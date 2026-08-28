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Víkendové pečení se Sweetburg: Pravé italské Tiramisu i jeho rychlá verze bez vajec

Petra Burgrová
  4:00

Tiramisu | foto: Silva KolevováKulinární studio MAFRA

Jsou dezerty, které člověk začne dělat podle receptu a postupně si je stejně upraví po svém. Tiramisu je přesně jeden z nich. V Česku jsme si ho za ty roky trochu počeštili. Místo tradičního krému ze žloutků, cukru a mascarpone často přidáváme šlehačku, někdo používá pomazánkové máslo nebo tvaroh a občas se do něj dostane i rum. Výsledek může být skvělý, jen už nejde o klasické italské tiramisu. A přiznávám, že ani já doma nedělám úplně tradiční verzi. Mám totiž svůj rychlý recept, který mě zachrání pokaždé, když přijde nečekaná návštěva a doma není nic připraveného.

Obsah

Jak se dělá pravé tiramisu

Když si objednáte tiramisu v rodinné trattorii v Benátsku, dostanete lehký, nadýchaný krém bez jediné kapky smetany ke šlehání. Kouzlo spočívá v technice a kvalitě surovin.

  • Žloutky a cukr: Základem krému jsou žloutky ušlehané s cukrem do světlé, husté pěny.
  • Mascarpone: Pravý italský krémový sýr ze smetany, který se jemně zašlehá k žloutkům.
  • Bílkový sníh: Právě ten dodá krému onu pověstnou lehkost (některé tradiční recepty pracují jen se žloutky, ale sníh krém nádherně nadýchá).
  • Savoiardi: Dlouhé, křupavé italské piškoty s cukrovou krustou.
  • Silné espresso a Amaretto: Piškoty se jen bleskově namočí do studené, silné kávy, do které se často přidá kapka mandlového likéru Amaretto.
  • Kvalitní kakao: Hustě posypané až těsně před podáváním.
Pistáciové tiramisu

Luxusní pistáciové tiramisu s karamelovým zdobením: Krémový dezert pro výjimečné chvíle

Recept

Střední

45 min

Příprava italského dezertu není nijak složitá.

Proč se jmenuje tiramisu

Italské „tirami su“ se obvykle překládá jako „zvedni mě“ nebo volněji „pozvedni mě“. Právě spojení kávy a sladkého krému vysvětluje, proč tiramisu působí jako dezert, který vás trochu „postaví na nohy“.

Tipy pro nejlepší tiramisu

  • Piškoty: Ideální jsou italské savoiardi, tedy podlouhlé cukrářské piškoty. Dobře ale poslouží i běžné cukrářské piškoty, což je přesně varianta, kterou používám já doma. Stačí je jen rychle namočit, aby se moc nerozmáčely.
  • Je lepší nechat tiramisu odležet přes noc: Tradiční recept z Trevisa dokonce doporučuje nechat tiramisu v lednici nejméně deset hodin.
Tiramisu do skla

Tiramisu do skleničky: Elegantní nepečený dezert s jahodovou omáčkou

Recept

Střední

30 min

Tiramisu podle Petry Burgrové

Recept České tiramisu

  • 500 g mascarpone
  • 250 ml smetany ke šlehání
  • 2 lžíce cukru moučka
  • cukrářské piškoty
  • espresso
  • hořké kakao na posypání
  1. Nejdříve si připravíme espresso a necháme ho trochu vychladnout. Mascarpone vyšleháme se smetanou a podle chuti osladíme. Není potřeba šlehat krém zbytečně dlouho, jakmile je hustý a drží tvar, máme hotovo.
  2. Do kávy postupně namáčíme cukrářské piškoty. Stačí opravdu krátce, nechceme z nich udělat kaši. Poklademe jimi dno nádoby a přidáme vrstvu krému. Pak přijde další vrstva namočených piškotů a znovu krém.
  3. Nakonec povrch uhladíme nebo ozdobíme.
  4. Tiramisu necháme odležet v lednici. Nejlepší je, když má alespoň několik hodin, aby piškoty nasákly kávu a chutě se propojily.
  5. Před podáváním posypeme kakaem.

Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 25 minut bez doby odležení

Tiramisu

Tiramisu – krémový italský dezert s kávou a mascarpone

Recept

Střední

30 min
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