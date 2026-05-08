Dezert střecha patří mezi ty sladkosti, které si většina z nás pamatuje z dětství. Jednoduchý, nepečený zákusek, který kombinuje sušenky, krém a banán, si získal oblibu díky své nenáročnosti a skvělé chuti.
Historie tohoto dezertu je úzce spjatá s fenoménem nepečených moučníků, který v Československu zažil největší boom v 70. a 80. letech 20. století.
Název „Střecha“ (často i „BeBe střecha“) dostal moučník podle svého charakteristického trojúhelníkového průřezu. Traduje se, že recept vznikl jako kreativní způsob, jak využít máslové sušenky k vytvoření něčeho slavnostnějšího, než byl jen obyčejný pudink s piškoty.
Volba sušenek je naprosto klíčová, protože tvoří kostru celého moučníku.
Tradiční BeBe sušenky: Jsou absolutním vítězem. Mají ideální obdélníkový tvar a tloušťku. Skvěle funguje kombinace jedné řady světlých (máslových) a jedné řady tmavých (kakaových) sušenek, což vytvoří v řezu krásný šachovnicový efekt.
Máslové sušenky: Pokud neseženete originální BeBe, hledejte sušenky tohoto typu. Musí být pevné, ale po odležení dostatečně nasáknout vlhkost z krému, aby se dezert dal krájet jako dort.
Správná teplota surovin: Při přípravě krému dbejte na to, aby máslo i tvaroh měly pokojovou teplotu. Tím zajistíte, že se krém nesrazí a bude krásně hladký.
Trik s alobalem: Sušenky skládejte přímo na dostatečně velký kus alobalu nebo potravinářské fólie. Pomocí nich pak sušenky snadno zvednete do tvaru stříšky, aniž by se vám konstrukce zbortila.
Banán jako základ: Aby byla střecha stabilní, vybírejte rovnější a zralejší banány. Pokud je banán příliš zahnutý, můžete ho rozkrojit na dvě poloviny a položit je „zády“ k sobě, aby tvořily rovnou linii uprostřed.
Trpělivost při tuhnutí: Tento dezert potřebuje svůj čas. Nechte ho v lednici odpočívat minimálně 12 hodin, ideálně přes noc. Sušenky krásně změknou a chutě se propojí.
