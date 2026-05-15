Víkendové pečení se SweetBurg: Kdo říká, že jsou knedlíky dřina, ten lže

Chuť, na kterou se těším celý rok
Pro mě jsou ovocné knedlíky jedno z jídel, které neodmyslitelně patří k létu. Jakmile začnou dozrávat jahody, meruňky nebo švestky, vím, že je čas oprášit tenhle recept. A přiznám se, že u nich nejde jen o samotné knedlíky, ale i o to, co přijde navrch.
Pamatujete si scénu ze seriálu Chalupáři, kde zazní, že na knedlíkách musí být „pořádné ňahňáníčko“? Přesně tak to mám ráda i já. Pořádná porce rozpuštěného másla, cukr, nastrouhaný tvaroh a ještě lžíce zakysané smetany navrch. To je prostě letní labůžo.
Tvarohové knedlíky s meruňkami a pomerančovou strouhankou – Vláčný recept na letní knedlíky
Lehké
40 min
Jak se dělají tvarohové knedlíky
Tvarohové knedlíky jsou oblíbené hlavně proto, že jejich příprava je opravdu jednoduchá. Těsto stačí promíchat a hned se dá plnit ovocem. Oproti kynutému není potřeba čekat, až vykyne, takže je ideální, když dostanete chuť na něco dobrého hned.
Základ tvoří tvaroh, vejce, mouka a špetka soli. Z těsta vytvoříte malé placičky, dovnitř vložíte ovoce a opatrně je zabalíte do knedlíku. Pak už jen vařit a servírovat.
Z jaké mouky se dělají
Já používám polohrubou mouku, protože těsto díky ní dobře drží pohromadě a zároveň zůstává krásně jemné. Hladká mouka může těsto zbytečně zhutnit, zatímco hrubá se používá méně často.
Pokud je tvaroh hodně vlhký, může být potřeba přidat trochu více mouky, než je v receptu. Nejlepší je ale vždy řídit se konzistencí – těsto by mělo být měkké, ale nemělo by se lepit na ruce.
Jaký tvaroh použít
Nejlepší je použít klasický tučný tvaroh ve vaničce. Udělá těsto jemnější a vláčnější. Tvaroh v kostce je sušší a těsto se z něj dělá hůře.
Jak je dlouho vařit
Vařte je ve vroucí osolené vodě přibližně 6 až 8 minut. Jakmile vyplavou na hladinu, nechávám je ještě asi 2 až 3 minuty dojít. Důležité je nevařit jich moc najednou, aby měly prostor a neslepily se k sobě.
Čím naplnit tvarohové knedlíky
Možností je spousta a právě to mě na nich baví nejvíc. Skvělé jsou:
- jahody
- meruňky
- švestky
- třešně
Tvarohové knedlíky se navíc dají připravit na spoustu dalších způsobů. Nemusíte je vždycky plnit ovocem, klidně stačí z těsta udělat menší knedlíčky, uvařit je a přelít poctivým domácím ovocným rozvarem. A pokud máte rádi různé textury, můžete hotové knedlíky obalit třeba ve strouhaném perníku, opražené strouhance na másle nebo v mletém máku.
Recept Tvarohové knedlíky
Na knedlíky
- 250 g plnotučného tvarohu ve vaničce
- 1 vejce
- 240 g polohrubé mouky
- 3 lžíce oleje
- špetka soli
Na dohotovení
- ovoce dle libosti
- cukr moučka
- 125 g másla
- strouhaný tvaroh
- zakysaná smetana
- Všechny suroviny smícháme dohromady, za mě ideálně rukou.
- Do těsta zabalíme ovoce a tvarujeme malé kuličky, které vaříme ve vroucí vodě, a když vyplavou, vaříme je ještě 5 minut. Následně je vylovíme z vody a jednou propíchneme špejlí.
- Mezitím, než se všechny knedlíky uvaří, přepustíme si máslo. Půl kostky másla dáme do kastrolku a nemícháme, jakmile se začne dělat lehce zlatá pěna, je hotovo.
- Nakonec knedlíky servírujeme, posypeme je moučkovým cukrem, strouhaným tvarohem, polijeme přepuštěným máslem a nahoru na každý knedlík dáme lžičku zakysané smetany.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
