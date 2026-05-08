Víkendové pečení se SweetBurg: Nechte pravítko v šuplíku, takhle složíte střechu bez měření a nervů

Petra Burgrová
  4:00
Dezert střecha patří mezi ty sladkosti, které si většina z nás pamatuje z dětství. Jednoduchý, nepečený zákusek, který kombinuje sušenky, krém a banán, si získal oblibu díky své nenáročnosti a skvělé chuti.

Bebe střecha s banánem

Obsah

Kdy dezert střecha vznikl

Historie tohoto dezertu je úzce spjatá s fenoménem nepečených moučníků, který v Československu zažil největší boom v 70. a 80. letech 20. století.

Název „Střecha“ (často i „BeBe střecha“) dostal moučník podle svého charakteristického trojúhelníkového průřezu. Traduje se, že recept vznikl jako kreativní způsob, jak využít máslové sušenky k vytvoření něčeho slavnostnějšího, než byl jen obyčejný pudink s piškoty.

Kakaová střecha s banány a karamelem

Recept

Střední

55 min

Postup skládání sušenek

Z jakých sušenek se dělá nejlépe

Volba sušenek je naprosto klíčová, protože tvoří kostru celého moučníku.

  • Tradiční BeBe sušenky: Jsou absolutním vítězem. Mají ideální obdélníkový tvar a tloušťku. Skvěle funguje kombinace jedné řady světlých (máslových) a jedné řady tmavých (kakaových) sušenek, což vytvoří v řezu krásný šachovnicový efekt.
  • Máslové sušenky: Pokud neseženete originální BeBe, hledejte sušenky tohoto typu. Musí být pevné, ale po odležení dostatečně nasáknout vlhkost z krému, aby se dezert dal krájet jako dort.

Střecha s kandovanou třešní

Recept

Střední

45 min

Balení střechy

4 tipy a fígle pro dokonalý výsledek

  1. Správná teplota surovin: Při přípravě krému dbejte na to, aby máslo i tvaroh měly pokojovou teplotu. Tím zajistíte, že se krém nesrazí a bude krásně hladký.
  2. Trik s alobalem: Sušenky skládejte přímo na dostatečně velký kus alobalu nebo potravinářské fólie. Pomocí nich pak sušenky snadno zvednete do tvaru stříšky, aniž by se vám konstrukce zbortila.
  3. Banán jako základ: Aby byla střecha stabilní, vybírejte rovnější a zralejší banány. Pokud je banán příliš zahnutý, můžete ho rozkrojit na dvě poloviny a položit je „zády“ k sobě, aby tvořily rovnou linii uprostřed.
  4. Trpělivost při tuhnutí: Tento dezert potřebuje svůj čas. Nechte ho v lednici odpočívat minimálně 12 hodin, ideálně přes noc. Sušenky krásně změknou a chutě se propojí.

Střecha s banánem

Recept

Střední

30 min

Střecha podle Petry Burgrové

Recept Střecha

  • 500 ml smetany
  • 250 g mascarpone
  • 250 g tvarohu
  • 80g cukru moučka
  • 1 balení BeBe sušenek světlých
  • 1 balení BeBe sušenek kakaových
  • 2 banány
  • 100 g čokolády
  • 20 másla
  1. Smetanu, mascarpone, tvaroh a cukr vyšleháme do tuhého krému.
  2. BeBe sušenky vyskládáme na pevný alobal 3 × 7, tak aby se střídaly barvy.
  3. Potřeme krémem, opět vyskládáme sušenky ve stejném počtu, ale otočíme barvy.
  4. Potřeme zbylým krémem, doprostřed položíme oloupané banány a opatrně přeložíme strany do středu na banány.
  5. Krém, který vylezl, použijeme na omazání střechy zvenku.
  6. Čokoládu a máslo společně rozpustíme na vodní lázni a polijeme jí střechu.
  7. Necháme odležet přes noc, ozdobíme a můžeme podávat.

Počet porcí: 8 kusů
Doba přípravy: 25 minut bez doby odležení

Střecha

Dvoubarevná střecha s vanilkovým a jahodovým krémem – Retro moučník s čokoládovou polevou

Recept

Střední

80 min
Vstoupit do diskuse

