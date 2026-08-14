Víkendové pečení se SweetBurg: Máte doma starší pečivo? Upečte z něj tu nejlepší žemlovku

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Jednoduchý recept, ke kterému se pořád vracím
Na žemlovce mám ráda především její jednoduchost. Nepotřebuje žádné velké přípravy ani dlouhý seznam ingrediencí. Vlastně si vystačíme s pečivem, mlékem, tvarohem, cukrem a jablky. Já ji dělám právě takhle. Bez rozinek a bez sněhové čepice. Na povrchu ji nakonec jen potřu máslem a nechám ji v troubě krásně zezlátnout.
A možná právě proto ji mám tak ráda. Je to obyčejné domácí jídlo, které vznikne z toho, co mám doma. A když se povede, voní celá kuchyně po jablkách, másle a pečivu a člověk má najednou pocit, že přesně takhle má domácí pečení vonět.
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Jaké pečivo zvolit
Základem skvělé žemlovky je pečivo, které má šanci nasáknout ochucené mléko a propojit se s náplní.
- Klasická veka nebo rohlíky: Absolutní jistota. Skvěle pracují zejména den nebo dva staré kousky, které již nejsou úplně čerstvé, ale zachovaly si svou strukturu.
- Vánočka nebo mazanec: Pokud vám doma zbyly po svátcích, dodají žemlovce další rozměr díky máslové chuti a rozinkám.
- Toustový chléb, briošky nebo croissant: Modernější varianta, po které bývá střídka extra jemná a nadýchaná.
Proč je lepší trochu starší pečivo
Čerstvé pečivo je měkké a obsahuje více vlhkosti. Když ho namočíme do mléka, může se rychle změnit v kaši. U trochu staršího pečiva máme větší kontrolu nad tím, kolik mléka do sebe nasákne. Pečivo změkne, ale zároveň si zachová určitou strukturu.
Čím žemlovku vrstvit
Ovocné a tvarohové náplně dávají žemlovce její typickou šťavnatost:
- Jablka vs. hrušky: Jablka nakrájená na tenké plátky dodají příjemnou strukturu, šťavnatost a mírnou kyselost. Pokud dáte přednost strouhaným, výsledek bude jemnější a propojenější. Vynikající alternativou jsou sladké hrušky, které v kombinaci se skořicí tvoří úžasně voňavou obměnu.
- Tvaroh: Sladká tvarohová vrstva prokládaná mezi ovocem a pečivem dělá z obyčejného sladkého jídla plnohodnotný a sytý oběd nebo dezert.
- Něco navíc: Někdo nedá dopustit na hrst rozinek namočených v rumu, nasekané vlašské ořechy nebo bohatou čepici z ušlehaného bílkového sněhu zapečenou na samotný závěr.
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Recept Na domácí žemlovku
- 1 veka (nebo 6–8 starších rohlíků)
- 500 ml mléka
- 500 g měkkého tvarohu
- 3–4 lžíce krupicového cukru
- 3–4 větší jablka
- 1–2 lžičky mleté skořice
- máslo na vymazání pekáčku a potření horní vrstvy
- Pekáček vymažeme máslem. Jablka zbavíme jádřinců a nakrájíme na tenké plátky. Tvaroh rozmícháme s cukrem podle chuti. Do mísy nebo hlubokého talíře nalijeme mléko.
- Veku nakrájenou na plátky krátce namáčíme v mléce a poklademe jí dno pekáčku.
- Na první vrstvu pečiva rovnoměrně rozprostřeme oslazený tvaroh. Na tvaroh vyskládáme plátky jablek a bohatě je zasypeme mletou skořicí.
- Přiklopíme zbývajícími plátky veky, opět namočenými v mléce. Na závěrečnou vrstvu pečiva před dopečením položíme pár plátků másla, díky kterému získá krásně zlatavou a křupavou kůrku.
- Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C přibližně 30–35 minut, dokud není povrch zlatavý a propečený. Podáváme ještě teplé.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 50 minut
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