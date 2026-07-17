Víkendové pečení se SweetBurg: Proč maliny v kuchyni nikdy neodmítnu

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Vzpomínky na malinové nehty
Vidím se jako malá holka na dědečkově zahradě. Stojím před hustým maliníkem a svádím vnitřní boj. Na jedné straně obří touha po té největší, nejšťavnatější malině, na druhé straně moje celoživotní fobie z jakéhokoliv hmyzu.
Pamatuju si, jak jsem tehdy dvěma prsty s maximální opatrností nadzvedávala zelené lístky. V duchu jsem se modlila, aby na mě místo krásné maliny nevyskočila ta otravná zelená ploštice.
Když byl vzduch čistý a já si nasbírala hrst plnou úlovků, přišel na řadu můj rituál. Taky jste to dělali? Navlékla jsem si maliny na každý prst a pak jsem je postupně okusovala. Teprve tehdy chutnaly přesně tak, jak měly, jako opravdové prázdniny.
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Proč s nimi v kuchyni ráda pracuju
Baví mě na nich, že se dají použít na spoustu způsobů a v dezertu málokdy udělají neplechu. Tady je pár důvodů, proč je mám v receptech tak ráda.
- Když dělám hutný krém z mascarpone nebo peču z bílé čokolády, která je sama o sobě hodně sladká a tučná, maliny to celé skvěle odlehčí a vybalancují.
- Můžete je nechat celé a schovat je do muffinů nebo z nich udělat hladký propasírovaný rozvar na přelití cheesecaku.
- Skvělé jsou i ty sušené mrazem, krémy nezředí vodou, ale dají jim intenzivní chuť a báječnou barvu.
- A na rozdíl od jiného ovoce, které v troubě občas pustí vodu, si maliny i po upečení drží svou výraznou chuť. Jsou skvělé v bublaninách, koláčích z křehkého těsta nebo jen tak zapečené s drobenkou.
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Vláčné banánové lívanečky s malinovou omáčkou a domácí šlehačkou – Sladké potěšení pro celou rodinu
Lehké
45 min
Recept Malinový sen
- 200 ml smetany ke šlehání
- 250 g mascarpone
- 100 ml mléka
- 30 g cukru moučka
- 190 g cukrářských piškotů
- 250 g čerstvých malin
- 1 polévkovou lžíci cukru krupice
- Piškoty nakrájíme na větší kostičky a přidáme je do vyšlehaného krému ze smetany, mascarpone, mléka a cukru.
- Hotovou směs rozdělíme do skleniček a necháme odležet, aby piškoty změkly.
- Před podáváním přelijeme rozvařenými malinami s cukrem.
Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 10 minut bez doby odležení
Recept Čokoládová pěna s malinami
- 100 g čokolády 53%
- 150 g smetany ke šlehání
- 150 g mascarpone
- 1 lžíce cukru moučka
- 150 g mražených malin
- 3 lžíce cukru krupice
- Čokoládu rozpustíme nad vodní parou a necháme ji vychladnout. Smetanu, mascarpone a moučkový cukr vyšleháme ručním šlehačem do polotuhého krému. Nakonec do něj po lžících postupně vmícháme vychladlou čokoládu.
- Mražené maliny svaříme s cukrem v malém kastrůlku přibližně 5 minut a necháme je vychladnout.
- Hotový krém přendáme do cukrářského sáčku se zdobicí špičkou. Na dno skleničky dáme lžíci malin, nastříkáme vrstvu krému a navrch přidáme další vrstvu malin.
- Pohár ozdobíme čerstvým ovocem, necháme vychladit v lednici a poté servírujeme.
Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 20 minut bez doby odležení
Recept Malinový chia pudink
- 150 g mražených malin
- 40 ml vody
- 100 g datlové pasty
- 2 lžíce chia semínek
- Maliny s vodou svaříme v rendlíku.
- Tři lžíce směsi odebereme, přidáme k datlové pastě a rozmixujeme.
- Rozmixovanou směs vrátíme zpět k malinám, přimícháme chia semínka a hotovou směs nalijeme do skleničky.
Počet porcí: 1 skleničky 250 ml
Doba přípravy: 10 minut bez doby odležení
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Domácí vdolky s ricottovým krémem: Nadýchané těsto se svěžím malinovým přelivem
Střední
120 min