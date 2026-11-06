4 nejčastější chyby
- Použili jste hladkou mouku a zázvorky jsou suché a tvrdé: Sáhli jste po klasické hladké mouce v domnění, že bude těsto jemnější, ale nakonec je suché, tvrdé a chuť zázvoru je potlačená.
- Těsto je extrémně řídké a lepivé: Po smíchání surovin máte na stole místo těsta lepivou hmotu, se kterou se nedá vůbec pracovat a která se lepí na ruce i váleček.
- Přidali jste moc mouky a zázvorky jsou jako kámen: V panice jste do těsta nasypali příliš mnoho mouky, takže upečené sušenky jsou nepoživatelné a trvá jim měsíce, než povolí.
- Zázvorky ztratily svůj ikonický tvar: Při pečení se roztekly, ztratily typickou „nožičku“, která připomíná makronky, a vypadají spíš jako obyčejné placky.
Řešení chyb najdete na další straně.