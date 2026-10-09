Věnečky po vytažení z trouby spadnou
Tohle je asi nejčastější problém, se kterým se u odpalovaného těsta setkáme. Pečivo se v troubě krásně nafoukne, ale po vytažení rychle ztratí objem a zůstane nízké a měkké.
Nejčastěji za tím stojí nedostatečně propečené těsto. Uvnitř zůstane příliš mnoho páry a vlhkosti a těsto ještě nemá dost pevnou strukturu, aby si svůj tvar udrželo. Problém může být také v příliš vysoké teplotě, povrch se rychle zbarví, zatímco uvnitř se těsto nestačí vysušit.
Těsto se v troubě skoro nezvedne
Někdy zase věnečky zůstanou téměř stejně velké, jako jsme je nastříkali na plech. Příčin může být několik. Těsto nemuselo být správně odpálené, mohli jsme do něj přidat příliš málo vajec nebo jsme při pečení příliš brzy otevřeli troubu.
Právě pára je u odpalovaného těsta důležitá. Při pečení se voda obsažená v těstě mění v páru, která pomáhá vytvořit typickou dutinu uvnitř. Když se ale těsto připraví nebo upeče špatně, požadovaný efekt se nedostaví.
Věnečky jsou uvnitř syrové
Zvenku vypadají hotově, mají krásnou barvu, ale po rozkrojení zjistíme, že uvnitř zůstává vlhké nebo mazlavé těsto. Tady není dobré řídit se pouze barvou povrchu.
Odpalované těsto potřebuje nejen dostatečně vyrůst, ale také se uvnitř vysušit. Když plech vytáhneme příliš brzy, pečivo sice může vypadat hotové, ale uvnitř ještě nebude mít správnou strukturu.
Těsto je příliš řídké
Tohle se stává hlavně ve chvíli, kdy do těsta přidáme vejce najednou a neřešíme jeho skutečnou konzistenci. Jenže vejce nemají vždy stejnou velikost a každá mouka může absorbovat trochu jiné množství tekutiny.
Jakmile je těsto příliš řídké, nastříkané tvary nedrží a na plechu se rozlévají. Ani během pečení pak nemají ideální podmínky pro vytvoření pěkného tvaru.
Těsto je naopak příliš tuhé
Ani opačný extrém není správně. Příliš tuhé těsto se špatně stříká, na plechu nedrží hladký tvar a výsledné pečivo může být hutné.
Věnečky popraskají nebo mají nepravidelný tvar
Menší praskliny nejsou samy o sobě katastrofa, ale pokud věnečky během pečení výrazně popraskají nebo se rozjedou do stran, může být problém v konzistenci těsta, způsobu stříkání nebo v pečení.
Roli hraje také velikost jednotlivých kusů. Pokud jsou na jednom plechu výrazně rozdílně velké, menší mohou být hotové mnohem dřív než větší.