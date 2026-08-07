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Vzpomínky na dětství
Vůně, která mě v mžiku vrátí zpátky do dětství. Jakmile u prarodičů v sadu začala dozrávat jablka a švestky, znamenalo to jediné. Ve světnici prababičky brzy zavoní povidla. U nás ale na plotně nikdy nestál obří hrnec, ze kterého by stříkala horká hmota na všechny strany a člověk by u něj musel prostát mládí s vařečkou v ruce. Povidla se u nás vždycky pekla v troubě. Ta pomalu pečená totiž chutnají úplně nejlépe, jsou hustá, intenzivní a přirozeně zkaramelizovaná.
Nejlepší část celého rituálu stejně nastala až potom… olizování sladké lžičky a jasný signál, že se z trouby také brzy rozvoní další ikonická vůně, čerstvě upečené, nadýchané buchty naplněné touhle tmavou pokladnicí chuti.
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Z čeho všeho se dají dělat povidla
Tradiční povidla se vyrábějí z ovoce s vyšším obsahem pektinu a přirozeného cukru:
- Švestky a hrušky: Absolutní česká klasika. Švestková povidla mají nejvýraznější chuť, hrušková jsou jemná a medově sladká.
- Jablka: Ideálně z kyselejších podzimních odrůd.
- Meruňky: Meruňková povidla mají nádherně navinulou chuť.
- Rybíz, višně a dýně: Méně obvyklá varianta, často se míchají s jablky pro lepší konzistenci a vyvážení kyselosti.
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Čím mohu povidla dochutit
Pečení v troubě dává skvělý prostor pro uvolnění vůní. Do povidel se skvěle hodí:
- Koření: Mletá nebo celá skořice, hřebíček, badyán, kardamom nebo špetka mletého zázvoru.
- Kapka alkoholu: Tuzemský rum, slivovice pro podtržení švestkové chuti, případně červené nebo portské víno.
- Citrusové tóny: Citronová nebo pomerančová kůra a trochu čerstvé šťávy pro vyvážení sladkosti.
- Netradiční doplňky: Pravá vanilka, špetka soli nebo snítka rozmarýnu či tymiánu (skvěle ladí zejména k hruškám).
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Recept Domácí povidla
- 3 kg zralých švestek
- 300 g krupicového cukru
- cca 40–50 ml rumu nebo slivovice
- Švestky omyjeme, rozpůlíme a vypeckujeme. Rozložíme je na plech.
- Pekáč vložíme do trouby předehřáté na 180 °C a pečeme přibližně 40 minut. Během pečení švestky nemícháme, pouze necháme odpařit přebytečnou vodu, aby změkly a začaly se rozpadat.
- Jakmile je ovoce upečené a výrazně zmenší svůj objem, rovnoměrně ho zasypeme cukrem. Pekáč vrátíme ještě na 20–30 minut do trouby, aby se cukr rozpustil a spojil se se švestkami.
- Nakonec přilijeme panáka rumu nebo slivovice, vše dobře promícháme a podle potřeby krátce dopečeme, aby měla povidla hustou konzistenci.
- Ještě horká povidla naplníme do čistých sterilovaných sklenic, pevně uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru asi na 10 minut a necháme vychladnout.
Počet porcí: na 4 menší skleničky
Doba přípravy: 65 minut
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