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Kynuté lívance
Klasické české lívance se často připravují z těsta s droždím. Do něj patří mléko, mouka, vejce, trochu cukru a sůl, podle receptu také citronová kůra nebo kapka rumu. Droždí udělá v těstě svou práci a po vykynutí máme lívance, které jsou měkké a nadýchané.
Pokud máme o víkendu trochu víc času, právě kynuté těsto je podle mě cesta, kterou stojí za to vyzkoušet, a já je mám osobně úplně nejraději. Důležité je nechat droždí pracovat a potom smažit lívance pomalu.
Lívance s kypřicím práškem
Lívance se samozřejmě obejdou i bez droždí. U rychlého těsta jeho práci převezme kypřicí prášek. Těsto po zamíchání nemusíme hned lít na pánev. Když ho necháme několik minut odpočinout, mouka nasaje tekutinu a těsto se bude při smažení lépe chovat.
Tvarohové lívance
Pokud máme doma tvaroh, můžeme místo klasických lívanců připravit syrniki. Jde o tvarohové placičky známé především z východoevropské kuchyně. Těsto je hutnější než u klasických lívanců a výsledkem jsou malé opečené placičky s vláčným středem. Podávají se se zakysanou smetanou, jogurtem, ovocem, džemem nebo medem. Dobré jsou ale i jen lehce pocukrované.
Slané lívance
Lívance můžeme připravit také naslano. Třeba z cukety, sýra a bylinek. K takovým lívancům už se hodí úplně jiné přílohy, jako třeba jogurtový dip, zakysaná smetana, česnek, bylinky nebo zeleninový salát. A rázem z nich není sladká snídaně, ale jednoduchá večeře.
Co přidat do lívancového těsta
Základní těsto můžeme pokaždé trochu změnit. Nasekaná čokoláda se při smažení částečně rozpustí. Hodí se také kokos, ořechy, skořice nebo citronová kůra.
Můžeme přidat i ovoce. Banán je praktický hlavně tehdy, když máme doma několik hodně zralých kusů. Rozmačkaný banán dodá těstu sladkost a část vlhkosti, takže není potřeba tolik cukru. Skvělá jsou také nastrouhaná jablka, borůvky nebo kousky hrušek. U šťavnatého ovoce ale musíme počítat s tím, že těsto může být řidší. Proto je lepší přidávat ovoce postupně a podle potřeby upravit množství mouky.
S čím lívance podávat
Tady se nemusíme držet jednoho receptu. Klasika je samozřejmě džem, cukr, přepuštěné máslo nebo šlehačka.
Dobře funguje také:
- javorový sirup nebo med,
- tvaroh nebo zakysaná smetana,
- čokoládová omáčka,
- ořechové máslo,
- skořicový cukr,
- karamel,
- povidla,
- jogurt s ovocem,
- ovocná omáčka.
Jak smažit lívance
Pánev nejdřív rozehřejeme, potom teplotu trochu stáhneme. Lívance potřebují čas, aby se propekly i uvnitř. Na příliš vysoké teplotě sice rychle zezlátnou, ale uvnitř mohou zůstat nedopečené.
Těsto lijeme na pánev v menších dávkách. Jakmile se na povrchu začnou objevovat bublinky a okraje lehce zpevní, můžeme lívanec otočit. Druhá strana už většinou potřebuje kratší dobu. Neotáčíme je několikrát. Jedno otočení většinou stačí.
Lívanečník mít ale nemusíte, je pohodlný, protože jednotlivé lívanečky mají podobnou velikost a těsto se neroztéká do stran. Úplně stejně ale poslouží obyčejná nepřilnavá pánev. Na ní můžeme dělat menší lívance po několika kusech. Jen si hlídáme, aby mezi nimi zůstal prostor a daly se pohodlně obrátit.
Recept Ricottovo-citronové lívance
Na těsto
- 250 g hladké mouky
- 1 lžíce kypřicí prášek do pečiva
- 3 lžíce krystalového cukru
- 0,50 lžičky soli
- 230 ml mléka
- 125 g ricotty
- 2 ks vejce
- 1 lžička vanilkového extraktu
- 2 lžíce čerstvé citronové šťávy
- 1 lžíce citronové kůry
- 2 lžíce másla na smažení
K podávání
- Ve velké míse smícháme mouku, prášek do pečiva, cukr a sůl, dokud se dobře nespojí. Ve druhé misce pak smícháme mléko s ricottou a šleháme, dokud se spojí, pak přidáme vejce, vanilkový extrakt, citronovou šťávu a kůru.
- Suché ingredience pouze promícháme s mokrými, aby těsto zůstalo nadýchané.
- Na pánvi rozehřejeme máslo, poté lžící nabíráme těsto a smažíme lívance na střední teplotě, dokud se na povrchu neobjeví bublinky. Otočíme a smažíme dozlatova.
- Podáváme s ricottou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem, ovocem a přelité javorovým sirupem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 15 minut