Víkendové pečení se SweetBurg: Na domácí džem želírovací přípravky nepotřebujete, stačí trpělivost

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Jak je rozdíl mezi marmeládou a džemem
- Marmeláda: Smí se tak označovat pouze výrobky z citrusových plodů jako pomeranče, citrony, grepy či limetky. Pravá marmeláda obsahuje jak dužinu, tak i kůru, což jí dává specifickou, lehce nahořklou chuť a silnější konzistenci. Podle pravidel musí obsahovat minimálně 20 % citrusové složky (u výběrové „extra marmelády“ je to alespoň 30 %).
- Džem: Může být vyroben ze všech ostatních druhů ovoce, od jahod a meruněk až po maliny. Na rozdíl od hladké marmelády v něm často najdete kousky ovoce a bývá sladší. Klasický džem musí obsahovat minimálně 35 % ovoce. Pokud na skleničce uvidíte označení Extra džem, znamená to, že jde o výběrový kousek s obsahem ovoce minimálně 45 %.
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Jak se dělá domácí džem
Každý má svůj osvědčený postup. Já vařím džemy tradiční cestou pouze z ovoce a cukru, bez pektinu, želírovacích přípravků nebo jiných zahušťovadel.
Nejprve ovoce důkladně omyju a očistím. Odstraním stopky, pecky nebo jiné části, které do džemu nepatří. Připravené ovoce vložím do hrnce, přidám jen malého panáka vody a začnu ho pomalu rozvařovat. Když je ovoce dostatečně měkké, rozmixuji ho tyčovým mixérem do hladké konzistence. Teprve potom přidám cukr.
Pak začíná nejdůležitější část celé výroby. Směs vařím tak dlouho, dokud džem přirozeně nezhoustne. Nepřidávám žádná zahušťovadla, takže vše závisí na odpaření přebytečné vody a trpělivém vaření. Hustotu kontroluji jednoduchým testem na talířku, kdy kápnu trochu džemu na studený talíř a nechám ho vychladnout. Pokud po naklonění talířku neteče a drží svůj tvar, vím, že je hotový.
Džem plním do sterilizovaných sklenic. Na povrch přidám několik kapek alkoholu, nejčastěji rumu nebo vodky. Poté sklenice pevně uzavřu a otočím dnem vzhůru. Takto je nechám stát přibližně jeden den. Následující den už jen zkontroluji, zda víčka správně drží, a sklenice uložím do spíže.
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Co přidat do džemu, aby zhoustl
- Práškový pektin: Přírodní zahušťovadlo (nejčastěji z jablek nebo citrusů), které se kupuje samostatně.
- Želírovací cukr (2:1 nebo 3:1): Cukr, do kterého už výrobce namíchal pektin a kyselinu citronovou, abyste spotřebovali méně cukru a vařili kratší dobu.
- Gelfix a jiné želírovací přípravky: Chemické směsi, které často obsahují i konzervanty (např. kyselinu sorbovou), aby marmeláda vydržela.
I když tyhle věci marmeládu zahustí bleskově, „uzamknou“ v ní přebytečnou vodu. Výsledek pak sice drží tvar, ale chuť je zředěná a textura gumová. Když marmeládu zahustím pomalým odpařováním, chuť ovoce se zintenzivní.
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Co přidat do džemu, aby se nekazil
Nejdůležitější je správný poměr cukru, důkladné provaření a plnění do dokonale čistých a sterilizovaných sklenic. Já ještě vsázím na starý osvědčený trik našich babiček. Na povrch hotové marmelády před uzavřením přidám několik kapek alkoholu, nejčastěji rumu nebo vodky. Alkohol pomáhá omezit růst plísní na povrchu a zároveň dodá jemný aromatický nádech.
Recept Jahodový džem podle Petry Burgrové
- 2 kg jahod
- 2 kg cukru krupice
- šťáva z jednoho a půl citronu
- rum
- Jahody důkladně omyjeme, očistíme a odstraníme stopky.
- Připravené jahody vložíme do hrnce a přidáme polovinu panáka vody.
- Jahody necháme pomalu rozvařit, dokud nezměknou.
- Rozvařené jahody rozmixujeme tyčovým mixérem na hladkou směs.
- Přidáme cukr a citronovou šťávu a vše důkladně promícháme.
- Směs pomalu vaříme tak dlouho, dokud džem přirozeně nezhoustne.
- Hustotu budeme průběžně kontrolovat pomocí testu na studeném talířku. Kápneme trochu džemu na talíř a po vychladnutí ověříme, zda neteče.
- Jakmile bude mít džem správnou konzistenci, naplníme jím předem sterilizované sklenice.
- Na povrch každé sklenice přidáme několik kapek rumu.
- Sklenice pevně uzavřeme víčky a otočíme je dnem vzhůru.
- Takto je necháme stát přibližně 24 hodin.
Počet porcí: 8 skleniček
Doba přípravy: 90 minut
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