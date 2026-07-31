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Víkendové pečení se SweetBurg: Jak přežít výrobu karamelové omáčky a nespálit kuchyň

Petra Burgrová
  4:00

Karamel se smetanou se hodí i na plnění různých moučníků. | foto: Canva

Pokud máte z přípravy domácího karamelu respekt, nejste sami. Rozpuštěný cukr dosahuje velmi vysokých teplot, a proto z něj mají obavy i zkušení cukráři. Když ale dodržíte několik jednoduchých pravidel, zvládnete připravit dokonale hladký karamel i doma.

Obsah

Na co si dát při výrobě karamelu pozor

Karamel odpustí jen málokterou chybu, ale když znáte pár základních pravidel, zvládnete ho bez problémů.

  • Použijte hrnec nebo pánev se silným dnem. Teplo se bude rozvádět rovnoměrně a cukr se nebude připalovat jen na jednom místě.
  • Jakmile se cukr začne rozpouštět, nemíchejte ho vařečkou. Mohl by zkrystalizovat. Místo toho hrncem jen jemně pohybujte nebo kroužte.
  • Pozor při přidávání smetany a másla. Právě tady vzniká nejvíce nehod. Obě suroviny by měly mít pokojovou teplotu. Pokud do horkého karamelu nalijete studenou smetanu přímo z lednice, může karamel ztuhnout do jedné velké hroudy a zároveň prudce vystříknout.
  • Hlídejte barvu karamelu. Měl by mít krásný jantarový až měděný odstín. Pokud příliš ztmavne, začne být hořký. Jakmile dosáhne správné barvy, ihned ho stáhněte z plotny.

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Cukr vysypte v rovnoměrné vrstvě do hrnce se silným dnem.

Jak omáčku posunout na vyšší úroveň

Základní karamelová omáčka je výborná sama o sobě, ale několika ingrediencemi jí můžete dodat úplně nový rozměr.

  • Mořská sůl (slaný karamel): Přidejte na závěr ½ až 1 lžičku kvalitní vločkové mořské soli (například Maldon). Zvýrazní sladkost a dodá omáčce výraznější chuť.
  • Špetka skořice nebo kardamomu: Ideální pro podzimní dezerty a hřejivější chuť.
  • Kapka bourbonu nebo rumu: Lžíci kvalitního alkoholu vmíchejte až po odstavení z plotny.
  • Kávový nádech: Do horké smetany rozmíchejte půl lžičky instantního espressa.

Do rozpouštěného cukru s propojným máslem přilijte smetanu pokojové teploty. Směs začne zprudka bublat a pěnit, což je normální. Hned začněte míchat, dokud nezískáte hladkou omáčk

Jak dlouho karamelová omáčka vydrží

Přelijte ji do čisté uzavíratelné sklenice a uchovávejte v lednici. Díky vysokému obsahu cukru a provařené smetaně vydrží přibližně 3 až 4 týdny. Tedy pokud ji nesníte mnohem dřív.

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Karamelová omáčka podle Petry Burgrové

Recept Karamelová omáčka

  • 200 g cukru krupice
  • 80 g másla pokojové teploty
  • 120 ml smetany ke šlehání
  1. Do malého hrnce nasypeme cukr a na středním plameni jej za stálého míchání zahříváme, dokud se nerozpustí.
  2. Jakmile získá požadovanou hnědou barvu, přidáme máslo.
  3. Po jeho rozpuštění přilijeme smetanu, krátce provaříme a hotovou karamelovou omáčku naplníme do skleniček.

Počet porcí: na dvě sleničky
Doba přípravy: 15 minut

Karamelový cheesecake podle Petry Burgrové

Recept Karamelový cheesecake

  • 300 g sušenek Lotus
  • 110 g rozpuštěného másla
  • 400 ml smetany ke šlehání
  • 250 g mascarpone
  • 35 g moučkového cukru
  • 2 plátky želatiny
  1. Sušenky rozmixujeme a smícháme s rozpuštěným máslem. Směs natlačíme na dno i ke krajům dortové formy vyložené pečicím papírem.
  2. Plátky želatiny necháme několik minut nabobtnat ve studené vodě.
  3. Ze smetany odlijeme 4 cl a ohřejeme je.
  4. Z želatiny vymačkáme přebytečnou vodu a rozpustíme ji v ohřáté smetaně.
  5. Mascarpone, zbylou smetanu, cukr a lžíci karamelové omáčky vyšleháme do tuhého krému.
  6. Nakonec přilijeme smetanu s rozpuštěnou želatinou a důkladně promícháme.
  7. Krém nalijeme na sušenkový korpus a necháme přes noc ztuhnout v lednici.
  8. Hotový dort potřeme karamelovou omáčkou, kraje posypeme rozdrobenými sušenkami Lotus a podáváme.

Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 20 minut bez doby chladnutí

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