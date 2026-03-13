Víkendové pečení se SweetBurg: Jak si doma upéct dokonalý dort od korpusu po krém

Obsah
Přijde mi až vtipné, jak si zpětně uvědomuji, že mě pečení provázelo vlastně už od dětství. Když jsem chodila na základní školu, moje pekařské geny už byly docela bujaré a občas mě popohnaly k odvážným kuchyňským experimentům. Nemluvím ale o žádné profesionalitě — spíš o nadšení, odvaze a možná i trochu dětské nerozvážnosti.
Dodnes si pamatuji jednu vzpomínku. Chtěla jsem překvapit svou maminku. Moje mamka je pro mě životní parťák, nejlepší kamarádka i obrovská opora. Ten den jsem skončila ve škole dřív, utíkala jsem domů a rozhodla se, že upeču dort. Vím, že byl čokoládový… nebo jsem si to alespoň myslela… Možná to pro mě tehdy byla trochu soutěž s časem, protože na celý dort jsem měla asi dvě hodiny, než se mamka vrátí z práce. A tak jsem pekla.
Když si na ten dort dnes vzpomenu, úplně ho vidím před očima. Kakaový korpus byl sražený, uprostřed propadlý a vůbec nepřipomínal ty krásné dorty z cukráren. Nakonec jsem ho prostě jen polila rozpuštěnou čokoládou a bylo hotovo. Teď, když jsem sama mámou tříleté holčičky, už trochu chápu, proč se mamka po příchodu domů nejdřív vyděsila. Horká trouba, možnost popálenin, všude kolem stopy po mém pečení… prostě všechno, co může rodiče vyděsit. Ale zároveň vím, že na mě byla neuvěřitelně pyšná a dort jsme i s nedostatky spolu nadšeně ochutnaly.
Dnes vás naučím dort úplně jiný. Takový, který mám mnohokrát vyzkoušený a který mě nikdy nezklamal. Poslední roky totiž narozeninové dorty v rodině připadly právě na mě, takže jsem měla spoustu příležitostí recept doladit. Pokud dodržíte jednotlivé kroky, opravdu se vám povede. Minulý rok se do něj pustil dokonce i můj bratranec — a výsledek vypadal jako z cukrárny.
Ještě vám ale musím něco říct. Když se řekne dort, já osobně nemám ráda těžké máslové krémy a už vůbec ne potahové hmoty. I když jsou výsledné dorty často nádherné, já se držím spíš klasiky. Mám ráda dorty, které jsou lehké, vláčné, krémové a kde opravdu cítíte všechny chutě. A přesně takový si dnes upečeme — od vláčného korpusu přes nadýchaný krém až po ovocný vklad. Vlastně tu úplně nejjednodušší a nejvděčnější verzi domácího dortu.
Moje tipy, aby se dort opravdu povedl
- Suroviny na korpus by měly mít stejnou pokojovou teplotu. Těsto se pak lépe spojí a korpus bude krásně vláčný.
- Sníh z bílků vyšlehejte opravdu do tuha – správně vyšlehaný sníh poznáte tak, že při vytažení metly drží pevné sněhové špičky.
- Upečený korpus vyzkoušejte zapíchnutím špejle doprostřed. Pokud ji vytáhnete úplně suchou, je korpus hotový.
- Krému se nebojte – všechny suroviny můžete šlehat najednou. Jen začněte opravdu na nejnižší otáčky, aby se směs nesrazila.
- Dort potahujte krémem pomocí cukrářské špachtle. Pokud chcete docílit úplně hladkého povrchu, špachtli lehce nahřejte v teplé vodě a osušte.
- Ovoce před zdobením krátce namočte do tekuté želatiny. Bude se krásně lesknout a zároveň vydrží na dortu déle čerstvé.
Recept Snadný dort podle SweetBurg
Na korpus:
- 8 vajec
- 200 g cukru krupice
- 1 lžíci oleje
- 1 lžíci vody
- 230 g hladké mouky
- 1 sáček kypřícího prášku do pečiva
Na rozvar:
- 200 g mraženého nebo čerstvého ovoce
- 2 lžíce cukru krupice
Na krém:
- 500 ml smetany ke šlehání min. 33%
- 750 g mascarpone
- 5 lžic moučkového cukru
- Nejdříve si vyšleháme bílky s cukrem do tuhého sněhu. Do žloutků přidáme lžíci vlažné vody a lžíci oleje, promícháme a směs opatrně nalijeme k vyšlehaným bílkům. Jemně stěrkou promícháme a postupně přisypeme prosátou mouku s kypřicím práškem. Dno dortové formy o průměru 24 cm vyložíme pečicím papírem a těsto do ní nalijeme. Pečeme v troubě předehřáté na 150 °C přibližně 35 minut. Po upečení necháme korpus zcela vychladnout.
- Na rozvar svaříme v malém hrnci ovoce s cukrem alespon 5 minut a necháme úplně vychladnou.
- Na krém dáme do mísy smetanu ke šlehání, mascarpone a cukr. Začneme pomalu šlehat na nejnižší otáčky, aby se suroviny spojily. Jakmile se směs promíchá, zvýšíme otáčky a vyšleháme hladký, hustý krém. Dávejte pozor, abyste krém nepřešlehali – poznáte to tak, že by se v něm začaly tvořit malé hrudky.
- Vychladlý korpus jednou nebo dvakrát prořízneme podle toho, jak vysoký dort chceme. Spodní vrstvu namažeme ovocným rozvarem. Poté naneseme vrstvu krému a můžeme proložit ještě čerstvým ovocem. Přiklopíme další částí korpusu a postup opakujeme. Nakonec celý dort potřeme zbylým krémem a podle chuti ozdobíme ovocem.
- Hotový dort necháme ideálně alespoň několik hodin, nejlépe přes noc, odležet v lednici, aby se všechny chutě krásně propojily a dort se dobře krájel.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 60 minut bez odležení a chladnutí
