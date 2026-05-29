Obsah
Osvěžení do horkých dnů
Všimli jste si toho v obchodech taky? Nechat dnes v samoobsluze nebo v cukrárně stovku za jeden lepší nanuk už bohužel není žádná výjimka, a když se podíváte na složení plné vody, rostlinných tuků a umělých aromat, chuť vás rychle přejde. Tentokrát jsem si pro vás připravila recepty na nanuky, které máte hotové za chvilku, a nepotřebujete k tomu žádný zmrzlinovač, jen budete muset počkat, až se zmrazí.
|
Víkendové pečení se SweetBurg: Naučte se kynuté těsto jako profesionál
Jak udělat domácí nanuky
- Rozmixujte základ: Vezměte své oblíbené sezónní ovoce (skvělé jsou jahody, maliny, borůvky nebo třeba zralé mango) a rozmixujte ho dohladka.
- Přidejte krémovost: K ovoci přilijte kvalitní smetanu ke šlehání nebo přidejte pár lžic poctivého tučného jogurtu (třeba řeckého).
- Oslaďte podle chuti: Pokud je ovoce málo sladké, kápněte do směsi trochu medu, javorového sirupu, čekankového sladidla nebo klidně přisypte trochu cukru.
- Zamrazte: Směs nalijte do tvořítek na nanuky, zapíchněte dřevěnou špachtli a šup s nimi na pár hodin do mrazáku.
Jak nanuky vylepšit
Chcete z obyčejného nanuku udělat vizuální a chuťovou bombu? Jakmile nanuky zmrznou, rozpusťte si ve vodní lázni kvalitní čokoládu s kapkou kokosového oleje. Nanuky z tvořítek opatrně vyndejte, bleskově je namočte do čokolády (ta na studeném nanuku ztuhne doslova před očima) a ještě než zaschne, posypte je rychle třeba drcenými lyofilizovanými malinami, nasekanými oříšky nebo barevnými kuličkami.
|
Víkendové pečení se SweetBurg: Nechte pravítko v šuplíku, takhle složíte střechu bez měření a nervů
Recept Jogurtový nanuk
- 40 g čerstvých borůvek
- 40 g čerstvých malin
- 150 g bílého jogurtu
- 4 lžíce čekankového sirupu
- 1/2 šťávy z citronu
- Borůvky a maliny rozmačkáme na talířku vidličkou.
- Bílý jogurt smícháme se sirupem a citronovou šťávou.
- Abychom dosáhli barevného efektu, nejprve do nanukové formy nalijeme kávovou lžičku rozmačkaného ovoce, poté polévkovou lžíci zbylého ovoce smíchaného s polovinou jogurtu, zbytek formy zalijeme pouze jogurtem.
- Necháme zmrazit.
Počet porcí: 6 nanuků
Doba přípravy: 10 minut bez doby mražení
Recept Jahodové nanuky s banánem
- 150 g bílého jogurtu
- 1 banán
- 100 g jahod
- 2 lžíce medu
- Všechny suroviny vložíme do mixéru a rozmixujeme.
- Nalijeme do nanukových forem a necháme zmrazit.
Počet porcí: 6 nanuků
Doba přípravy: 10 minut bez doby mražení
|
Víkendové pečení se SweetBurg: Baví vás stát půl dne u trouby? Mě ne. Tady jsou 3 recepty na bleskové koláče