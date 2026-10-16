Víkendové pečení se Sweetburg: Mokré hraběnčiny řezy? Chyba je v jablkách

Hraběnčiny řezy se skládají z několika vrstev, které musí při pečení dobře fungovat dohromady. Křehké těsto, jablka a sníh z bílků mají každý svá úskalí. Podíváme se na to, kde se nejčastěji chybuje a proč se někdy nepovede ani moučník, který pečeme podle osvědčeného receptu.
1. Spodní těsto je syrové nebo tuhé
Křehké těsto potřebuje správný poměr surovin a krátké zpracování. Pokud ho dlouho hněteme, může být po upečení tuhé. Nedopečený spodek může způsobit příliš silná vrstva těsta, nevhodná teplota nebo nedostatečná doba pečení.
2. Jablka pustí příliš mnoho šťávy
Tohle je jeden z častých problémů. Jablka během pečení změknou a uvolní tekutinu, která může prosáknout do spodního těsta. Výsledkem je mokrá vrstva, která se špatně krájí a nedrží tvar. Záleží na druhu jablek i na tom, kolik šťávy obsahují.
3. Sníh z bílků není pevný
Pokud se do bílků dostane žloutek nebo tuk, nemusí se podařit vyšlehat pevný sníh. Problém může být také v nesprávném přidávání cukru nebo v tom, že sníh není dostatečně vyšlehaný. Při pečení se pak může propadnout, popraskat nebo pustit tekutinu.
4. Těsto se špatně strouhá
Část těsta určená na horní vrstvu musí být dostatečně pevná. Pokud ji dáme do mrazáku nebo lednice jen na krátkou dobu, může se při strouhání lepit a místo jednotlivých kousků vznikne měkká hmota. Naopak příliš zmrzlé těsto se strouhá obtížně a může se drolit.
5. Řezy se rozpadají při krájení
Čerstvě upečený moučník ještě nemá dostatečně zpevněnou náplň. Když ho rozkrájíme horký, jablka se mohou rozjíždět a sníh se láme. Na výsledku se podepíše i příliš vlhká náplň nebo nedopečené těsto.