Víkendové pečení se SweetBurg: Kdo říká, že jsou knedlíky dřina, ten lže

Petra Burgrová
  1:00
Tvarohové knedlíky patří mezi nejoblíbenější letní klasiky české kuchyně. Jsou rychlé na přípravu, krásně nadýchané a skvěle chutnají s čerstvým sezónním ovocem a já mám pro vás recept, ke kterému se sama pravidelně vracím.

Tvarohové jahodové knedlíky | foto: Silva KolevováKulinární studio MAFRA

Chuť, na kterou se těším celý rok

Pro mě jsou ovocné knedlíky jedno z jídel, které neodmyslitelně patří k létu. Jakmile začnou dozrávat jahody, meruňky nebo švestky, vím, že je čas oprášit tenhle recept. A přiznám se, že u nich nejde jen o samotné knedlíky, ale i o to, co přijde navrch.

Pamatujete si scénu ze seriálu Chalupáři, kde zazní, že na knedlíkách musí být „pořádné ňahňáníčko“? Přesně tak to mám ráda i já. Pořádná porce rozpuštěného másla, cukr, nastrouhaný tvaroh a ještě lžíce zakysané smetany navrch. To je prostě letní labůžo.

Příprava tvarohových knedlíků

Jak se dělají tvarohové knedlíky

Tvarohové knedlíky jsou oblíbené hlavně proto, že jejich příprava je opravdu jednoduchá. Těsto stačí promíchat a hned se dá plnit ovocem. Oproti kynutému není potřeba čekat, až vykyne, takže je ideální, když dostanete chuť na něco dobrého hned.

Základ tvoří tvaroh, vejce, mouka a špetka soli. Z těsta vytvoříte malé placičky, dovnitř vložíte ovoce a opatrně je zabalíte do knedlíku. Pak už jen vařit a servírovat.

Příprava tvarohových knedlíků

Z jaké mouky se dělají

Já používám polohrubou mouku, protože těsto díky ní dobře drží pohromadě a zároveň zůstává krásně jemné. Hladká mouka může těsto zbytečně zhutnit, zatímco hrubá se používá méně často.

Pokud je tvaroh hodně vlhký, může být potřeba přidat trochu více mouky, než je v receptu. Nejlepší je ale vždy řídit se konzistencí – těsto by mělo být měkké, ale nemělo by se lepit na ruce.

Jaký tvaroh použít

Nejlepší je použít klasický tučný tvaroh ve vaničce. Udělá těsto jemnější a vláčnější. Tvaroh v kostce je sušší a těsto se z něj dělá hůře.

Vaření tvarohových knedlíků

Jak je dlouho vařit

Vařte je ve vroucí osolené vodě přibližně 6 až 8 minut. Jakmile vyplavou na hladinu, nechávám je ještě asi 2 až 3 minuty dojít. Důležité je nevařit jich moc najednou, aby měly prostor a neslepily se k sobě.

Čím naplnit tvarohové knedlíky

Možností je spousta a právě to mě na nich baví nejvíc. Skvělé jsou:

  • jahody
  • meruňky
  • švestky
  • třešně

Tvarohové knedlíky se navíc dají připravit na spoustu dalších způsobů. Nemusíte je vždycky plnit ovocem, klidně stačí z těsta udělat menší knedlíčky, uvařit je a přelít poctivým domácím ovocným rozvarem. A pokud máte rádi různé textury, můžete hotové knedlíky obalit třeba ve strouhaném perníku, opražené strouhance na másle nebo v mletém máku.

Tvarohové knedlíky podl Petry Burgrové

Recept Tvarohové knedlíky

Na knedlíky

  • 250 g plnotučného tvarohu ve vaničce
  • 1 vejce
  • 240 g polohrubé mouky
  • 3 lžíce oleje
  • špetka soli

Na dohotovení

  • ovoce dle libosti
  • cukr moučka
  • 125 g másla
  • strouhaný tvaroh
  • zakysaná smetana
  1. Všechny suroviny smícháme dohromady, za mě ideálně rukou.
  2. Do těsta zabalíme ovoce a tvarujeme malé kuličky, které vaříme ve vroucí vodě, a když vyplavou, vaříme je ještě 5 minut. Následně je vylovíme z vody a jednou propíchneme špejlí.
  3. Mezitím, než se všechny knedlíky uvaří, přepustíme si máslo. Půl kostky másla dáme do kastrolku a nemícháme, jakmile se začne dělat lehce zlatá pěna, je hotovo.
  4. Nakonec knedlíky servírujeme, posypeme je moučkovým cukrem, strouhaným tvarohem, polijeme přepuštěným máslem a nahoru na každý knedlík dáme lžičku zakysané smetany.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

