Víkendové pečení se Sweetburg: Pravé italské Tiramisu i jeho rychlá verze bez vajec

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Jak se dělá pravé tiramisu
Když si objednáte tiramisu v rodinné trattorii v Benátsku, dostanete lehký, nadýchaný krém bez jediné kapky smetany ke šlehání. Kouzlo spočívá v technice a kvalitě surovin.
- Žloutky a cukr: Základem krému jsou žloutky ušlehané s cukrem do světlé, husté pěny.
- Mascarpone: Pravý italský krémový sýr ze smetany, který se jemně zašlehá k žloutkům.
- Bílkový sníh: Právě ten dodá krému onu pověstnou lehkost (některé tradiční recepty pracují jen se žloutky, ale sníh krém nádherně nadýchá).
- Savoiardi: Dlouhé, křupavé italské piškoty s cukrovou krustou.
- Silné espresso a Amaretto: Piškoty se jen bleskově namočí do studené, silné kávy, do které se často přidá kapka mandlového likéru Amaretto.
- Kvalitní kakao: Hustě posypané až těsně před podáváním.
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Střední
45 min
Proč se jmenuje tiramisu
Italské „tirami su“ se obvykle překládá jako „zvedni mě“ nebo volněji „pozvedni mě“. Právě spojení kávy a sladkého krému vysvětluje, proč tiramisu působí jako dezert, který vás trochu „postaví na nohy“.
Tipy pro nejlepší tiramisu
- Piškoty: Ideální jsou italské savoiardi, tedy podlouhlé cukrářské piškoty. Dobře ale poslouží i běžné cukrářské piškoty, což je přesně varianta, kterou používám já doma. Stačí je jen rychle namočit, aby se moc nerozmáčely.
- Je lepší nechat tiramisu odležet přes noc: Tradiční recept z Trevisa dokonce doporučuje nechat tiramisu v lednici nejméně deset hodin.
Recept České tiramisu
- 500 g mascarpone
- 250 ml smetany ke šlehání
- 2 lžíce cukru moučka
- cukrářské piškoty
- espresso
- hořké kakao na posypání
- Nejdříve si připravíme espresso a necháme ho trochu vychladnout. Mascarpone vyšleháme se smetanou a podle chuti osladíme. Není potřeba šlehat krém zbytečně dlouho, jakmile je hustý a drží tvar, máme hotovo.
- Do kávy postupně namáčíme cukrářské piškoty. Stačí opravdu krátce, nechceme z nich udělat kaši. Poklademe jimi dno nádoby a přidáme vrstvu krému. Pak přijde další vrstva namočených piškotů a znovu krém.
- Nakonec povrch uhladíme nebo ozdobíme.
- Tiramisu necháme odležet v lednici. Nejlepší je, když má alespoň několik hodin, aby piškoty nasákly kávu a chutě se propojily.
- Před podáváním posypeme kakaem.
Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 25 minut bez doby odležení