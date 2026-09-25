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Proč zrovna mrkev
Mrkev není jediná zelenina do sladkého
Podobně jako mrkev funguje ve sladkém pečení třeba cuketa. Také obsahuje hodně vody, takže těsto zvláční, ale její chuť po upečení není výrazná. Proto se hodí například do perníku, kde zároveň dobře funguje se skořicí a dalšími druhy koření.
Mrkev obsahuje poměrně hodně vody, která během pečení pomáhá
udržet těsto vláčné. Zároveň má sama o sobě sladkou chuť, takže se dobře doplňuje se skořicí nebo třeba pomerančovou kůrou.
Nejčastěji ji do mrkvového dortu strouhám najemno. Hrubě nastrouhané kousky sice v dortu nevadí, ale výsledek je jiný, v těstě jsou pak jednotlivé kousky výraznější. U jemně nastrouhané mrkve se její chuť i vlhkost rozloží po celém korpusu.
Důležité je také množství. Příliš mnoho mrkve může znamenat těžké a dlouho se pečící těsto, které se uprostřed špatně propeče.
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45 min
Co patří do mrkvového dortu
Základ je poměrně jednoduchý. Potřebujeme mrkev, mouku, vejce, cukr, tuk a něco, co těsto nadlehčí. Já mám u mrkvového dortu ráda také skořici a ořechy, protože právě ty jeho chuť posunou dál, aniž by ji překryly. Nejčastěji se používají vlašské nebo pekanové ořechy.
Pokud je předem krátce opražíme, budou výraznější. Přidat můžeme také trochu pomerančové kůry nebo hrst rozinek. To už je ale otázka chuti. U koření bych zůstala spíš při zemi. Skořice se k mrkvi hodí, ale není potřeba z dortu dělat kořeněný perník.
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100 min
Krém na mrkvový dort
Samotný korpus je dobrý i bez krému, ale právě krém z něj udělá dort, který se dá rozkrojit na jednotlivé vrstvy a ozdobit.
K mrkvovému korpusu se hodí především krém na bázi čerstvého sýra. Můžeme použít cream cheese, případně ho doplnit mascarpone. Krém není potřeba moc přeslazovat a jeho lehce nakyslá chuť sýra ho příjemně vyváží.
S krémem začínáme až ve chvíli, kdy je korpus úplně vychladlý. Pokud bychom ho natírali na teplý dort, začne měknout a stékat.
Jak poznáme, že je mrkvový dort upečený
Mrkvový dort bývá kvůli vlhkosti z mrkve hutnější než klasický piškot, takže může potřebovat o něco delší pečení. Zlatavý povrch často neznamená, že je hotový. Doprostřed korpusu zapíchneme špejli. Pokud na ní zůstane tekuté těsto, dort ještě potřebuje čas.
Po vytažení necháme korpus chvíli chladnout ve formě a teprve potom ho vyndáme. Úplně vychladnout by měl na mřížce.
TIP: Korpus si můžeme bez problémů připravit den předem. Korpus necháme úplně vychladnout, zabalíme ho do potravinářské a uložíme do lednice.
Jak mrkvový dort vylepšit
Mrkvový dort snese několik úprav. Vlašské ořechy můžeme vyměnit za pekanové, část mouky můžeme nahradit celozrnnou a do těsta přidat trochu pomerančové kůry. Kdo nemá rád rozinky, jednoduše je vynechá.
Zdobení můžeme přizpůsobit tomu, pro koho dort pečeme. Na krém se hodí nasekané ořechy, strouhaná pomerančová kůra nebo jen lehce posypaná skořice. Typickou ozdobou jsou také malé marcipánové mrkvičky, které koupíme hotové, případně je můžeme jednoduše vytvarovat z oranžového a zeleného marcipánu. Dort můžeme dozdobit také několika vlašskými ořechy nebo tenkými plátky sušeného pomeranče.
Recept Mrkvový dort
Na korpus
- 2 ks vejce
- 150 g třtinového cukru
- 1 lžička vanilkového extraktu
- 125 ml slunečnicového oleje
- 70 g zakysané smetany
- 225 g polohrubé mouky
- 1 lžička jedlé sody
- 1 lžička kypřicího prášku
- 2 lžičky mleté skořice
- 350 g očištěné mrkve
- 100 g vlašských ořechů
Na krém
- 600 g sýru Philadelphia nebo Lučiny
- 100 g moučkového cukru
- 2 lžičky citronové šťávy
- 2 lžičky vanilkového extraktu
- V míse vyšleháme vejce s cukrem a vanilkovým extraktem do pěny a poté zašleháme olej se zakysanou smetanou. V druhé míse smícháme prosátou mouku s jedlou sodou, kypřicím práškem a skořicí. Sypké ingredience zapracujeme k tekutým a na závěr vmícháme najemno nastrouhanou mrkev a nahrubo nasekané vlašské ořechy.
- Těsto vlijeme do pečicím papírem vyložené formy a pečeme ve vyhřáté troubě při 160 °C asi 60 minut. Upečený dort opatrně vyndáme z formy a necháme ho vychladnout na mřížce.
- Mezitím vyšleháme sýr s moučkovým cukrem, citronovou šťávou a vanilkovým extraktem na hladký krém.
- Korpus po vychladnutí překrojíme podélně na tři části. Promažeme ho vyšší vrstvou krému a poté celý dort pomažeme zbylým krémem ze všech stran. Na závěr můžeme ozdobit rozemletými ořechy a mrkvičkami z marcipánu a uložíme do lednice.
Počet porcí: 9 kusů
Doba přípravy: 90 minut
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