadá se na okrajích a místo souvislé placky máte na vále několik menších kusů. Příčinou může být příliš studené těsto, nedostatek tuku nebo mouka navíc.

Jak na to: Pokud jste těsto právě vytáhli z lednice a při vyvalování se láme, může být jednoduše příliš studené. Nechte ho proto chvíli povolit při pokojové teplotě a potom ho zkuste znovu rozválet. Já osobně připravené těsto do lednice ani nedávám, prostě ho rovnou zpracuji.

Jestli se těsto rozpadá i po povolení, možná jste do něj dali příliš mnoho mouky. Zkuste do něj zapracovat ještě trochu másla.

Elegantní slepované linecké

Elegantní slepované linecké

Recept

Střední

60 min


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