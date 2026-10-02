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Víkendové pečení se SweetBurg: Lívance s méně cukrem? Stačí jedna ingredience

Petra Burgrová
  4:30

Fit lívance | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Lívance děláme nejčastěji nasladko, ale tím jejich možnosti zdaleka nekončí. Někdo nedá dopustit na klasické kynuté, jiný chce těsto zamíchat večer nebo ráno během pár minut. Přidat můžeme jogurt, tvaroh, banán, borůvky nebo třeba nastrouhané jablko. A když vynecháme cukr, dostaneme se i ke slané variantě.

Obsah

Kynuté lívance

Klasické české lívance se často připravují z těsta s droždím. Do něj patří mléko, mouka, vejce, trochu cukru a sůl, podle receptu také citronová kůra nebo kapka rumu. Droždí udělá v těstě svou práci a po vykynutí máme lívance, které jsou měkké a nadýchané.

Pokud máme o víkendu trochu víc času, právě kynuté těsto je podle mě cesta, kterou stojí za to vyzkoušet, a já je mám osobně úplně nejraději. Důležité je nechat droždí pracovat a potom smažit lívance pomalu.

Základní těsto na lívance

Základní těsto na lívance

Recept

Střední

35 min

Kynuté lívance potřebují trochu času, ale odmění se nám krásně nadýchaným těstem.

Lívance s kypřicím práškem

Lívance se samozřejmě obejdou i bez droždí. U rychlého těsta jeho práci převezme kypřicí prášek. Těsto po zamíchání nemusíme hned lít na pánev. Když ho necháme několik minut odpočinout, mouka nasaje tekutinu a těsto se bude při smažení lépe chovat.

Rychlé lívance z nekynutého těsta (hrnkové)

Rychlé lívance z nekynutého těsta

Recept

Střední

40 min

Borůvky můžeme vmíchat přímo do těsta, jen s nimi zacházíme opatrně, aby se nerozmačkaly.

Tvarohové lívance

Pokud máme doma tvaroh, můžeme místo klasických lívanců připravit syrniki. Jde o tvarohové placičky známé především z východoevropské kuchyně. Těsto je hutnější než u klasických lívanců a výsledkem jsou malé opečené placičky s vláčným středem. Podávají se se zakysanou smetanou, jogurtem, ovocem, džemem nebo medem. Dobré jsou ale i jen lehce pocukrované.

Tvarohové lívanečky/syrniky s omáčkou z lesních plodů podle Simony Nemeškalové

Tvarohové lívanečky/syrniky s omáčkou z lesních plodů podle Simony Nemeškalové

Recept

Lehké

6 min

Lívance nemusíme dělat jen nasladko, výborné jsou třeba s cuketou, sýrem nebo bylinkami.

Slané lívance

Lívance můžeme připravit také naslano. Třeba z cukety, sýra a bylinek. K takovým lívancům už se hodí úplně jiné přílohy, jako třeba jogurtový dip, zakysaná smetana, česnek, bylinky nebo zeleninový salát. A rázem z nich není sladká snídaně, ale jednoduchá večeře.

Cuketové lívance

Cuketové lívance

Recept

Střední

50 min

Rozmačkaný zralý banán těsto přirozeně osladí a zároveň mu dodá vláčnost.

Co přidat do lívancového těsta

Základní těsto můžeme pokaždé trochu změnit. Nasekaná čokoláda se při smažení částečně rozpustí. Hodí se také kokos, ořechy, skořice nebo citronová kůra.

Můžeme přidat i ovoce. Banán je praktický hlavně tehdy, když máme doma několik hodně zralých kusů. Rozmačkaný banán dodá těstu sladkost a část vlhkosti, takže není potřeba tolik cukru. Skvělá jsou také nastrouhaná jablka, borůvky nebo kousky hrušek. U šťavnatého ovoce ale musíme počítat s tím, že těsto může být řidší. Proto je lepší přidávat ovoce postupně a podle potřeby upravit množství mouky.

Na lívance se hodí tvaroh, jogurt, džem, čerstvé ovoce, ořechy, čokoláda i javorový sirup.

S čím lívance podávat

Tady se nemusíme držet jednoho receptu. Klasika je samozřejmě džem, cukr, přepuštěné máslo nebo šlehačka.

Dobře funguje také:

Lívance nemusíme smažit v lívanečníku, vystačíme si s obyčejnou nepřilnavou pánví.

Jak smažit lívance

Pánev nejdřív rozehřejeme, potom teplotu trochu stáhneme. Lívance potřebují čas, aby se propekly i uvnitř. Na příliš vysoké teplotě sice rychle zezlátnou, ale uvnitř mohou zůstat nedopečené.

Těsto lijeme na pánev v menších dávkách. Jakmile se na povrchu začnou objevovat bublinky a okraje lehce zpevní, můžeme lívanec otočit. Druhá strana už většinou potřebuje kratší dobu. Neotáčíme je několikrát. Jedno otočení většinou stačí.

Lívanečník mít ale nemusíte, je pohodlný, protože jednotlivé lívanečky mají podobnou velikost a těsto se neroztéká do stran. Úplně stejně ale poslouží obyčejná nepřilnavá pánev. Na ní můžeme dělat menší lívance po několika kusech. Jen si hlídáme, aby mezi nimi zůstal prostor a daly se pohodlně obrátit.

Ricottovo-citronové lívance

Recept Ricottovo-citronové lívance

Na těsto

K podávání

  1. Ve velké míse smícháme mouku, prášek do pečiva, cukr a sůl, dokud se dobře nespojí. Ve druhé misce pak smícháme mléko s ricottou a šleháme, dokud se spojí, pak přidáme vejce, vanilkový extrakt, citronovou šťávu a kůru.
  2. Suché ingredience pouze promícháme s mokrými, aby těsto zůstalo nadýchané.
  3. Na pánvi rozehřejeme máslo, poté lžící nabíráme těsto a smažíme lívance na střední teplotě, dokud se na povrchu neobjeví bublinky. Otočíme a smažíme dozlatova.
  4. Podáváme s ricottou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem, ovocem a přelité javorovým sirupem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 15 minut

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Témata: Lívanec, Cukr, těsto

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