Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Víkendové pečení se SweetBurg: Proč nevycházejí zázvorky? 4 hlavní chyby

Petra Burgrová
  4:00
Upřímně? Zázvorky dnes na plechu uvidíte jen málokde. Toto tradiční kořeněné cukroví podle receptů našich babiček z kuchyní téměř vymizelo. Koluje o nich mýtus, že jsou tvrdé jako kámen a jejich těsto je jedna velká pohroma. Ale já vám ukážu, že to není pravda.
Část 1/4
Perníkový koláč se zdobenými perníčky + stepy

4 nejčastější chyby

  1. Použili jste hladkou mouku a zázvorky jsou suché a tvrdé: Sáhli jste po klasické hladké mouce v domnění, že bude těsto jemnější, ale nakonec je suché, tvrdé a chuť zázvoru je potlačená.
  2. Těsto je extrémně řídké a lepivé: Po smíchání surovin máte na stole místo těsta lepivou hmotu, se kterou se nedá vůbec pracovat a která se lepí na ruce i váleček.
  3. Přidali jste moc mouky a zázvorky jsou jako kámen: V panice jste do těsta nasypali příliš mnoho mouky, takže upečené sušenky jsou nepoživatelné a trvá jim měsíce, než povolí.
  4. Zázvorky ztratily svůj ikonický tvar: Při pečení se roztekly, ztratily typickou „nožičku“, která připomíná makronky, a vypadají spíš jako obyčejné placky.

Řešení chyb najdete na další straně.

Kokosky, americké zázvorky a rozinkové hvězdy

Kokosky, americké zázvorky a rozinkové hvězdy

Recept

Střední

90 min


Vstoupit do diskuse
Témata: mouka, těsto, pečení

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 tradičních i světových jídel? U třicáté otázky určitě začnete chybovat

Šneci nejsou jen francouzské jídlo.

Myslíte si, že vás na talíři nic nepřekvapí? Otestujte své gurmánské znalosti v našem velkém kvízu, který prověří všechno od české klasiky až po exotické světové recepty.

Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut

Kozí cecky

Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...

Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky

ilustrační snímek

Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...

Staročeská jídla, která zmizela z talířů. Víte, co je šormajzl nebo zablafuňky

Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a...

Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a prababičky dokázaly vykouzlit neuvěřitelně chutná a nápaditá jídla ze surovin, které byly běžně dostupné v hospodářství,...

Jídelníček proti stárnutí. 28 receptů, které podpoří tvorbu kolagenu

Vrásky? Jezte rajčata. Opravdu, obsahují mnoho látek prospěšných naší pleti.

Stárnutí nezastavíte, ale jídlem ho můžete výrazně ovlivnit. Kolagen, který drží pleť pevnou a pružnou, si tělo vyrábí samo z bílkovin, potřebuje k tomu ale také vitamin C, zinek a další živiny. S...

Řepánky nejsou zdravý dezert z červené řepy. Babičky je plnily něčím jiným

Řepánky

Zatímco dříve šlo o běžnou, levnou a sytou pochoutku našich babiček, dnes se řepánky stávají symbolem návratu ke kořenům a poctivé řemeslné pekařině. Pojďte si s námi představit tuhle staročeskou...

6. listopadu 2026

Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...

6. listopadu 2026  4:30

Víkendové pečení se SweetBurg: Proč nevycházejí zázvorky? 4 hlavní chyby

Zázvorky

Upřímně? Zázvorky dnes na plechu uvidíte jen málokde. Toto tradiční kořeněné cukroví podle receptů našich babiček z kuchyní téměř vymizelo. Koluje o nich mýtus, že jsou tvrdé jako kámen a jejich...

6. listopadu 2026

Mrkvový dort s ananasem: Vláčný dezert s krémem z mascarpone

Mrkvový dort s ananasem
Recept

Střední

120 min

Spojení jemně nastrouhané mrkve, ananasu, skořice a křupavých ořechů vytváří naprosto dokonalou...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.