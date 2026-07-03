Víkendové pečení se SweetBurg: Jak na zdravé pečené snídaně

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3 tipy, co si dát ke zdravé snídani
Nutričně vyvážená snídaně by měla kombinovat tři makroživiny:
- Komplexní sacharidy: Například celozrnné vločky nebo kvalitní kváskový chléb, které dodávají energii postupně.
- Bílkoviny: Ideálně tvaroh, řecký jogurt, vejce či sýry, které zajišťují dlouhý pocit sytosti.
- Zdravé tuky: Ořechy, semínka nebo avokádo. Jsou důležité pro vstřebávání vitamínů.
Snídani vždy doplňte o vlákninu v podobě ovoce nebo zeleniny.
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Jaké jsou výhody ovesných vloček
Ovesné vločky obsahují vysoké množství rozpustné vlákniny. Tato vláknina zpomaluje trávení, což pomáhá udržovat stabilní hladinu glukózy v krvi. Díky tomu nedochází k brzkému hladu nebo chuti na sladké krátce po jídle.
Lze pečené snídaně zamrazit?
Ano, jak upečenou ovesnou kaši, tak ovesné placičky můžete zamrazit. V mrazáku vydrží až 3 měsíce. Stačí je nechat přes noc rozmrznout v lednici.
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Recept Pečená ovesná kaše
- 1 menší banán
- 1 vejce
- 100 g ovesných vloček
- 1 lžičku chia semínek
- 200 ml mandlového mléka
- 2 lžíce rýžové mouky
- 2 lžíce čekankového sirupu nebo medu
- 1 lžíci kakaa
- špetku kypřicího prášku
- hrstičku čokoládových peciček
- Ingredience postupně smícháme tak, jak jdou po sobě v receptu.
- Mističky vymažeme máslem a naplníme těstem.
- Pečeme ve vyhřáté troubě na 160 °C přibližně 40 minut.
Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 15 minut bez doby pečení
Recept Ovesné placičky s jahodami
- 150 g čerstvých jahod + plátky jahod na ozdobení
- 250 g bílého jogurtu
- 100 g jemně mletých ovesných vloček
- 200 g strouhaného kokosu
- 2 banány
- 1 kávovou lžičku skořice
- 1 kávovou lžičku chia semínek
- Jogurt, vločky, kokos, skořici a chia semínka smícháme v míse.
- Přidáme vidličkou rozmačkané banány, jahody nakrájené na kostičky a promícháme.
- Plech vyložíme pečicím papírem a polévkovou lžící tvoříme z těsta malé kopečky.
- Ty lehce rozplácneme a ozdobíme plátky jahod.
- Dáme péct do předehřáté trouby na 180 °C asi 30 minut dozlatova.
Počet porcí: cca 20 placiček
Doba přípravy: 15 minut bez doby pečení
Tip: Pokud se placičky roztekly, těsto bylo příliš tekuté, příště přisypte trochu vloček. Pokud se naopak drolí, vločky nenasákly dostatek vlhkosti. V tomto případě naopak přidejte o trochu více jogurtu.
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