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Víkendové pečení se SweetBurg: Proč je vaření povidel ten nejhorší nápad

Petra Burgrová
  4:40

Švestková povidla | foto: Martin ŠpeldaKulinární studio MAFRA

Místo hodin strávených s vařečkou u hrnce jen plechy v troubě a trpělivost. Pečená povidla z pro mě byla jasným signálem, že se podzim blíží a za brzy se budou péct buchty. Jaké ovoce funguje kromě švestek a čím povidla posunout o úroveň výš?

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Vzpomínky na dětství

Vůně, která mě v mžiku vrátí zpátky do dětství. Jakmile u prarodičů v sadu začala dozrávat jablka a švestky, znamenalo to jediné. Ve světnici prababičky brzy zavoní povidla. U nás ale na plotně nikdy nestál obří hrnec, ze kterého by stříkala horká hmota na všechny strany a člověk by u něj musel prostát mládí s vařečkou v ruce. Povidla se u nás vždycky pekla v troubě. Ta pomalu pečená totiž chutnají úplně nejlépe, jsou hustá, intenzivní a přirozeně zkaramelizovaná.

Nejlepší část celého rituálu stejně nastala až potom… olizování sladké lžičky a jasný signál, že se z trouby také brzy rozvoní další ikonická vůně, čerstvě upečené, nadýchané buchty naplněné touhle tmavou pokladnicí chuti.

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Základem výborných povidel jsou zralé až přezrálé švestky.

Z čeho všeho se dají dělat povidla

Tradiční povidla se vyrábějí z ovoce s vyšším obsahem pektinu a přirozeného cukru:

  • Švestky a hrušky: Absolutní česká klasika. Švestková povidla mají nejvýraznější chuť, hrušková jsou jemná a medově sladká.
  • Jablka: Ideálně z kyselejších podzimních odrůd.
  • Meruňky: Meruňková povidla mají nádherně navinulou chuť.
  • Rybíz, višně a dýně: Méně obvyklá varianta, často se míchají s jablky pro lepší konzistenci a vyvážení kyselosti.

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V troubě předehřáté na 180 °C pečte švestky 40 minut.

Čím mohu povidla dochutit

Pečení v troubě dává skvělý prostor pro uvolnění vůní. Do povidel se skvěle hodí:

  • Koření: Mletá nebo celá skořice, hřebíček, badyán, kardamom nebo špetka mletého zázvoru.
  • Kapka alkoholu: Tuzemský rum, slivovice pro podtržení švestkové chuti, případně červené nebo portské víno.
  • Citrusové tóny: Citronová nebo pomerančová kůra a trochu čerstvé šťávy pro vyvážení sladkosti.
  • Netradiční doplňky: Pravá vanilka, špetka soli nebo snítka rozmarýnu či tymiánu (skvěle ladí zejména k hruškám).

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Povidla podle Petry Burgrové

Recept Domácí povidla

  • 3 kg zralých švestek
  • 300 g krupicového cukru
  • cca 40–50 ml rumu nebo slivovice
  1. Švestky omyjeme, rozpůlíme a vypeckujeme. Rozložíme je na plech.
  2. Pekáč vložíme do trouby předehřáté na 180 °C a pečeme přibližně 40 minut. Během pečení švestky nemícháme, pouze necháme odpařit přebytečnou vodu, aby změkly a začaly se rozpadat.
  3. Jakmile je ovoce upečené a výrazně zmenší svůj objem, rovnoměrně ho zasypeme cukrem. Pekáč vrátíme ještě na 20–30 minut do trouby, aby se cukr rozpustil a spojil se se švestkami.
  4. Nakonec přilijeme panáka rumu nebo slivovice, vše dobře promícháme a podle potřeby krátce dopečeme, aby měla povidla hustou konzistenci.
  5. Ještě horká povidla naplníme do čistých sterilovaných sklenic, pevně uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru asi na 10 minut a necháme vychladnout.

Počet porcí: na 4 menší skleničky
Doba přípravy: 65 minut

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Témata: povidla, Ovoce, Cukr

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