Víkendové pečení se SweetBurg: Místo trouby zapněte mrazák a vyrobte dětem luxusní domácí nanuky

Petra Burgrová
  5:00
Kalendář sice tvrdí, že léto ještě nezačalo, ale pohled na teploměr mluví jasně a navíc se nezadržitelně blíží Den dětí. Protože ceny kupovaných nanuků letí raketově nahoru, ukážu vám, jak pro vaše ratolesti (i pro sebe!) vyrobit luxusní ovocné nanuky, které vás vyjdou na zlomek ceny a vykouzlí ten nejlepší dětský úsměv.

Malinovo jogurtové nanuky | foto: Silva KolevováKulinární studio MAFRA

Obsah

Osvěžení do horkých dnů

Všimli jste si toho v obchodech taky? Nechat dnes v samoobsluze nebo v cukrárně stovku za jeden lepší nanuk už bohužel není žádná výjimka, a když se podíváte na složení plné vody, rostlinných tuků a umělých aromat, chuť vás rychle přejde. Tentokrát jsem si pro vás připravila recepty na nanuky, které máte hotové za chvilku, a nepotřebujete k tomu žádný zmrzlinovač, jen budete muset počkat, až se zmrazí.

Nanuky s pomerančem

Recept

Střední

15 min

Domácí ovocné nanuky s polevou

Jak udělat domácí nanuky

  1. Rozmixujte základ: Vezměte své oblíbené sezónní ovoce (skvělé jsou jahody, maliny, borůvky nebo třeba zralé mango) a rozmixujte ho dohladka.
  2. Přidejte krémovost: K ovoci přilijte kvalitní smetanu ke šlehání nebo přidejte pár lžic poctivého tučného jogurtu (třeba řeckého).
  3. Oslaďte podle chuti: Pokud je ovoce málo sladké, kápněte do směsi trochu medu, javorového sirupu, čekankového sladidla nebo klidně přisypte trochu cukru.
  4. Zamrazte: Směs nalijte do tvořítek na nanuky, zapíchněte dřevěnou špachtli a šup s nimi na pár hodin do mrazáku.
Rybízové nanuky z jogurtu

Recept

Střední

30 min

Domácí ovocné nanuky s polevou

Jak nanuky vylepšit

Chcete z obyčejného nanuku udělat vizuální a chuťovou bombu? Jakmile nanuky zmrznou, rozpusťte si ve vodní lázni kvalitní čokoládu s kapkou kokosového oleje. Nanuky z tvořítek opatrně vyndejte, bleskově je namočte do čokolády (ta na studeném nanuku ztuhne doslova před očima) a ještě než zaschne, posypte je rychle třeba drcenými lyofilizovanými malinami, nasekanými oříšky nebo barevnými kuličkami.

Tiramisu nanuky

Recept

Lehké

30 min

Borůvkové nanuky

Recept Jogurtový nanuk

  • 40 g čerstvých borůvek
  • 40 g čerstvých malin
  • 150 g bílého jogurtu
  • 4 lžíce čekankového sirupu
  • 1/2 šťávy z citronu
  1. Borůvky a maliny rozmačkáme na talířku vidličkou.
  2. Bílý jogurt smícháme se sirupem a citronovou šťávou.
  3. Abychom dosáhli barevného efektu, nejprve do nanukové formy nalijeme kávovou lžičku rozmačkaného ovoce, poté polévkovou lžíci zbylého ovoce smíchaného s polovinou jogurtu, zbytek formy zalijeme pouze jogurtem.
  4. Necháme zmrazit.

Počet porcí: 6 nanuků
Doba přípravy: 10 minut bez doby mražení

Jahodové nanuky s banánem

Recept Jahodové nanuky s banánem

  • 150 g bílého jogurtu
  • 1 banán
  • 100 g jahod
  • 2 lžíce medu
  1. Všechny suroviny vložíme do mixéru a rozmixujeme.
  2. Nalijeme do nanukových forem a necháme zmrazit.

Počet porcí: 6 nanuků
Doba přípravy: 10 minut bez doby mražení

Nanuky

Recept

Lehké

15 min
Témata: Nanuk, jogurt, Ovoce, Malina

