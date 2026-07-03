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Víkendové pečení se SweetBurg: Jak na zdravé pečené snídaně

Petra Burgrová
  4:00

Pečená ovesná kaše s ovocem | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Pečené snídaně sice vyžadují o něco více času na přípravu a samotné pečení, ale jejich hlavní výhodou je praktičnost. Fungují jako skvělá příprava jídla na celý týden. Můžete si je upéct v neděli večer nebo během týdne při jiném vaření, uložit do lednice a ráno už jen rovnou servírovat.

Obsah

3 tipy, co si dát ke zdravé snídani

Nutričně vyvážená snídaně by měla kombinovat tři makroživiny:

  1. Komplexní sacharidy: Například celozrnné vločky nebo kvalitní kváskový chléb, které dodávají energii postupně.
  2. Bílkoviny: Ideálně tvaroh, řecký jogurt, vejce či sýry, které zajišťují dlouhý pocit sytosti.
  3. Zdravé tuky: Ořechy, semínka nebo avokádo. Jsou důležité pro vstřebávání vitamínů.

Snídani vždy doplňte o vlákninu v podobě ovoce nebo zeleniny.

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Ovesné vločky neobsahují lepek, jsou plné minerálů, vitaminů a vlákniny.

Jaké jsou výhody ovesných vloček

Ovesné vločky obsahují vysoké množství rozpustné vlákniny. Tato vláknina zpomaluje trávení, což pomáhá udržovat stabilní hladinu glukózy v krvi. Díky tomu nedochází k brzkému hladu nebo chuti na sladké krátce po jídle.

Lze pečené snídaně zamrazit?

Ano, jak upečenou ovesnou kaši, tak ovesné placičky můžete zamrazit. V mrazáku vydrží až 3 měsíce. Stačí je nechat přes noc rozmrznout v lednici.

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Pečená ovesná kaše podle Petry Burgrové

Recept Pečená ovesná kaše

  • 1 menší banán
  • 1 vejce
  • 100 g ovesných vloček
  • 1 lžičku chia semínek
  • 200 ml mandlového mléka
  • 2 lžíce rýžové mouky
  • 2 lžíce čekankového sirupu nebo medu
  • 1 lžíci kakaa
  • špetku kypřicího prášku
  • hrstičku čokoládových peciček
  1. Ingredience postupně smícháme tak, jak jdou po sobě v receptu.
  2. Mističky vymažeme máslem a naplníme těstem.
  3. Pečeme ve vyhřáté troubě na 160 °C přibližně 40 minut.

Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 15 minut bez doby pečení

Tip: Pokud nemáte rádi chuť banánu nebo ho nemůžete jíst, skvělou alternativou je jablečné nebo dýňové pyré. Obě varianty dodají těstu potřebnou vláčnost a přirozenou sladkost.

Pečená ovesná kaše s ovocem

Pečená ovesná kaše s ovocem

Recept

Lehké

35 min

Ovesné palcičky podle Petry Burgrové

Recept Ovesné placičky s jahodami

  • 150 g čerstvých jahod + plátky jahod na ozdobení
  • 250 g bílého jogurtu
  • 100 g jemně mletých ovesných vloček
  • 200 g strouhaného kokosu
  • 2 banány
  • 1 kávovou lžičku skořice
  • 1 kávovou lžičku chia semínek
  1. Jogurt, vločky, kokos, skořici a chia semínka smícháme v míse.
  2. Přidáme vidličkou rozmačkané banány, jahody nakrájené na kostičky a promícháme.
  3. Plech vyložíme pečicím papírem a polévkovou lžící tvoříme z těsta malé kopečky.
  4. Ty lehce rozplácneme a ozdobíme plátky jahod.
  5. Dáme péct do předehřáté trouby na 180 °C asi 30 minut dozlatova.

Počet porcí: cca 20 placiček
Doba přípravy: 15 minut bez doby pečení

Tip: Pokud se placičky roztekly, těsto bylo příliš tekuté, příště přisypte trochu vloček. Pokud se naopak drolí, vločky nenasákly dostatek vlhkosti. V tomto případě naopak přidejte o trochu více jogurtu.

Víkendové pečení se SweetBurg: Zachraňte se před horkem nepečeným cheesecakem

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