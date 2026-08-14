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Víkendové pečení se SweetBurg: Máte doma starší pečivo? Upečte z něj tu nejlepší žemlovku

Petra Burgrová
  3:50

Luxusní jablečná žemlovka | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Ať už jí u vás doma říkáte žemlovka, zemlbába nebo žemlová bába, pro většinu z nás je to synonymum pro dětství, vůni skořice a hřejivou pohodu. Pro mě je to jedno z těch obyčejných domácích jídel, které nepotřebuje žádné velké vylepšování.

Obsah

Jednoduchý recept, ke kterému se pořád vracím

Na žemlovce mám ráda především její jednoduchost. Nepotřebuje žádné velké přípravy ani dlouhý seznam ingrediencí. Vlastně si vystačíme s pečivem, mlékem, tvarohem, cukrem a jablky. Já ji dělám právě takhle. Bez rozinek a bez sněhové čepice. Na povrchu ji nakonec jen potřu máslem a nechám ji v troubě krásně zezlátnout.

A možná právě proto ji mám tak ráda. Je to obyčejné domácí jídlo, které vznikne z toho, co mám doma. A když se povede, voní celá kuchyně po jablkách, másle a pečivu a člověk má najednou pocit, že přesně takhle má domácí pečení vonět.

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Plátky staršího pečiva krátce namočíme v ochuceném mléce se žloutky a vanilkou, aby žemlovka zůstala po upečení krásně vláčná a šťavnatá.

Jaké pečivo zvolit

Základem skvělé žemlovky je pečivo, které má šanci nasáknout ochucené mléko a propojit se s náplní.

  • Klasická veka nebo rohlíky: Absolutní jistota. Skvěle pracují zejména den nebo dva staré kousky, které již nejsou úplně čerstvé, ale zachovaly si svou strukturu.
  • Vánočka nebo mazanec: Pokud vám doma zbyly po svátcích, dodají žemlovce další rozměr díky máslové chuti a rozinkám.
  • Toustový chléb, briošky nebo croissant: Modernější varianta, po které bývá střídka extra jemná a nadýchaná.

Milovníci tradičních chutí nedají dopustit na hrst sladkých rozinek, ideálně předem namočených v rumu, které se přisypou přímo mezi vrstvy šťavnatých jablek.

Proč je lepší trochu starší pečivo

Čerstvé pečivo je měkké a obsahuje více vlhkosti. Když ho namočíme do mléka, může se rychle změnit v kaši. U trochu staršího pečiva máme větší kontrolu nad tím, kolik mléka do sebe nasákne. Pečivo změkne, ale zároveň si zachová určitou strukturu.

Pro svátečnější vzhled i chuť lze pár minut před koncem pečení na povrch rozprostřít nadýchanou vrstvu ušlehaného bílkového sněhu a nechat ji krátce zapéct dozlatova.

Čím žemlovku vrstvit

Ovocné a tvarohové náplně dávají žemlovce její typickou šťavnatost:

  • Jablka vs. hrušky: Jablka nakrájená na tenké plátky dodají příjemnou strukturu, šťavnatost a mírnou kyselost. Pokud dáte přednost strouhaným, výsledek bude jemnější a propojenější. Vynikající alternativou jsou sladké hrušky, které v kombinaci se skořicí tvoří úžasně voňavou obměnu.
  • Tvaroh: Sladká tvarohová vrstva prokládaná mezi ovocem a pečivem dělá z obyčejného sladkého jídla plnohodnotný a sytý oběd nebo dezert.
  • Něco navíc: Někdo nedá dopustit na hrst rozinek namočených v rumu, nasekané vlašské ořechy nebo bohatou čepici z ušlehaného bílkového sněhu zapečenou na samotný závěr.

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Žemlovka podle Petry Burgrové

Recept Na domácí žemlovku

  • 1 veka (nebo 6–8 starších rohlíků)
  • 500 ml mléka
  • 500 g měkkého tvarohu
  • 3–4 lžíce krupicového cukru
  • 3–4 větší jablka
  • 1–2 lžičky mleté skořice
  • máslo na vymazání pekáčku a potření horní vrstvy
  1. Pekáček vymažeme máslem. Jablka zbavíme jádřinců a nakrájíme na tenké plátky. Tvaroh rozmícháme s cukrem podle chuti. Do mísy nebo hlubokého talíře nalijeme mléko.
  2. Veku nakrájenou na plátky krátce namáčíme v mléce a poklademe jí dno pekáčku.
  3. Na první vrstvu pečiva rovnoměrně rozprostřeme oslazený tvaroh. Na tvaroh vyskládáme plátky jablek a bohatě je zasypeme mletou skořicí.
  4. Přiklopíme zbývajícími plátky veky, opět namočenými v mléce. Na závěrečnou vrstvu pečiva před dopečením položíme pár plátků másla, díky kterému získá krásně zlatavou a křupavou kůrku.
  5. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C přibližně 30–35 minut, dokud není povrch zlatavý a propečený. Podáváme ještě teplé.

Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 50 minut

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