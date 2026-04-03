Víkendové pečení se SweetBurg: Nejlepší sladké i slané recepty z listového těsta pro každou příležitost

Petra Burgrová
  4:00
Jsou dny, kdy má člověk chuť na něco sladkého, ale představa, že bude trávit hodinu v kuchyni, je absolutně nereálná. A přesně v tu chvíli přichází na scénu listové těsto. Upřímně, je to jedna z těch věcí, které se vyplatí mít pořád v lednici jako takovou malou pojistku na „něco dobrého hned“.

foto: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA

Obsah

Dokonalý základ pro sladké i slané pečení

Tentokrát vám nebudu popisovat jak se listové těsto připravuje, budeme pracovat s polotovarem. Velká výhoda je, že už se dá bez problémů koupit rozválené. Člověk ho jen vytáhne z obalu a vypadá to, že má půl práce hotové. I tak mám ale ráda si ho vždycky ještě trochu přejet válečkem. Ne nějak zásadně, spíš jen lehce sjednotit tloušťku nebo ho trochu zvětšit. Zabere to pár vteřin a ve výsledku je to znatelně lepší.

Větrníčky z listového těsta s malinami + stepy

Čím naplnit listové těsto

Na tomhle těstě mě baví hlavně to, jak málo stačí k tomu, aby vzniklo něco dobrého. Opravdu. Vezmete ho, nakrájíte nebo vytvarujete podle chuti. Pak už jen zvolíte náplň z toho, co máte zrovna doma. Klasikou je marmeláda, která funguje vždycky, nebo lískooříšková pomazánka. Skvěle ale fungují i jablka se skořicí, banán s čokoládou nebo třeba tvaroh s vanilkou.

Listové těsto mám ráda ve všech podobách.

Musím ale říct, že listové těsto mám ráda ve všech podobách. Klidně i obyčejný štrúdl, který se nechá chvíli odležet, je pro mě naprostá dokonalost. Ta struktura, křupnutí a hlavně způsob, jakým se těsto rozděluje na jednotlivé vrstvy… Vždycky mám pocit, jako bych krájela stránky knížky. A právě tenhle efekt mě na něm baví snad nejvíc.

Někdy těsto krájím jen na jednoduché čtverce nebo obdélníky, jindy si víc hraju s tvary nebo ho různě překládám do šátečků. Když nemám chuť na nic složitého, stačí ho jen posypat cukrem a skořicí a po upečení z něj vzniknou křupavé sladké tyčinky ke kávě.

Větrníčky z listového těsta s malinami

Jediná věc, na kterou si dávám pozor, je práce s těstem samotným. Listové těsto nemá rádo teplo, takže je lepší s ním pracovat rychle a nenechávat ho zbytečně ležet na lince. Když moc změkne, hůř se s ním manipuluje a ve výsledku tolik „nevyskočí“. Stejně tak se vyplatí hlídat troubu, potřebuje dostatečně vysokou teplotu, aby se vrstvy správně oddělily a těsto bylo krásně nadýchané a křupavé.

Archiv Petry Burgrové

Recept Srdíčka z listového těsta

  • 2 balení listového těsta
  • Lískooříšková pomazánka
  • Malinová marmeláda
  • 1 vejce na potření
  1. Troubu předehřejeme na 200 °C.
  2. Obě listová těsto rozbalíme a lehce rozválíme.
  3. Jedno potřeme lískooříškovou pomazánkou, poté malinovou marmeládou a přiklopíme druhým plátem těsta.
  4. Vykrájíme tvary a dáme péct na cca 15 minut.

Počet porcí: 20 kusů
Doba přípravy: 30 minut

Archiv Petry Burgrové

Recept Croissanty z listového těsta s lučinou, šunkou, sýrem a zeleninou

  • 1 balení listového těsta
  • 100 g Lučiny (nebo jiného čerstvého sýra)
  • 100 g šunky
  • 100 g tvrdého sýra (např. eidam, gouda)
  • Zelenina dle chuti (např. paprika, rajče, okurka)
  • 1 vejce na potření
  • sezam na posypání
    1. Troubu předehřejeme na 180 °C.
    2. Listové těsto rozválíme a nakrájíme na trojúhelníky, zatočíme do malých croissantů, potřeme vejcem, posypeme sezamem a pečeme cca 20 minut.
    3. Každý croissant rozpůlíme a potřeme Lučinou.
    4. Přidáme šunku, kousek sýra a nakrájenou zeleninu.

Počet porcí: cca 20 kusů
Doba přípravy: 30 minut

Mé další recepty najdete na instagramu SweetBurg.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.