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Víkendové pečení se SweetBurg: Proč maliny v kuchyni nikdy neodmítnu

Petra Burgrová
  4:00

Růžové mléko s malinami | foto: Kulinární studio MAFRA

Maliny. Pro mě osobně je to absolutní královské ovoce už od dětství. Jsou neuvěřitelně univerzální, osvěžující, tak akorát kyselé a zároveň slaďoučké. Pokaždé, když držím v ruce misku těchhle červených drahokamů, vrátím se v čase o pár let zpátky.

Obsah

Vzpomínky na malinové nehty

Vidím se jako malá holka na dědečkově zahradě. Stojím před hustým maliníkem a svádím vnitřní boj. Na jedné straně obří touha po té největší, nejšťavnatější malině, na druhé straně moje celoživotní fobie z jakéhokoliv hmyzu.

Pamatuju si, jak jsem tehdy dvěma prsty s maximální opatrností nadzvedávala zelené lístky. V duchu jsem se modlila, aby na mě místo krásné maliny nevyskočila ta otravná zelená ploštice.

Když byl vzduch čistý a já si nasbírala hrst plnou úlovků, přišel na řadu můj rituál. Taky jste to dělali? Navlékla jsem si maliny na každý prst a pak jsem je postupně okusovala. Teprve tehdy chutnaly přesně tak, jak měly, jako opravdové prázdniny.

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Recept

Lehké

20 min

Maliny jsou moje nejoblíbenější ovoce už od dětství.

Proč s nimi v kuchyni ráda pracuju

Baví mě na nich, že se dají použít na spoustu způsobů a v dezertu málokdy udělají neplechu. Tady je pár důvodů, proč je mám v receptech tak ráda.

  1. Když dělám hutný krém z mascarpone nebo peču z bílé čokolády, která je sama o sobě hodně sladká a tučná, maliny to celé skvěle odlehčí a vybalancují.
  2. Můžete je nechat celé a schovat je do muffinů nebo z nich udělat hladký propasírovaný rozvar na přelití cheesecaku.
  3. Skvělé jsou i ty sušené mrazem, krémy nezředí vodou, ale dají jim intenzivní chuť a báječnou barvu.
  4. A na rozdíl od jiného ovoce, které v troubě občas pustí vodu, si maliny i po upečení drží svou výraznou chuť. Jsou skvělé v bublaninách, koláčích z křehkého těsta nebo jen tak zapečené s drobenkou.

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Recept

Lehké

45 min

Malinový sen podle Petry Burgrové

Recept Malinový sen

  • 200 ml smetany ke šlehání
  • 250 g mascarpone
  • 100 ml mléka
  • 30 g cukru moučka
  • 190 g cukrářských piškotů
  • 250 g čerstvých malin
  • 1 polévkovou lžíci cukru krupice
  1. Piškoty nakrájíme na větší kostičky a přidáme je do vyšlehaného krému ze smetany, mascarpone, mléka a cukru.
  2. Hotovou směs rozdělíme do skleniček a necháme odležet, aby piškoty změkly.
  3. Před podáváním přelijeme rozvařenými malinami s cukrem.

Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 10 minut bez doby odležení

Čokoládová pěna podle Petry Burgrové

Recept Čokoládová pěna s malinami

  • 100 g čokolády 53%
  • 150 g smetany ke šlehání
  • 150 g mascarpone
  • 1 lžíce cukru moučka
  • 150 g mražených malin
  • 3 lžíce cukru krupice
  1. Čokoládu rozpustíme nad vodní parou a necháme ji vychladnout. Smetanu, mascarpone a moučkový cukr vyšleháme ručním šlehačem do polotuhého krému. Nakonec do něj po lžících postupně vmícháme vychladlou čokoládu.
  2. Mražené maliny svaříme s cukrem v malém kastrůlku přibližně 5 minut a necháme je vychladnout.
  3. Hotový krém přendáme do cukrářského sáčku se zdobicí špičkou. Na dno skleničky dáme lžíci malin, nastříkáme vrstvu krému a navrch přidáme další vrstvu malin.
  4. Pohár ozdobíme čerstvým ovocem, necháme vychladit v lednici a poté servírujeme.

Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 20 minut bez doby odležení

Malinový chia pudink podle Petry Burgrové

Recept Malinový chia pudink

  • 150 g mražených malin
  • 40 ml vody
  • 100 g datlové pasty
  • 2 lžíce chia semínek
  1. Maliny s vodou svaříme v rendlíku.
  2. Tři lžíce směsi odebereme, přidáme k datlové pastě a rozmixujeme.
  3. Rozmixovanou směs vrátíme zpět k malinám, přimícháme chia semínka a hotovou směs nalijeme do skleničky.

Počet porcí: 1 skleničky 250 ml
Doba přípravy: 10 minut bez doby odležení

Víkendové pečení se SweetBurg: Na domácí džem želírovací přípravky nepotřebujete, stačí trpělivost
Vdolky s ricottovým krémem a malinovým přelivem

Domácí vdolky s ricottovým krémem: Nadýchané těsto se svěžím malinovým přelivem

Recept

Střední

120 min
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Témata: Malina, Cukr, mascarpone, Ovoce

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