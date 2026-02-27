Víkendové pečení se SweetBurg: Nejlepší vláčná mramorová bábovka z hrnečku a limetkové mini bábovky

Obsah
Nejlepší bábovka co znám
Máme tu pátek a s ním i náš třetí společný díl pečení. Doufám, že už se u vás v kuchyni pomalu zabydluje ta krásná vůně víkendové pohody! Tentokrát si posvítíme na něco, co má většina z nás spojené s nedělním ránem u babičky – klasickou mramorovou bábovku.
Možná si říkáte, že bábovka je ten „obyčejný základ“, který zvládne každý po paměti. Jenže ruku na srdce – kolikrát už jste se těšili na vláčný kousek k čaji, a nakonec z toho byla suchá buchta, kterou jste museli zapíjet každým douškem? Bábovka sice není žádná jaderná fyzika, ale dokáže být pěkně náladová.
Dneska vás naučím verzi „na hrníčky“, kterou vykouzlíte s prstem v nose, ale s pár důležitými triky. Chci, aby ta vaše byla přesně taková, jaká má být: nadýchaná jako obláček, krásně mramorovaná a tak vláčná, že se bude rozplývat na jazyku. Pojďme spolu zbořit mýtus, že bábovka musí být suchá, a udělejme z ní hvězdu vašeho víkendového stolu.
Malé bábovkové desatero: Na čem to stojí a padá?
Aby se vám bábovka nepovedla jen „náhodou“, ale byla perfektní pokaždé, je dobré držet se pár osvědčených pravidel. Jsou to sice drobnosti, ale právě ty dělají ten rozdíl mezi mistrovským dílem a katastrofou, kterou musíte z formy dolovat lžící.
Další tipy & triky
- Základem je poctivost: Formu vymažte máslem opravdu pečlivě. Nebojte se si ušpinit ruce a dostat ho do každého sebemenšího záhybu. Pak nastupuje polohrubá mouka (nebo můj oblíbený kokos), kterou formu vysypete. Tohle je vaše pojistka, že bábovka z formy po upečení doslova vyskočí sama.
- Trouba musí být připravená: Nikdy, ale opravdu nikdy nedávejte těsto do studené trouby. Bábovka potřebuje okamžitý impuls tepla, aby začala hezky růst. Takže než začnete šlehat vajíčka, jako první zapněte troubu.
- Nespěchejte na ni: Tady platí, že pomalu dál dojdeš. Pokud na bábovku „vypálíte“ moc vysokou teplotu, prudce vyběhne, nahoře ošklivě popraská a uvnitř zůstane nedopečená. Pečte raději zvolna a při nižší teplotě – odmění se vám krásným tvarem a rovnoměrnou strukturou.
- Zlatý test špejlí: Čas v receptu je vždycky jen orientační, každá trouba totiž peče trochu jinak. Proto ke konci pečení sáhněte po obyčejné špejli a zapíchněte ji do toho nejvyššího místa. Pokud ji vytáhnete suchou a čistou, máte vyhráno a můžete slavit. Jestli na ní ale ulpí kousky těsta, dejte jí ještě pár minut času.
Jak na „umělecké“ mramorování
Většina lidí prostě nalije tmavé těsto na světlé a je to, i já to někdy dělám. Přitom stačí vzít špejli nebo vidličku a spirálovitým pohybem (jako byste kreslili ležatou osmičku) těsta v kruhu lehce propojit. Je to detail, který ale při krájení udělá ten „wow“ efekt.
Bábovková první pomoc
- Srazila se? Příště si dejte pozor na pokojovou teplotu surovin (vajíčka i mléko musí ven z lednice dřív).
- Praskla nahoře? Máte moc horkou troubu, příště uberte 10 stupňů a pečte déle.
- Je moc tmavá? Zakryjte ji v polovině pečení alobalem.
Co můžete do bábovky přidat
- nasekané oříšky (vlašské, lískové, mandle)
- kousky hořké nebo mléčné čokolády
- rozinky nebo brusinky
- kokos
- citronová či pomerančová kůra
- mák
- kousky jablek nebo hrušek
Jakou zvolit polevu
Bábovku můžete nechat jen pocukrovanou… nebo ji posunout o level výš:
- čokoládová poleva
- citronová / limetková cukrová poleva
- jogurtová poleva
- karamelová poleva
- bílá čokoláda
- ganache
Recept Limetkové mini bábovky
- 200 g hladké mouky
- 3 vajíčka
- 170 g cukru krupice
- 200 g bílého jogurtu
- 1 kypřicí prášek do pečiva
- 1/2 semínek z vanilkového lusku
- 100 ml oleje
- kůra z 1 limetky
Na polevu
- Šťávu ze 2 limetek
- 100-150g moučkového cukru
- V míse vyšleháme vajíčka s cukrem do světlého krému, přilejeme olej, jogurt a zbylé ingredience.
- Malé silikonové formičky vymažeme máslem a naplníme do 3/4 těstem. Pečeme na 180 °C cca 15 minut.
- Mezitím si připravíme polevu, kdy pouze mícháme šťávu s cukrem. Poleva by měla z lžičky pomalu a hustě stékat; pokud ne, přidáme více cukru, nebo naopak více šťávy na zředění.
Počet porcí: 10 kusů
Doba přípravy: 30 minut
Recept Hrníčková bábovka
- 2 hrnky polohrubé mouky
- 1 kypřicí prášek do pečiva
- 1 hrnek cukru
- 1 hrnek mléka
- půl hrnku oleje
- 3 vajíčka
- 3 lžíce kakaa
- Nejprve vymažeme formu máslem a vysypeme polohrubou moukou.
- V míse smícháme všechny suroviny, jak jdou po sobě v receptu.
- Půl těsta nalijeme do formy a do druhé půlky přidáme kakao. Pokud je těsto moc tuhé, přidáme pár kapek mléka.
- Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 40 minut.
Počet porcí: 12 kusů
Dobra přípravy: 60 minut
