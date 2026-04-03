Víkendové pečení se SweetBurg: Nejlepší sladké i slané recepty z listového těsta pro každou příležitost

Dokonalý základ pro sladké i slané pečení
Tentokrát vám nebudu popisovat jak se listové těsto připravuje, budeme pracovat s polotovarem. Velká výhoda je, že už se dá bez problémů koupit rozválené. Člověk ho jen vytáhne z obalu a vypadá to, že má půl práce hotové. I tak mám ale ráda si ho vždycky ještě trochu přejet válečkem. Ne nějak zásadně, spíš jen lehce sjednotit tloušťku nebo ho trochu zvětšit. Zabere to pár vteřin a ve výsledku je to znatelně lepší.
Čím naplnit listové těsto
Na tomhle těstě mě baví hlavně to, jak málo stačí k tomu, aby vzniklo něco dobrého. Opravdu. Vezmete ho, nakrájíte nebo vytvarujete podle chuti. Pak už jen zvolíte náplň z toho, co máte zrovna doma. Klasikou je marmeláda, která funguje vždycky, nebo lískooříšková pomazánka. Skvěle ale fungují i jablka se skořicí, banán s čokoládou nebo třeba tvaroh s vanilkou.
Musím ale říct, že listové těsto mám ráda ve všech podobách. Klidně i obyčejný štrúdl, který se nechá chvíli odležet, je pro mě naprostá dokonalost. Ta struktura, křupnutí a hlavně způsob, jakým se těsto rozděluje na jednotlivé vrstvy… Vždycky mám pocit, jako bych krájela stránky knížky. A právě tenhle efekt mě na něm baví snad nejvíc.
Někdy těsto krájím jen na jednoduché čtverce nebo obdélníky, jindy si víc hraju s tvary nebo ho různě překládám do šátečků. Když nemám chuť na nic složitého, stačí ho jen posypat cukrem a skořicí a po upečení z něj vzniknou křupavé sladké tyčinky ke kávě.
Jediná věc, na kterou si dávám pozor, je práce s těstem samotným. Listové těsto nemá rádo teplo, takže je lepší s ním pracovat rychle a nenechávat ho zbytečně ležet na lince. Když moc změkne, hůř se s ním manipuluje a ve výsledku tolik „nevyskočí“. Stejně tak se vyplatí hlídat troubu, potřebuje dostatečně vysokou teplotu, aby se vrstvy správně oddělily a těsto bylo krásně nadýchané a křupavé.
Recept Srdíčka z listového těsta
- 2 balení listového těsta
- Lískooříšková pomazánka
- Malinová marmeláda
- 1 vejce na potření
- Troubu předehřejeme na 200 °C.
- Obě listová těsto rozbalíme a lehce rozválíme.
- Jedno potřeme lískooříškovou pomazánkou, poté malinovou marmeládou a přiklopíme druhým plátem těsta.
- Vykrájíme tvary a dáme péct na cca 15 minut.
Počet porcí: 20 kusů
Doba přípravy: 30 minut
Recept Croissanty z listového těsta s lučinou, šunkou, sýrem a zeleninou
- 1 balení listového těsta
- 100 g Lučiny (nebo jiného čerstvého sýra)
- 100 g šunky
- 100 g tvrdého sýra (např. eidam, gouda)
- Zelenina dle chuti (např. paprika, rajče, okurka)
- 1 vejce na potření
- sezam na posypání
- Troubu předehřejeme na 180 °C.
- Listové těsto rozválíme a nakrájíme na trojúhelníky, zatočíme do malých croissantů, potřeme vejcem, posypeme sezamem a pečeme cca 20 minut.
- Každý croissant rozpůlíme a potřeme Lučinou.
- Přidáme šunku, kousek sýra a nakrájenou zeleninu.
Počet porcí: cca 20 kusů
Doba přípravy: 30 minut
