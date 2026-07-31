Víkendové pečení se SweetBurg: Jak přežít výrobu karamelové omáčky a nespálit kuchyň

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Na co si dát při výrobě karamelu pozor
Karamel odpustí jen málokterou chybu, ale když znáte pár základních pravidel, zvládnete ho bez problémů.
- Použijte hrnec nebo pánev se silným dnem. Teplo se bude rozvádět rovnoměrně a cukr se nebude připalovat jen na jednom místě.
- Jakmile se cukr začne rozpouštět, nemíchejte ho vařečkou. Mohl by zkrystalizovat. Místo toho hrncem jen jemně pohybujte nebo kroužte.
- Pozor při přidávání smetany a másla. Právě tady vzniká nejvíce nehod. Obě suroviny by měly mít pokojovou teplotu. Pokud do horkého karamelu nalijete studenou smetanu přímo z lednice, může karamel ztuhnout do jedné velké hroudy a zároveň prudce vystříknout.
- Hlídejte barvu karamelu. Měl by mít krásný jantarový až měděný odstín. Pokud příliš ztmavne, začne být hořký. Jakmile dosáhne správné barvy, ihned ho stáhněte z plotny.
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Jak omáčku posunout na vyšší úroveň
Základní karamelová omáčka je výborná sama o sobě, ale několika ingrediencemi jí můžete dodat úplně nový rozměr.
- Mořská sůl (slaný karamel): Přidejte na závěr ½ až 1 lžičku kvalitní vločkové mořské soli (například Maldon). Zvýrazní sladkost a dodá omáčce výraznější chuť.
- Špetka skořice nebo kardamomu: Ideální pro podzimní dezerty a hřejivější chuť.
- Kapka bourbonu nebo rumu: Lžíci kvalitního alkoholu vmíchejte až po odstavení z plotny.
- Kávový nádech: Do horké smetany rozmíchejte půl lžičky instantního espressa.
Jak dlouho karamelová omáčka vydrží
Přelijte ji do čisté uzavíratelné sklenice a uchovávejte v lednici. Díky vysokému obsahu cukru a provařené smetaně vydrží přibližně 3 až 4 týdny. Tedy pokud ji nesníte mnohem dřív.
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Recept Karamelová omáčka
- 200 g cukru krupice
- 80 g másla pokojové teploty
- 120 ml smetany ke šlehání
- Do malého hrnce nasypeme cukr a na středním plameni jej za stálého míchání zahříváme, dokud se nerozpustí.
- Jakmile získá požadovanou hnědou barvu, přidáme máslo.
- Po jeho rozpuštění přilijeme smetanu, krátce provaříme a hotovou karamelovou omáčku naplníme do skleniček.
Počet porcí: na dvě sleničky
Doba přípravy: 15 minut
Recept Karamelový cheesecake
- 300 g sušenek Lotus
- 110 g rozpuštěného másla
- 400 ml smetany ke šlehání
- 250 g mascarpone
- 35 g moučkového cukru
- 2 plátky želatiny
- Sušenky rozmixujeme a smícháme s rozpuštěným máslem. Směs natlačíme na dno i ke krajům dortové formy vyložené pečicím papírem.
- Plátky želatiny necháme několik minut nabobtnat ve studené vodě.
- Ze smetany odlijeme 4 cl a ohřejeme je.
- Z želatiny vymačkáme přebytečnou vodu a rozpustíme ji v ohřáté smetaně.
- Mascarpone, zbylou smetanu, cukr a lžíci karamelové omáčky vyšleháme do tuhého krému.
- Nakonec přilijeme smetanu s rozpuštěnou želatinou a důkladně promícháme.
- Krém nalijeme na sušenkový korpus a necháme přes noc ztuhnout v lednici.
- Hotový dort potřeme karamelovou omáčkou, kraje posypeme rozdrobenými sušenkami Lotus a podáváme.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 20 minut bez doby chladnutí
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